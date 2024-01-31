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精品大戰延燒！22歲網球新星奪冠 勞力士、古馳都入鏡

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
勞力士代言人、22歲小將Jannik Sinner今年拿下職涯首個大滿貫冠軍，也為自己、勞力士與大賽本身，寫下全新一頁。圖／勞力士提供
勞力士代言人、22歲小將Jannik Sinner今年拿下職涯首個大滿貫冠軍，也為自己、勞力士與大賽本身，寫下全新一頁。圖／勞力士提供

2024年開年的第一個職業網球大滿貫賽、澳洲網球公開賽（Australian Open，以下簡稱澳網）已於日前落幕，無數職業球星都在場上揮灑汗水與專注，最終並由勞力士代言人、義大利年輕小將詹尼克辛納（Jannik Sinner）獲得冠軍，一舉寫下個人、勞力士與澳網新頁，並引起球迷與手表愛好者的熱烈關心。

時間長達三小時又44分鐘的最終決賽中，Jannik Sinner在開局先以3–6、3–6落後兩盤，最後6–4、6–4及6–3直落三的逆轉勝，技壓來自塞爾維亞的當今球王喬科維奇（Djokovic），更讓無數球迷為之振奮、群情激動。

Jannik Sinner在獲頒冠軍獎盃時手上便配戴了勞力士（ROLEX）的Perpetual Submariner Date「黑水鬼」腕表。圖／翻攝自 IG @ janniksin
Jannik Sinner在獲頒冠軍獎盃時手上便配戴了勞力士（ROLEX）的Perpetual Submariner Date「黑水鬼」腕表。圖／翻攝自 IG @ janniksin

賽後Jannik Sinner並表示，本次獲勝對他的意義重大，「此前各位冠軍的優秀都遠勝於我，能夠躋身於他們之列我深感榮幸，因為各位前輩必然是我的動力之源。我很高興能夠加入勞力士大家庭，這對我有著特殊的意義。」

值得一提的是，來自義大利的Jannik Sinner的無限潛力更早已獲得精品青睞，像是當他獲頒冠軍獎杯時，手上便配戴了勞力士（ROLEX）的Perpetual Submariner Date腕表，表款使用41毫米的蠔式鋼為表殼，在勞力士愛好者口中又有「黑水鬼」的趣稱。

原就是GUCCI品牌代言人的Jannik Sinner，在2024的澳網獲勝後於IG秀出一張穿著GUCCI針織衫照片，獲得90多萬按讚數與近6,000則留言。圖／翻攝自 IG @ janniksin
原就是GUCCI品牌代言人的Jannik Sinner，在2024的澳網獲勝後於IG秀出一張穿著GUCCI針織衫照片，獲得90多萬按讚數與近6,000則留言。圖／翻攝自 IG @ janniksin

此外身為勞力士代言人的Jannik Sinner同時也是GUCCI的品牌代言人，賽後GUCCI創意總監Sabato de Sarno便在其IG貼出照片祝賀、並發文盛讚Jannik Sinner有著超越天賦的靈感、敬業精神、韌性和謙卑。事實上，去年2023的溫布頓錦標賽時，Jannik Sinner便曾揹上了GUCCI為他量身設計、擁有GG Logo緹花Logo並有其名字縮寫JS字樣的提包，也將網球與精品的連結，從近年常見的高級鐘表展延至時尚精品。

未來職業網球選手「明星化」、「精品化」的大勢儼然成形，賞名表、看行頭也將成為球場外的另一精彩焦點。無關輸贏、無分國際年齡，有型、自然上位入鏡！

2014年的澳洲網球公開賽，由勞力士代言人李娜獲得桂冠、高舉冠軍獎盃。圖／勞力士提供
2014年的澳洲網球公開賽，由勞力士代言人李娜獲得桂冠、高舉冠軍獎盃。圖／勞力士提供
勞力士代言人、常被粉絲暱稱為「費爸」的羅傑費德勒（Roger Federer），是澳網的六冠得主。圖／勞力士提供
勞力士代言人、常被粉絲暱稱為「費爸」的羅傑費德勒（Roger Federer），是澳網的六冠得主。圖／勞力士提供
單向旋轉的黑色Cerachrom陶瓷字圈，抗刮、並可在低光源環境中清楚讀取辨識。圖／勞力士提供
單向旋轉的黑色Cerachrom陶瓷字圈，抗刮、並可在低光源環境中清楚讀取辨識。圖／勞力士提供
GUCCI 鏤空GG棉質開襟針織衫外套，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI 鏤空GG棉質開襟針織衫外套，價格店洽。圖／GUCCI提供
ROLEX Oyster Perpetual Submariner Date腕表，蠔式鋼、41毫米，黑色Cerachrom陶瓷字圈，時間與日期顯示，頂級天文台精密時計，36萬6,000元。圖／勞力士提供
ROLEX Oyster Perpetual Submariner Date腕表，蠔式鋼、41毫米，黑色Cerachrom陶瓷字圈，時間與日期顯示，頂級天文台精密時計，36萬6,000元。圖／勞力士提供

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