長者牙口不好吃粥吃膩 北榮研發11道「軟軟菜」過好年

下周即將迎來農曆新年，在這家家戶戶團圓、圍爐的日子，對年長者來說，年夜飯如果不夠軟爛，恐食不下嚥，打壞年節心情。台北榮總營養部看到長者的需要，特別設計11道年菜，除色、香、味俱全外，食物的材質更可以用牙齦、舌頭輕易壓碎，號稱是「老阿祖的年夜飯」、「軟軟菜」，如今年菜食譜、作法大公開，不僅讓在北榮住院的病人，其他所有長者都可以吃得下、營養均衡。

台北榮總營養部主任楊妹鳳表示，高齡長輩咀嚼功能退化、飲食習慣和多重用藥等問題，造成進食量少、飲食不均衡、營養攝取不足等現象，嚴重者還可能有肌少、衰弱症，目前北榮約有150名患者，病情多為小中風、失智等，需要飲食質地，軟還要更軟的食材，這一年來北榮積極開發軟軟菜與多種口味醬汁，陸續供應給住院病人，只要長輩「吃得下」，營養就會跟著來。

台北榮總營養師舒宜芳說，許多老人家吞嚥功能不好、唾液分泌也少，家人常準備粥品，但內容食材都是碎碎的，或是泥餐，讓長者愈吃愈膩、愈吃愈不想吃，因此營養部搭配烹調技術，在保持食物原型下，讓口感軟嫩，用牙齦就能輕易的壓碎，像是蒸蛋、蘿蔔糕等，都是屬於這類食物。

為了照顧高齡長輩的營養，北榮營養師周秋燕說，依國人年節飲食習慣，設計一套年夜飯，透過當季、在地食材的挑選與運用，做出適合高齡長輩牙口「軟硬度」的圍爐團圓飯。

食譜：菜餚名稱、食材與特色

「軟排大拼盤」：鮮嫩雞胸肉、鮭魚軟排、豬肉軟排、五種醬料(榮總特調滷味醬、義式茄汁披薩醬、西芹薯泥咖哩醬、塔香堅果蒜味醬、麻油薑汁三杯醬)

選用市售半成品的軟排，搭配本院精心調製的五種醬料，幫助唾液分泌不足的長輩，更滑潤順口，容易吞嚥。鮮嫩雞胸肉採用無磷酸鹽添加質地調整技術，以物理浸漬配方讓肉質結構變得潤滑，雞肉鮮嫩不卡牙縫。另一家廠商研發可常溫保存好食重組鮭魚排與豬肉排(馬上好軟排-鮭魚、豬肉)，讓長輩能輕鬆備餐，吃得營養。

「雲漾蟹舞蒸蛋」：柔軟的蒸蛋是長輩的最愛，運用各種食材的特色，淋上晶瑩剔透的芡汁，像似雲海中浮出美麗構圖，更能營造年節歡愉的美味菜餚。

食材：南瓜、蟹肉、鴻喜菇傘、寬粉條、雞蛋、柴魚、樹薯粉、米酒 製作方法： 1. 熬製柴魚高湯，寬粉條泡水切碎煮軟，南瓜切成愛心狀蒸熟備用，蟹肉棒解凍、鴻喜菇傘燙熟備用。 2. 雞蛋打勻加入柴魚高湯及寬粉條，微火先 蒸5-7分熟(約10分鐘)，再加入愛心南瓜、蟹肉棒與鴻喜菇傘，繼續蒸熟(再蒸5分鐘、 再燜5分鐘)。最後淋上勾芡汁即可上菜。 「歸屬」：以鮭魚及馬鈴薯製作而成的異國風情雙層軟心料理，口味驚豔，令人稱奇。鮭魚擁有優質蛋白質、具Omega-3不飽和脂肪酸，讓長輩大腦及身心更健康。

食材：鮭魚、馬鈴薯、洋蔥、蒜、奶油、起司絲、美乃滋、花椰菜、黑胡椒粒 製作方法： 1. 馬鈴薯蒸熟，去皮後打成泥，拌上美乃滋及鹽。鮭魚烤熟去皮去刺剝碎，花椰菜燙熟取頂端花備用。 2. 洋蔥末、蒜末以無鹽奶油炒香，拌入鮭魚碎，撒上黑胡椒粒與起司絲。 3. 取調味好的薯泥，包入鮭魚餡料捏成形， 點綴上花椰菜，最後可搭配黃芥末醬與番茄醬，即可盛盤。

「紫蘇梅蒸肉餅」：蒸肉餅是一道充滿回憶的懷舊菜，運用帶有酸味的紫蘇梅，刺激唾液分泌、促進食慾、生津解渴，有助於長輩吞嚥。在肉餅中加入吐司與豆腐，可吸收肉汁，增加濕潤度，改變了一般人對豬前腿肉是乾澀肉渣的刻板印象。

食材：豬絞肉、雞蛋、吐司、豆腐、紫蘇梅、洋蔥、蒜、米酒、胡椒 製作方法： 1. 紫蘇梅去籽、洋蔥、蒜仁切末，再將吐司切小塊，前述材料連同豬絞肉、中華豆腐一起加入拌勻。再加入米酒、鹽、糖、醬油及胡椒粉等調味。 2.加個雞蛋，並用筷子進行環向攪打肉餡， 適度地打入水分，以增加絞肉黏性。倒入 模型，蒸15分鐘即可盛盤。最後可搭配盤 飾，並淋上勾芡汁，可增加滑嫩口感。

「彩繪野菇魚丁」是運用義式料理的邏輯，以天然辛香料搭配鮮蔬鮮甜，色彩繽紛的鮮魚料理，是味覺和視覺的雙重感受，也是質地軟且優質的蛋白質來源。。記者沈能元／攝影

「彩繪野菇魚丁」：運用義式料理的邏輯，以天然辛香料搭配鮮蔬鮮甜，色彩繽紛的鮮魚料理，是味覺和視覺的雙重感受，也是質地軟且優質的蛋白質來源。

食材：鯛魚、鴻喜菇、雪白菇、洋蔥、黃甜椒、蕃茄丁、蒜 製作方法： 1. 鴻喜菇、雪白菇、黃甜椒切末;洋蔥切丁備用。魚肉切丁，加少許鹽醃製後瀝乾，沾麵粉軟炸至金黃色撈起。 2. 起油鍋，將蒜末、洋蔥丁、菇類拌炒至軟，加入蕃茄丁拌炒出香氣，再拌入金黃魚丁。 3. 加義大利香料、鹽、糖、黑胡椒粉調味， 再以太白粉水勾芡。最後亦可依個人口味添加檸檬汁，刺激我們的味蕾喔。

「芋香大蹄膀」的蹄膀是過年時節餐桌上很常見到的年菜；蹄膀是豬腳的上半段大腿部位，料理後會呈現「團狀」，以過年吉祥話的角度來看，就是有「團圓」的意思，同時也有「大富大貴」的吉祥含義。。記者沈能元／攝影

「芋香大蹄膀」：蹄膀是過年時節餐桌上很常見到的年菜；蹄膀是豬腳的上半段大腿部位，料理後會呈現「團狀」，以過年吉祥話的角度來看，就是有「團圓」的意思，同時也有「大富大貴」的吉祥含義。豬腳和芋頭結合天然辛香料，讓食材吸飽醬汁香氣十足，口感綿密入口即化，長輩使用牙齦即可壓碎。

食材：蹄膀、芋頭、洋蔥、蒜、青蔥、辣椒、薑片、醬油、冰糖、米酒、八角、桂皮、甘草 製作方法： 1. 蹄膀洗淨後汆燙，撈起備用。 2. 芋頭切塊以180°C熱油炸1分鐘，再放入蒜頭、洋蔥及青蔥炸15秒後撈起瀝乾，蹄膀亦先油炸過，先炸再滷、皮Q肉嫩。 3. 滷鍋中放入蹄膀及已炸好的蒜頭、洋蔥、青蔥等，再加辣椒，冰糖、醬油、米酒等調味，添加水淹過食材，以大火煮滾，改中小火燉煮40分鐘，再蒸1小時。最再放入芋頭，小火燜煮10分鐘，即可點綴蔥絲上桌。

「好彩頭炊粿」：蘿蔔與在來米做成「菜頭粿」，有好彩頭、好兆頭的意思。將白蘿蔔刨絲後再切細末炒香，再拌入自製的肉燥與油蔥酥，一起加入在來米漿中，蒸熟就完成了。可以熱熱的食用或放涼後冷藏再煎香來吃，口感綿密，讓牙口不好的長輩，每口都能吃到滿滿的台灣味。

食材：白蘿蔔、在來米、豬絞肉、蝦米、蝦皮、紅蔥頭、胡椒 製作方法： 1. 白蘿蔔去皮、刨成絲。蝦米、蝦皮、紅蔥頭、豬絞肉，切細碎。在來米泡水，以果汁機攪打成粉漿，備用。 2. 炒鍋內放油，加入白蘿蔔絲拌炒、鹽、胡椒粉及水，大火煮到滾且半熟透，盛出。 3. 炒鍋內加入以切碎的豬絞肉、蝦米、蝦皮、紅蔥頭等，炒香，再將已炒熟蘿蔔絲拌入。 4. 倒入粉漿，持續攪拌，至粉漿變成白色糊 狀，即可關火。倒入模具、蒸熟，蒸好之後放涼，切塊後平底鍋加油煎食。

「蒜香飛龍菜(菠薐仔)」是由冬季盛產的菠菜，含豐富纖維質及營養素。台灣話又稱「菠薐仔」，取其諧音又叫「飛龍」菜，是非常適宜喜慶宴客的軟質蔬菜。記者沈能元／攝影

「蒜香飛龍菜(菠薐仔)」：冬季盛產的菠菜，含豐富纖維質及營養素。台灣話又稱「菠薐仔」，取其諧音又叫「飛龍」菜，是非常適宜喜慶宴客的軟質蔬菜。

食材：菠菜、蒜、薑油、枸杞 製作方法： 1. 菠菜葉洗淨切段，將菜葉與菜梗分開。 2. 將水煮滾，轉小火，呈現微滾不滾的狀態，即可放入菜葉汆燙20秒，撈起備用。 3. 同鍋熱水，轉中火，讓水稍稍滾起，再放入菜梗汆燙30秒左右，撈起備用。 4. 炒鍋內放薑油，加入蒜末、枸杞、鹽及菠菜快速拌炒，即可盛盤。 5. 秉持著「先汆燙、再料理」的小技巧，讓菠菜吃起來鮮嫩可口，不再有澀澀的口感。

「長年菜蒜頭雞湯」有年節吃長年菜有長壽與長久的寓意，全家圍爐團圓吃雞，也意謂著「食雞，會起家」的好運氣，更象徵家運良好，加小干貝熬煮，可提升湯頭的鮮甜味。年夜飯裡有一鍋雞湯，暖心又暖胃。記者沈能元／攝影

「長年菜蒜頭雞湯」：年節吃長年菜有長壽與長久的寓意，全家圍爐團圓吃雞，也意謂著「食雞，會起家」的好運氣，更象徵家運良好。加小干貝熬煮，可提升湯頭的鮮甜味。年夜飯裡有一鍋雞湯，暖心又暖胃。

食材：全雞、芥菜、蒜頭、薑片、干貝、米酒 製作方法： 1. 全雞洗淨備用。干貝沖洗後備用。 2. 芥菜洗淨，將菜梗心部分切成片。備一鍋 滾水加入鹽，將芥菜汆燙1~2分鐘後，撈出 過冷水備用。 3. 蒜頭的膜剝除，將蒜頭塞到雞的肚子裡。 4. 備滾水湯鍋，將全雞放進鍋中，加入米酒一大匙，燙煮3分鐘。 5. 倒掉有浮沫的水，將全雞重新放水到湯盅，加水至八分滿。再加米酒、薑片、干貝、加調味鹽，蒸煮一小時至全雞熟軟，最後再加入芥菜一起蒸透即可。

「冰糖栗子燕麥羹」：栗子甜湯中加入燕麥片，具有豐富膳食纖維，能吸附水分，口感更加軟綿滑順，紅棗的天然甜味與色澤，更增添這道甜品的風味與喜氣。

食材：栗子、紅棗、大燕麥片、冰糖 製作方法： 1. 乾的紅棗應先洗淨，泡水後備用。 2. 市售的栗子(已剝殼的板栗仁)，有的是生的，有的是熟的，先將其煮熟透軟。 3. 再將紅棗，加入栗子、冰糖，繼續燉煮，放涼。 4. 用果汁機將煮軟的栗子、紅棗打成糊泥狀。 5. 取可即沖即食的大燕麥片，加熱水泡開。 6. 最後將已攪拌成泥的栗子紅棗糊，拌入燕麥粥中，即成為口感滑順的冰糖栗子燕麥羹。

「黑糖蜜鮮奶酪」： 濃郁的黑糖蜜與滑順的鮮奶酪，口感濃厚、入口可輕鬆化開，是一道製作步驟簡單的高蛋白甜品，非常適合長輩及全家人一起食用。

食材：鮮奶、鮮奶油、吉利丁片、砂糖、黑糖蜜 製作方法： 1. 將吉利丁片放入冰水泡軟後備用。 2. 將鮮奶、鮮奶油，放入鍋中小火煮稍微起泡(不能煮滾)。 3. 依個人口味，可添加少許砂糖，增加甜味。 4. 再將吉利丁片擰去水分，撕成小片狀，放入鮮奶、鮮奶油鍋中，繼續拌攪均勻。 5. 成品倒入杯中，於室溫中放涼，再置入冰箱。 6.等待奶酪凝結完成，滴上些許黑糖蜜，即成老少咸宜，最受歡迎的甜品。