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影／台北榮總發表「老阿祖的年夜飯」

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老阿祖的圍爐團圓年夜飯菜色分別為：軟排大拼盤、雲漾蟹舞蒸蛋、歸（鮭）屬（薯）、紫蘇梅蒸肉餅、彩繪野菇魚丁、芋香大蹄膀、好彩頭炊粿、蒜香飛龍菜、長年菜蒜頭雞湯、冰糖栗子燕麥羹、黑糖蜜鮮奶酪，適合高齡飲食。記者邱德祥／攝影
老阿祖的圍爐團圓年夜飯菜色分別為：軟排大拼盤、雲漾蟹舞蒸蛋、歸（鮭）屬（薯）、紫蘇梅蒸肉餅、彩繪野菇魚丁、芋香大蹄膀、好彩頭炊粿、蒜香飛龍菜、長年菜蒜頭雞湯、冰糖栗子燕麥羹、黑糖蜜鮮奶酪，適合高齡飲食。記者邱德祥／攝影

台北榮總今天舉行適宜高齡長輩年節圍爐之「牙齦碎軟質食」成果發表會。長輩因咀嚼功能退化、飲食習慣和多重用藥等問題，經常造成進食量少、飲食不均及營養攝取不足等現象，這不僅是「吃不好」的問題，嚴重者還可能有肌少、衰弱症的情形發生。

台北榮總示範高齡長輩年節圍爐之「老阿祖的年夜飯：牙齦碎軟質食」，營養部楊妹鳳主任表示：「隨著住院病人平均年齡逐年增加，對於質地改良飲食須求也越大，長輩們希望醫院提供的飲食質地，軟還要更軟，但又不願意直接換為細碎或泥餐，這也讓家屬及照顧者都非常困擾。我們看到了病人的需求，這一年來膳管科積極開發了幾款軟軟菜與多種口味醬汁，已陸續供應給住院病人。只要長輩「吃得下」，營養就會跟著來。」

符合「牙齦碎軟質食」的食物，口感軟嫩，用牙齦就能輕易的壓碎，像是蒸蛋、蘿蔔糕等，都是屬於這類食物。為了照顧高齡長輩的營養，臺北榮總營養部根據國人年節的飲食習慣，設計一套年夜飯，透過當季、在地食材的挑選與運用、改變切割及烹煮的技巧，做出適合高齡長輩牙口「軟硬度」的圍爐團圓飯。

老阿祖的圍爐團圓年夜飯菜色分別為：軟排大拼盤、雲漾蟹舞蒸蛋、歸（鮭）屬（薯）、紫蘇梅蒸肉餅、彩繪野菇魚丁、芋香大蹄膀、好彩頭炊粿、蒜香飛龍菜、長年菜蒜頭雞湯、冰糖栗子燕麥羹、黑糖蜜鮮奶酪，適合高齡飲食。

老阿祖的圍爐團圓年夜飯：軟排大拼盤。記者邱德祥／攝影
老阿祖的圍爐團圓年夜飯：軟排大拼盤。記者邱德祥／攝影
老阿祖的圍爐團圓年夜飯：彩繪野菇魚丁。記者邱德祥／攝影
老阿祖的圍爐團圓年夜飯：彩繪野菇魚丁。記者邱德祥／攝影
老阿祖的圍爐團圓年夜飯：歸（鮭）屬（薯）。記者邱德祥／攝影
老阿祖的圍爐團圓年夜飯：歸（鮭）屬（薯）。記者邱德祥／攝影
老阿祖的圍爐團圓年夜飯：芋香大蹄膀。記者邱德祥／攝影
老阿祖的圍爐團圓年夜飯：芋香大蹄膀。記者邱德祥／攝影
台北榮總今天舉行適宜高齡長輩年節圍爐之「牙齦碎軟質食」成果發表會，豐盛的「牙齦碎軟質食」年菜適合長輩圍爐。記者邱德祥／攝影
台北榮總今天舉行適宜高齡長輩年節圍爐之「牙齦碎軟質食」成果發表會，豐盛的「牙齦碎軟質食」年菜適合長輩圍爐。記者邱德祥／攝影
台北榮總今天舉行適宜高齡長輩年節圍爐之「牙齦碎軟質食」成果發表會，豐盛的「牙齦碎軟質食」年菜適合長輩圍爐。記者邱德祥／攝影
台北榮總今天舉行適宜高齡長輩年節圍爐之「牙齦碎軟質食」成果發表會，豐盛的「牙齦碎軟質食」年菜適合長輩圍爐。記者邱德祥／攝影

長輩 年夜飯

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