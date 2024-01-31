陳嵐舒手路菜譜出年味溫度 gubami Social獻上新春美饌

迎接新春佳節到來，位於信義區新光三越A9的gubami Social，特別以華麗多變的台法風情喜迎龍年，陳嵐舒主廚帶領團隊自2月1日起推出精緻雙人套餐（每套4,680元＋10%）及澎湃四人饗宴（每套8,888元＋10%），其中包括期間限定的「鴻運金喜拼盤」、「黃金龍蝦抓飯」及「山珍海味團圓麵」，以全新創意譜出年味溫度。gubami Social自2月9日起至2月14日僅販售春節套餐，餐點依現場提供為主。

gubami Social春節雙人餐期間限定主餐「黃金龍蝦抓飯」。圖／gubami Social提供

澎湃四人饗宴共含6道人氣菜式、雙主餐、4杯限定甜品及4杯限定飲品。「鴻運金喜拼盤」融匯多種上乘食材，以法式雞腳凍、番茄蝦塔塔、莫札瑞拉起司球及煙燻燉肉捲4道菜品，呈現出豐富的口味和層次。從香濃莫札瑞拉起司球佐上酸甜鹹香金棗沙沙醬，開啟味蕾的啟程；番茄蝦塔塔以宜蘭生食級葡萄蝦炙燒後，淋上黑麻油與老薑煸香醬汁，呈現清爽與溫潤的雙重風味；法式雞腳凍則是對經典法式肉凍的巧妙演繹，佐上主廚特製紅油，為拼盤增添了一份獨特的滋味；而煙燻燉肉捲將中式燉豬腳融入法式工藝，以越式春捲皮與鮮脆季節時蔬包裹其中，香氣濃厚，層次豐富。

gubami Social春節四人饗宴中的「鴻運金喜拼盤」。圖／gubami Social提供

此外還有暖胃的「酥皮剝皮辣椒雞」、象徵年年有餘的「竹筴魚一夜干佐烙烤蔬菜」，以及廣受歡迎的「手作蔥餅」、「油封鴨腿煎餃」、「巴斯克蚵仔煎餅」等人氣菜色。

gubami Social春節四人饗宴期間限定主餐「山珍海味團圓麵」。圖／gubami Social提供

四人套餐的澎湃雙主餐分別為期間限定「山珍海味團圓麵」與「美國SRF極黑牛板腱牛排」。前者是陳嵐舒的獨門手路菜，將特選獨家研製的1.81細麵，香煎至金黃酥脆，再鋪上以慢火中燉煮美國牛腱心、厚切牛舌及嚴選海參，緊接著燴入以牛高湯為底的鮮香芡汁，讓熱騰騰的焦脆麵條吸裹高湯芡汁，使鮮美滋味迴盪舌尖，透過脆中帶滑順的口感，將山珍海味盡收口中。

甜品「草莓愛玉」。圖／gubami Social提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甜品與飲品則是冬季限定「草莓系列」，「草莓愛玉」甜品由杏仁奶凍及手工愛玉作為基底，佐草莓酒冰沙與新鮮草莓堆疊，淋上自製紅莓橄欖油露，綴以焙茶脆片增添口感，每一口都散發著柔美細膩的法式風情。無酒精特調「戀戀草莓」以香甜的草莓結合甘醇回韻的鐵觀音茶為基底，搭配覆蓋綿密的自製椰奶起司奶蓋，鹹甜滑順，口感層次豐富。

無酒精特調「戀戀草莓」。圖／gubami Social提供

雙人套餐則含5道人氣菜式、1道主廚特製主餐、2杯限定甜品及2杯限定飲品。特製主餐「黃金龍蝦抓飯」選用新鮮波士頓龍蝦，抹上帕瑪森乳酪白醬，焗烤至誘人可口的金黃色澤，搭配粒粒分明的印度香米，與龍蝦高湯、精選香料拌炒，最後在鑄鐵鍋上烘烤出品，香氣襲人。甜品與飲品同樣是「草莓愛玉」與「戀戀草莓」，草莓控們千萬別錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康