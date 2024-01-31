1920年代法國文青就是這個氣質！香奈兒2024春夏形象
嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）在1920年代開始就是知名藝術收藏家諾瓦耶子爵夫婦（Charles與Marie-Laure de Noailles）的好友，經常造訪建築師Robert Mallet-Stevens為他們在南法海耶爾（Hyères）打造的諾瓦耶別墅（Villa Noailles）。
在這個現代派建築風格的經典代表歡慶建成百年紀念的2023年時，香奈兒（CHANEL）品牌延續創辦人與這個藝術收藏家族間的深厚情誼與緊密的友誼，發表了以這座別墅為靈感的香奈兒2024春夏高級時裝系列；隨著2024春夏系列高級時裝即將於三月上市，品牌也釋出由知名攝影師雙人組Inez & Vinoodh於諾瓦耶別墅庭園及內部的粉紅色房間操刀拍攝的形象廣告；在他們的鏡頭下，這座豪邸成為香奈兒品牌的第二個家，營造出輕鬆心情與慶祝氛圍。
「形象廣告影像與別墅建築物相互映襯，巧妙運用室內與室外、通透與不透光的明暗對比，更捕捉過去曾在此處生活的女性所展現的藝術靈感與獨特個性。結合鏤空窗戶設計的庭園圍牆，還有代表溫馨棲身地的粉紅色起居室，都仿若為香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）筆下女性打造的完美空間，有時情緒起伏多變神秘莫測、其他時刻則沐浴在明媚陽光之下。」Inez & Vinoodh說，「我們花了很多時間端詳諾瓦耶子爵夫人的照片，從她的肢體語言與髮型汲取創作靈感。」
諾瓦耶別墅擁有朝南的方位擁抱自然光線與蒼翠美景，不過讓它真正聲名遠播的原因是藝術文化。諾瓦耶子爵夫婦自1920年起便建立起知名的當代前衛藝術收藏，子爵夫人更定期參加香奈兒女士的高級訂製服系列展演。三人對於現代風格的品味相近，且同樣充滿好奇心，更與畢卡索、阿爾伯托賈科梅蒂（Alberto Giacometti）、伊果史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）、尚考克多（ Jean Cocteau）以及曼雷（Man Ray）等一眾知名文人雅士建立新的社交圈。
諾瓦耶別墅如今成為南法重要的藝術文化據點；這系列服裝創作不僅向建築與土地本身致敬，也向這座具有重要意義的別墅所蘊含的獨特精神獻上崇高敬意。全新釋出的形象廣告也延續歌頌友誼及創意交流的精神，由兩位與香奈兒有著深刻連結的女性精彩演繹：與香奈兒長期合作的名模瑞安娜范隆佩（Rianne Van Rompaey） ，以及全新的品牌大使：知名女星、導演與製作人芮莉克亞芙 (Riley Keough)。
「我也深受維吉妮與香奈兒相關藝術社群的啟發，諾瓦耶別墅過去是各路藝術家匯聚並相互交流的前衛集會所，不受體制限制並從中解放。我相信這種特質也存在香奈兒的品牌基因中，」 芮莉克亞芙說。這系列影像捕捉到了諾瓦耶別墅建築與別具特色的梯形庭園，讓人窺見一天的變化。光線與色彩、幾何與不對稱、憩息與活力等相對概念，賦予2024春夏高級時裝系列韻律感：廣告中服飾上的彩繪格紋、大膽條紋是向建築物以及之名立體格紋庭園的致敬，印花及蓬勃生長的鮮豔花卉刺繡則是以時尚語彙轉譯的諾瓦耶別墅特色。
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