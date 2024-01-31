1920年代法國文青就是這個氣質！香奈兒2024春夏形象

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）在1920年代開始就是知名藝術收藏家諾瓦耶子爵夫婦（Charles與Marie-Laure de Noailles）的好友，經常造訪建築師Robert Mallet-Stevens為他們在南法海耶爾（Hyères）打造的諾瓦耶別墅（Villa Noailles）。

在這個現代派建築風格的經典代表歡慶建成百年紀念的2023年時，香奈兒（CHANEL）品牌延續創辦人與這個藝術收藏家族間的深厚情誼與緊密的友誼，發表了以這座別墅為靈感的香奈兒2024春夏高級時裝系列；隨著2024春夏系列高級時裝即將於三月上市，品牌也釋出由知名攝影師雙人組Inez & Vinoodh於諾瓦耶別墅庭園及內部的粉紅色房間操刀拍攝的形象廣告；在他們的鏡頭下，這座豪邸成為香奈兒品牌的第二個家，營造出輕鬆心情與慶祝氛圍。

「形象廣告影像與別墅建築物相互映襯，巧妙運用室內與室外、通透與不透光的明暗對比，更捕捉過去曾在此處生活的女性所展現的藝術靈感與獨特個性。結合鏤空窗戶設計的庭園圍牆，還有代表溫馨棲身地的粉紅色起居室，都仿若為香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）筆下女性打造的完美空間，有時情緒起伏多變神秘莫測、其他時刻則沐浴在明媚陽光之下。」Inez & Vinoodh說，「我們花了很多時間端詳諾瓦耶子爵夫人的照片，從她的肢體語言與髮型汲取創作靈感。」

諾瓦耶別墅擁有朝南的方位擁抱自然光線與蒼翠美景，不過讓它真正聲名遠播的原因是藝術文化。諾瓦耶子爵夫婦自1920年起便建立起知名的當代前衛藝術收藏，子爵夫人更定期參加香奈兒女士的高級訂製服系列展演。三人對於現代風格的品味相近，且同樣充滿好奇心，更與畢卡索、阿爾伯托賈科梅蒂（Alberto Giacometti）、伊果史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）、尚考克多（ Jean Cocteau）以及曼雷（Man Ray）等一眾知名文人雅士建立新的社交圈。

諾瓦耶別墅如今成為南法重要的藝術文化據點；這系列服裝創作不僅向建築與土地本身致敬，也向這座具有重要意義的別墅所蘊含的獨特精神獻上崇高敬意。全新釋出的形象廣告也延續歌頌友誼及創意交流的精神，由兩位與香奈兒有著深刻連結的女性精彩演繹：與香奈兒長期合作的名模瑞安娜范隆佩（Rianne Van Rompaey） ，以及全新的品牌大使：知名女星、導演與製作人芮莉克亞芙 (Riley Keough)。