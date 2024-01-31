MOLESKINE神秘快閃店 新光三越台北站前店限時秀

新的一年需要計畫，此時一本別具意義的筆記本正可將靈感、生活與創意，詳實記述。MOLESKINE近日與亞洲三位藝術家合作，邀請日本漫畫名家櫻桃子、韓國字型設計之父安尚秀，以及中國藝術家曾梵誌一同呈現三本「2024龍年限量版亞洲限定」的MOLESKINE筆記本，已由即日起以快閃店形式現身新光三越台北站前店。

無論是20世紀的藝術家或文學家如梵谷、海明威、畢卡索...都曾是MOLESKINE的愛用者。方形、帶有圓角、硬卡紙內夾袋與厚實封面封底是MOLESKINE的特色，筆記本並有一條鬆緊帶可固定或開闔，加上多元的尺寸與內頁編排，因而成為不少藝文人士的隨身愛用小物。

本次問世的龍年限量筆記本則與三位藝術家合作，其中韓國字型設計之父、安尚秀（Ahn Sang Soo）則將蒼勁筆觸的龍形融入字型，並以金色的耀眼封面大氣呈現；中國藝術家曾梵誌的聯名筆記本封面取自一幅靈感源自宋代名作《五龍圖》的大型壁畫之局部，既凸顯藝術家創作風格，也體現了龍的力量、神秘與威嚴；《櫻桃小丸子》的作者、日本漫畫家櫻桃子則將經典人物「小丸子」愉悅的笑容搭配以懷舊插畫，像是要將2024年賦予甜美氛圍與無限可能。