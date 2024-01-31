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MOLESKINE神秘快閃店 新光三越台北站前店限時秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
韓國字型設計之父安尚秀借蒼勁筆觸將龍形融入字型，耀眼大氣。圖／MOLESKINE提供
韓國字型設計之父安尚秀借蒼勁筆觸將龍形融入字型，耀眼大氣。圖／MOLESKINE提供

新的一年需要計畫，此時一本別具意義的筆記本正可將靈感、生活與創意，詳實記述。MOLESKINE近日與亞洲三位藝術家合作，邀請日本漫畫名家櫻桃子、韓國字型設計之父安尚秀，以及中國藝術家曾梵誌一同呈現三本「2024龍年限量版亞洲限定」的MOLESKINE筆記本，已由即日起以快閃店形式現身新光三越台北站前店。

無論是20世紀的藝術家或文學家如梵谷、海明威、畢卡索...都曾是MOLESKINE的愛用者。方形、帶有圓角、硬卡紙內夾袋與厚實封面封底是MOLESKINE的特色，筆記本並有一條鬆緊帶可固定或開闔，加上多元的尺寸與內頁編排，因而成為不少藝文人士的隨身愛用小物。

本次問世的龍年限量筆記本則與三位藝術家合作，其中韓國字型設計之父、安尚秀（Ahn Sang Soo）則將蒼勁筆觸的龍形融入字型，並以金色的耀眼封面大氣呈現；中國藝術家曾梵誌的聯名筆記本封面取自一幅靈感源自宋代名作《五龍圖》的大型壁畫之局部，既凸顯藝術家創作風格，也體現了龍的力量、神秘與威嚴；《櫻桃小丸子》的作者、日本漫畫家櫻桃子則將經典人物「小丸子」愉悅的笑容搭配以懷舊插畫，像是要將2024年賦予甜美氛圍與無限可能。

想親身感受紙張與書寫的溫度？「MOLESKINE神秘筆記本快閃店」已由即日開始，位於台北市中正區忠孝西路一段66號，新光三越台北站前店1F服務台對面，每日由1100開始至2130、周五周六則延長至2200，同時現場再帶來「共感體驗服務」，提供限量商品賞閱，以及特製化燙金壓印服務，直至2024年2月7日（三）為止。

多樣化的色彩與尺寸，也是MOLESKINE筆記本的魅力所在之一。圖／翻攝自 IG @ MOLESKINE
多樣化的色彩與尺寸，也是MOLESKINE筆記本的魅力所在之一。圖／翻攝自 IG @ MOLESKINE
中國藝術家曾梵誌聯名的Moleskine筆記本，探索了東方藝術與生活的交融可能。圖／MOLESKINE提供
中國藝術家曾梵誌聯名的Moleskine筆記本，探索了東方藝術與生活的交融可能。圖／MOLESKINE提供
透過書寫的形式，無疑可將一年的靈感、心情或計畫，詳實記述。圖／翻攝自 IG @ MOLESKINE
透過書寫的形式，無疑可將一年的靈感、心情或計畫，詳實記述。圖／翻攝自 IG @ MOLESKINE
Moleskine筆記本強調運用FSC認證無酸紙，強調在正常使用或妥當保存下，可防止變色、脆化或發霉等問題。圖／翻攝自 IG @ MOLESKINE
Moleskine筆記本強調運用FSC認證無酸紙，強調在正常使用或妥當保存下，可防止變色、脆化或發霉等問題。圖／翻攝自 IG @ MOLESKINE
日本漫畫藝術家櫻桃子Monoko Sakura筆下的「櫻桃小丸子」，在Moleskine筆記本上、甜美懷舊重現。圖／MOLESKINE提供
日本漫畫藝術家櫻桃子Monoko Sakura筆下的「櫻桃小丸子」，在Moleskine筆記本上、甜美懷舊重現。圖／MOLESKINE提供

藝術家 快閃

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