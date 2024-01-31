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7-ELEVEN線上線下推兩波刮刮樂活動！門市限量刮刮卡春節連續6天每日送1名「百萬點數富翁」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起7-ELEVEN整合線上線下資源，陸續推2波刮刮樂及數位紅包抽獎活動；2月9日除夕夜起連續6天實體門市刮刮卡每日將送出1名百萬點數富翁。圖／7-ELEVEN提供
即日起7-ELEVEN整合線上線下資源，陸續推2波刮刮樂及數位紅包抽獎活動；2月9日除夕夜起連續6天實體門市刮刮卡每日將送出1名百萬點數富翁。圖／7-ELEVEN提供

繼7-ELEVEN APP上週搶先推出「好運龍來刮刮樂」活動廣受消費者好評、一週內吸引超過300萬人次響應，即日起7-ELEVEN整合線上線下資源，陸續推2波刮刮樂及數位紅包抽獎活動，1月31日起於OPENPOINT APP推出「好運龍來刮寶趣」與「3月OPENPOINT會員載具抽獎任務賺點」活動，最大獎可獲得8,888點OPENPOINT點數紅包，1點等同1元現金；2月9日起連續6天於7-ELEVEN逾6,800家實體門市消費單筆滿222元即可獲得「好運龍來刮刮樂活動」實體刮刮卡一張（限量100萬張），將連續6天、天天送1名百萬點數富翁，還有鑽戒、黃金、電動車、日本來回機票等大獎。

7-ELEVEN第二波線上刮刮樂活動自1月31日上午10點至2月27日晚上7點於OPENPOINT APP遊樂場推出「好運龍來刮寶趣」活動，活動期間每天每位會員可免費玩1次，若想多玩幾次可使用2點OPENPOINT即可兌換一張數位刮刮卡，每日兌換無上限，有機會刮中各種OPENPOINT點數紅包、跨通路優惠券，最大獎為8,888點OPENPOINT點數，1點等同1元現金。不僅如此，活動期間刮刮卡使用張數最多的TOP 5會員還可額外獲得最高888點的OPENPOINT，連續28天活動將送出總價超過200萬元的OPENPOINT點數。詳細活動辦法依OPENPOINT APP公告為主。

緊接著第三波實體刮刮樂活動自2月9日至2月14日止，於逾6,800家7-ELEVEN門市購買指定商品單筆消費滿222元即可獲得「好運龍來刮刮樂活動」實體刮刮卡一張，活動總限量100萬張，每張刮刮卡享有三重好康機會。機會1：登錄序號抽大獎，可參加天天送1位百萬OPENPOINT點數富翁活動，還有周大福1克拉鑽戒、迪士尼經典系列米奇米妮999.9黃金工藝精品擺件、光陽lonex S7R電動機車、星宇航空台北／日本雙人來回機票等，總價超過650萬元的豐富獎項；機會2：好運免費送，有機會隨機刮中免費哈根達斯指定冰品、衛生紙、CITY系列飲品、222元或1,000元7-ELEVEN購物金等豐富獎項；機會3：超值好康優惠券，保證送出指定合作通路商品優惠券任一組，像是星巴克好友分享券、7-ELEVEN指定CITY系列／零食／飲料買2送2優惠券等豐富優惠。「好運龍來刮刮樂活動」詳細限制與規範依官網公告為主。

除了OMO刮刮卡外，7-ELEVEN將加碼送出總價值88.8萬元的OPENPOINT點數紅包，即日起至2月27日晚上7點活動期間，於OPENPOINT APP遊樂場「好運龍來刮寶趣」活動中參與「3月OPENPOINT會員載具抽獎任務賺點」活動，點擊「點我看影片」連結任務牆觀看指定影片，首次完整觀看即可輕鬆獲得OPENPOINT 1點，每個會員於單一行動載具僅能參加一次，活動總名額限量100萬名，名額有限、額滿為止。活動期間完成任務還可獲得加碼抽888點OPENPOINT點數紅包的抽獎資格，預計於3月25日抽出1,000份、每份價值888元的OPENPOINT點數。

即日起7-ELEVEN整合線上線下資源，陸續推2波刮刮樂及數位紅包抽獎活動，幫會員求好運、加獎金。圖／7-ELEVEN提供
即日起7-ELEVEN整合線上線下資源，陸續推2波刮刮樂及數位紅包抽獎活動，幫會員求好運、加獎金。圖／7-ELEVEN提供
即日起至2月27日完成OPENPOINT會員載具影片任務，7-ELEVEN將於3月加碼抽千份888點數位紅包。圖／7-ELEVEN提供
即日起至2月27日完成OPENPOINT會員載具影片任務，7-ELEVEN將於3月加碼抽千份888點數位紅包。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自2月9日至2月14日推出第三波實體刮刮樂活動，活動期間購買指定商品單筆消費滿222元即可獲得「好運龍來刮刮樂活動」實體刮刮卡一張，活動總限量100萬張，將連續6天、天天送1名百萬點數富翁，還有鑽戒、黃金、電動車、日本來回機票等大獎。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自2月9日至2月14日推出第三波實體刮刮樂活動，活動期間購買指定商品單筆消費滿222元即可獲得「好運龍來刮刮樂活動」實體刮刮卡一張，活動總限量100萬張，將連續6天、天天送1名百萬點數富翁，還有鑽戒、黃金、電動車、日本來回機票等大獎。圖／7-ELEVEN提供

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