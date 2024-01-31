東北角冬季限定美味黑毛魚 適合清蒸煮湯保留原始風味

每到冬天，正是瓜子鱲（俗稱黑毛）的產季，也是冬季限定美味。新北東北角海產店都會以清蒸或是煮湯等方式料理，不但能保留黑毛魚的原始風味，更是寒冷天氣才能吃到的美食。

新北市漁業處說明，瓜子鱲、黃帶瓜子鱲和小鱗瓜子鱲都是俗稱的黑毛魚，身體呈長橢圓形，體表灰褐色或暗褐色，喜棲息岩礁區，屬於雜食性，冬季以藻類為主食，也可以用南極蝦釣獲。東北角的漁民們駕船在東北角近海靠近礁岩的海域，以船磯釣的方式釣獲。

澳底漁港大鼻哥號漁船船長蔡家源說，冬天釣黑毛很刺激，頂著刺骨的寒風和激浪與黑毛搏鬥，當一尾一尾的黑毛被釣起時，辛苦後的喜悅寫在臉上，是當季東北角冬季船釣黑毛的最典型的寫照。

福隆漁港旁富士海鮮餐廳廚師吳介甫表示，黑毛這道美食冬季才會出現在東北角漁港附近的海產店菜單上，為了保留黑毛體內獨特的海藻風味，廚師會選擇用清蒸的方式來烹調，將處理好的黑毛放在盤中，並在魚上鋪上薑絲和蔥段，加入所需的其他調料，然後放入蒸鍋中，蒸大約15分鐘可以烹製出一道既保留黑毛魚原始風味，又富含香氣的美味佳肴。無論是做成薑絲魚湯或是清蒸魚，這種海味特別適合在冬季品嚐。