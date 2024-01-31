婁峻碩、楊祐寧雙帥出任務相挺ZEGNA 台北101全新開幕
時尚男裝又有新鮮事，義大利時尚品牌ZEGNA，近日為台北101旗艦店進行改裝、並已於日前開幕。活動中除帶來品牌2024春夏新品如ALBA Overshirt與Triple Stitch休閒鞋，更有人氣男星楊祐寧與歌星婁峻碩雙帥站台、率性相挺。
活動中的楊祐寧與婁峻碩兩人皆穿上ZEGNA 2024夏季Oasi Lino系列，其中楊祐寧是以白色棉質羊毛長褲搭配Light Beige OASI LINO襯衫外套，並將淺麻米色Cashseta圓領衫結成圍巾，散發了幾許義式浪漫，婁峻碩則以全數駱馬紅棕色色系的Cashseta圓領衫、OASI LINO襯衫外套與羊毛棉質長褲，值得一提的是，兩人都穿上以SECONDSKIN小牛皮製成的Triple Stitch SECONDSKIN休閒鞋，其皮革柔軟舒適，並將隨環境變化因此更符合穿戴者的體驗，也成為ZEGNA的本季明星級單品。
而綜觀全新ZEGNA台北101旗艦店，質感且不失愜意的Canaletto核桃木色牆面和米白色調成為空間主軸，也演示了品牌藝術總監Alessandro Sartori對ZEGNA品牌風格的解讀。店內將完整展示2024春夏最新男裝，同時「房中房」的Bespoke區域則將帶來全新的「ZEGNA X」創新科技工具，滿足消費者對奢華與獨特個性的雙重追求，進而將完美體驗與自我表達、二合為一。
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