婁峻碩、楊祐寧雙帥出任務相挺ZEGNA 台北101全新開幕

時尚男裝又有新鮮事，義大利時尚品牌ZEGNA，近日為台北101旗艦店進行改裝、並已於日前開幕。活動中除帶來品牌2024春夏新品如ALBA Overshirt與Triple Stitch休閒鞋，更有人氣男星楊祐寧與歌星婁峻碩雙帥站台、率性相挺。

活動中的楊祐寧與婁峻碩兩人皆穿上ZEGNA 2024夏季Oasi Lino系列，其中楊祐寧是以白色棉質羊毛長褲搭配Light Beige OASI LINO襯衫外套，並將淺麻米色Cashseta圓領衫結成圍巾，散發了幾許義式浪漫，婁峻碩則以全數駱馬紅棕色色系的Cashseta圓領衫、OASI LINO襯衫外套與羊毛棉質長褲，值得一提的是，兩人都穿上以SECONDSKIN小牛皮製成的Triple Stitch SECONDSKIN休閒鞋，其皮革柔軟舒適，並將隨環境變化因此更符合穿戴者的體驗，也成為ZEGNA的本季明星級單品。