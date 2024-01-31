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高捷推伴手禮搶攻送禮市場 春節運輸規劃升級

中央社／ 高雄31日電

高雄捷運橋頭糖廠站貓站長蜜柑擁有高人氣，因應春節送禮需求，高捷公司跨足伴手禮市場，2月1日起將開賣蜜柑醬。此外，高捷春節運輸規劃也升級，以疏運人潮。

高雄捷運公司今天發布新聞稿，宣布跨足年節伴手禮市場，2月1日起在高捷R10美麗島站商品館開賣蜜柑醬，是蜜柑站長與高雄在地手工果醬「小甜心」聯名合作，獨家的蜂蜜柑橘口味，使用岡山在地蜂蜜帶入柑橘風味，全程手工製作、每週限量發售，瓶身的蜜柑可愛模樣也兼具收藏價值。

高捷公司期望藉著蜜柑站長的可愛魅力，及大「橘」大利的喜氣，將蜜柑醬打造為春節期間國內外觀光客到高雄必買的觀光伴手禮。

此外，蜜柑站長新春期間也跟KIRABASE餐廳聯名合作，首度進軍台北信義區，2月1日起高雄中央公園店及台北信義店2家蜜柑站長龍年主題店一起合作展開，提供南北蜜柑粉絲新年好去處，店內將有蜜柑特色餐點及相關周邊商品。

農曆新年期間，更推出4款以蜜柑站長為主題的祈福御守，並搭配一枚捷運幸福單程票，讓民眾在新年可收集良緣、學業、金運、平安4大好運。

另外為配合春節期間的新樂街市集，高捷在O2鹽埕埔站B1穿堂層於2月3日至4日及2月10日至13日，推出以文青、小農、手作課程為主題的市集。

高捷公司表示，已完成春節期間人力及運輸配置準備，並加強配置支援人員協助車站人潮管控及疏運。除夕當天，高雄捷運營運班距將調整約為8至10分鐘；大年初三及初四是出遊熱門時段，2天班距將於早上10時起加密至5分鐘班距，下午1時30分起加密至4分鐘班距。

輕軌營運尖峰時段最密班距可達8分鐘內，離峰班距不超過15分鐘，並將視現場人潮狀況機動調整捷運或輕軌列車班距及派發加班車。

此外，特殊熱門時段，高捷也將加開O1西子灣站至O5美麗島站區間車，輕軌則是C1籬仔內至C14哈瑪星的區間車，以因應大批人潮。搭到捷運或輕軌區間車旅客注意列車廣播，並配合在月台站務人員引導，換搭下一班列車。

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