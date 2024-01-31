草莓零售價飆破600元 天熱+蟲害、寒流影響減產3成

現在正值草莓產季，農業部農糧署表示，受到病蟲害影響、天熱種不出來，減產近3成，近期的寒流導致部分草莓長得不好，有災損、產量有少，加上年前需求量大增，導致草莓價格高漲，市場零售價每斤飆破600元。

根據台北農產運銷公司最新報價，今天品質最好的草莓（上價）每公斤平均批發價409元、中價276元、下價143元，市場零售部分，每台斤至少500元，甚至飆破600元；台北迪化街名店「滋養」所販售的草莓大福，原價每盒8顆600元，今年含代購價喊價800至900元。

農糧署代理署長蘇茂祥表示，苗栗縣大湖地區為國內草莓主要產區，產量占全國8成，今年價格飄漲主要原因為去年9至11月間的草莓植株，受到萎凋病及多種病害複合感染，導致產量減少2至3成，加上年前需求旺盛，價格反映市況，未來會加強農民輔導，鼓勵高架栽培管理，提高品質也避免病蟲害。

他說，近期的寒流導致部分草莓長得不好，出現災損，產量有少。

蘇茂祥表示，今年水果價格普遍都比去年高，主要原因是受到先前10月小犬颱風影響；盡管部分水果價格高漲，但盛產水果很多，包含椪柑、桶柑等柑橘類現在都是盛產期，價格為每公斤約30至40元，另外還有棗子、蓮霧等都供應充裕。

受到聖嬰年影響，今年冬季是暖冬，農業部苗栗區農業改良場長呂秀英指出，全台草莓種植面積達500多公頃，主要都在苗栗大湖地區，今年不少農民提早搶種，因為早種、施重肥，加上天氣太熱，導致種不出來，也有部分受到病蟲害影響減產，影響面積約100多公頃。