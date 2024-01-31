每晚每人免兩千！星野集團開進東京迪士尼 6月20日開幕

今年暑假想前進東京迪士尼，住宿有全新選擇！「星野集團 1955 Tokyo Bay」預計6⽉20⽇開幕，即日起開放訂房，每晚每人（需兩人同住）9,000日圓起，相當於每人花費台幣1,900元即可住一晚。以下盤點新飯店的五大亮點搶先看。

星野集團位於日本千葉縣舞濱新浦安地區的「星野集團 1955 Tokyo Bay」，即日起開放訂房，主打「OLDIES GOODIES」概念，意指「懷舊而美好」。1955年世界上第一座迪士尼樂園誕生的年，飯店室內設計主題呈現該年代歡樂的美式氛圍，旅客彷彿置身主題樂園中的一區，即使離開樂園也能持續沉浸在玩樂與非日常的場景氛圍中。

另一特色為提供24小時開放的公共空間「2nd Room」，入住前或退房後亦可自由使用。該空間播放充滿1955年代美國風情的音樂，裝潢擺設和配色為當時流行的現代主義風格，內部有能脫下鞋子休息的空間、作為半包廂使用的空間等，旅客可根據各自行程隨心使用。

第三大亮點是可依照旅遊需求挑選客房。「星野集團 1955 Tokyo Bay」共有638間客房，23種房型。壁紙、地毯、沙發等設備充滿1955年代的美國風情，大膽地將沉穩的色彩混搭組合，在客房內也能享受「OLDIES GOODIES」的氣氛（部分客房除外）。所有客房均能脫鞋入住，可依據個人需求挑選合適房型。

第四大亮點是「附GOROGORO寢台高級房」，2張床鋪後方設「GOROGORO寢台」，住宿者可以如其名稱GOROGORO（日文之意：無所事事）所示，無所事事地待在這裡，或者當作沙發使用，就寢時也可以當作床鋪，房內最多可入住4人。

第五大亮點，為因應主題樂園之旅獨有的早出晚歸，飯店也提供清早及夜晚皆能用餐的餐飲服務。「Cafeteria」備有丼飯及冷熱小菜等，營業時間從晚上6點到11點；自助式早餐「Restaurant」的營業時間從早上6點到10點。另外，2nd Room旁設有24小時營業的商店「Food & Drink Station」，可以隨時購買點心、輕食及飲料等。

星野集團 1955 Tokyo Bay

地址：〒279-0013千葉縣浦安市⽇之出 7 丁⽬2-3

電話：050-3134-8096（星野集團訂房中心）

設備：2nd Room（公共空間、Food & Drink Station）、餐廳（Cafeteria、Restaurant）、寄物櫃、洗衣房、便利商店

住宿費用：1晚9,000日圓起（此金額為2人共住1房時每人所需費用，含稅，不含餐）