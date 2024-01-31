國父紀念館2月26日起閉館整修 暫停對外開放

國立歷史博物館即將於2月開館，另一個台北市民的共同記憶—國父紀念館，主館2月26日起休館暫停對外開放，館外的中山文化園區則維持正常運作不受影響。

國父紀念館今天表示，為提供更好的設施及展演環境，將自農曆年後展開整修工程。國父紀念館1972年開館以來，已逾半個世紀，見證前總統蔣經國、李登輝先後在此舉行宣誓就職典禮，舉辦金馬獎、金鐘獎、金曲獎頒獎典禮，長年提供民眾藝文、觀光、遊憩等服務，點點滴滴已成為市民的共同記憶。

國父紀念館經過半世紀的歲月洗禮，部分設施老舊不堪使用，於2016年啟動整建工程，目前已完成國際化優質展示空間及中山文化園區景觀改造，接著將於今年2月底啟動「大會堂暨周邊設施升級工程」。

去年10月完工的「中山文化園區景觀改造」案，完成了三張犁支線懷舊步道及中軸林蔭廣場，除回復建築師王大閎最初的設計理念外，並擴大樹木綠蔭與草地面積，整建與強化廣場鋪面，近期完成的「映池」更加突顯國館建築之美，完工後的中山文化園區提供了民眾舒適的戶外活動空間。

即將啟動的「大會堂暨周邊設施升級工程」，主要針對大會堂本體及其周邊空間與設施，除提升設施服務品質、強化現有功能外，並更新表演舞台、後台、觀眾席、空調系統、表演設備及大會堂周邊設施，整體強化軟、硬體服務機能，期能達成「提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、加強公共安全與永續性能」等目標，符合藝文發展需求並擴大劇場使用效能。

國父紀念館「大會堂暨周邊設施升級工程」工期預計至2026年底，因建築修繕及大會堂設施升級涉及機電、空調汰換及全面結構補強。國父紀念館為此將於2月26日起休館暫停對外開放，中山文化園區則維持正常運作不受影響。

休館前仍有規畫展覽，包括：「島嶼．記憶–描繪台灣50年」–2023國立國父紀念館典藏特展，另與台灣國家婦女館合辦「男性育兒攝影展」，透過攝影展的方式，展出爸爸和孩子一系列日常生活照片，讓大家更重視家庭中的照護責任分工，以消除傳統文化規範中，對於男女在家庭中所扮演角色的刻板印象，以上展覽展期至2月25日。

國父紀念館於整修期間仍持續提供各項優質的藝文服務，包含辦理館藏巡迴展、舉辦中山青年藝術獎、孫學與國家發展相關學術研討會、走讀台灣特色建築與孫學研究相關活動等。廣受好評的生活美學課程也將移至東方工商教室辦理，繼續提供市民參與藝文學習服務。