結合拳擊運動和越野奔馳的時尚力作！LV Rush運動鞋
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière，去年在義大利美麗島所舉辦的路易威登2024早春女裝系列大秀上，發表了為品牌設計全新LV RUSH運動鞋系列。鞋面上的起伏波浪圖案形成獨特外觀，巧妙地融合了十八世紀的石貝裝飾與動感的當代休閒氣質，與LV Rush運動鞋系列的整體靈感相互呼應：美麗島周圍馬焦雷湖的現代美人魚。
LV Rush運動鞋，鞋身設計流露出輕巧動感和靈活矯健的風格，混合不同運動鞋特色的設計靈感，來自復古拳擊鞋和現代越野鞋，除了有讓人一眼就變釋出拳擊運動氣息的高筒運動靴，高度延伸至腳踝以上，另外還有高筒和低筒兩款運動鞋。色彩上包括點綴醒目的紅色的配色，以及以黑白灰為主的配色。
LV Rush運動鞋系列大膽採用麂皮搭配橡膠和經典小牛皮兩種材質製作鞋面，內層結構輕盈，結合靈活性高的鞋底設計，適合日常穿著，並裝飾金屬LV Circle標誌凸顯出路易威登的高貴氣質的同時，運動鞋的鞋帶扣等細節則體現出這雙鞋的越野風格，是一款動靜皆宜的都會時尚運動鞋履。
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