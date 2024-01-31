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結合拳擊運動和越野奔馳的時尚力作！LV Rush運動鞋

聯合報／ 孫曼/即時報導
路易威登推出由Nicolas Ghesquière設計新款LV RUSH運動鞋。圖／路易威登提供
路易威登推出由Nicolas Ghesquière設計新款LV RUSH運動鞋。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière，去年在義大利美麗島所舉辦的路易威登2024早春女裝系列大秀上，發表了為品牌設計全新LV RUSH運動鞋系列。鞋面上的起伏波浪圖案形成獨特外觀，巧妙地融合了十八世紀的石貝裝飾與動感的當代休閒氣質，與LV Rush運動鞋系列的整體靈感相互呼應：美麗島周圍馬焦雷湖的現代美人魚。

LV Rush運動鞋，鞋身設計流露出輕巧動感和靈活矯健的風格，混合不同運動鞋特色的設計靈感，來自復古拳擊鞋和現代越野鞋，除了有讓人一眼就變釋出拳擊運動氣息的高筒運動靴，高度延伸至腳踝以上，另外還有高筒和低筒兩款運動鞋。色彩上包括點綴醒目的紅色的配色，以及以黑白灰為主的配色。

LV Rush運動鞋系列大膽採用麂皮搭配橡膠和經典小牛皮兩種材質製作鞋面，內層結構輕盈，結合靈活性高的鞋底設計，適合日常穿著，並裝飾金屬LV Circle標誌凸顯出路易威登的高貴氣質的同時，運動鞋的鞋帶扣等細節則體現出這雙鞋的越野風格，是一款動靜皆宜的都會時尚運動鞋履。

LV Rush運動靴紅黑款，46,100元。圖／路易威登提供
LV Rush運動靴紅黑款，46,100元。圖／路易威登提供
LV Rush運動鞋高筒黑灰款，41,500元。圖／路易威登提供
LV Rush運動鞋高筒黑灰款，41,500元。圖／路易威登提供
在義大利美麗島所舉辦的路易威登2024早春女裝系列大秀上亮相的 LV Rush運動鞋。圖／路易威登提供
在義大利美麗島所舉辦的路易威登2024早春女裝系列大秀上亮相的 LV Rush運動鞋。圖／路易威登提供
LV Rush運動鞋高筒紅黑款，41,500元。圖／路易威登提供
LV Rush運動鞋高筒紅黑款，41,500元。圖／路易威登提供
LV RUSH運動鞋低筒黑色款，41,500元。圖／路易威登提供
LV RUSH運動鞋低筒黑色款，41,500元。圖／路易威登提供
在義大利美麗島所舉辦的路易威登2024早春女裝系列大秀上亮相的 LV Rush運動鞋。圖／路易威登提供
在義大利美麗島所舉辦的路易威登2024早春女裝系列大秀上亮相的 LV Rush運動鞋。圖／路易威登提供
LV Rush運動靴黑灰款，46,100元。圖／路易威登提供
LV Rush運動靴黑灰款，46,100元。圖／路易威登提供
LV Rush運動鞋低筒白黑款，41,500元。圖／路易威登提供
LV Rush運動鞋低筒白黑款，41,500元。圖／路易威登提供

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