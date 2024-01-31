結合拳擊運動和越野奔馳的時尚力作！LV Rush運動鞋

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière，去年在義大利美麗島所舉辦的路易威登2024早春女裝系列大秀上，發表了為品牌設計全新LV RUSH運動鞋系列。鞋面上的起伏波浪圖案形成獨特外觀，巧妙地融合了十八世紀的石貝裝飾與動感的當代休閒氣質，與LV Rush運動鞋系列的整體靈感相互呼應：美麗島周圍馬焦雷湖的現代美人魚。

LV Rush運動鞋，鞋身設計流露出輕巧動感和靈活矯健的風格，混合不同運動鞋特色的設計靈感，來自復古拳擊鞋和現代越野鞋，除了有讓人一眼就變釋出拳擊運動氣息的高筒運動靴，高度延伸至腳踝以上，另外還有高筒和低筒兩款運動鞋。色彩上包括點綴醒目的紅色的配色，以及以黑白灰為主的配色。