屏菸限定新春龍年福袋 2月1日驚喜開賣

屏菸1936文化基地為迎新春，推出屏菸限定龍年春節福袋，共有「啥米龍賀」、「龍泰龍喜」、「龍ISLAND」3款式，售價388到588元， 2月1日起開賣；另從大年初二至初五，常設展門票優惠一律99元，提供全家春節出遊好去處，歡喜過好年。

屏東縣政府文化處表示，屏菸今年龍年首度推出喜氣洋洋「春節福袋」，分別是「啥米龍賀！」、「龍泰龍喜（LONG TIME NO SEE）」、「龍ISLAND」3款福袋，內有與知名品牌「聯華」、「華珍」、「臺虎精釀」合作，聯名生產的「卡迪那洋芋片」、「花生煎餅」、「生啤酒〈嗨〉」與「長島冰啤」，外觀設計以《屏菸‧躲貓貓》繪本中療癒又討喜的貓咪為主角，令人愛不釋手，售價388元、588元不等，2月1日起正式開賣，且凡購買福袋的消費者，皆可以100元加購訂價300元的《屏菸‧躲貓貓》繪本1本。

若民眾想單買屏菸新系列的卡迪那洋芋片、花生煎餅、生啤酒、長島冰啤等商品，自2月1日起到29日止，只要憑常設展門票票根，都可以88折優惠價購買聯名商品，希望來屏菸的遊客龍年都能發發發。

從2月11日至14日春節連假期間，屏菸常設展門票一律99元，讓全家出遊的民眾玩得更盡興又省荷包，同時為鼓勵民眾年假間儘早出遊，再推出「花藝打卡送精油」早鳥方案，只要在園區春節花藝裝置前拍照打卡，即贈送草原之心精油，每日限量100盒。更多消息請搜尋IG「pt1936.tcb」或屏菸1936文化基地官方臉書，獲得園區新春資訊。