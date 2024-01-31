過年揪吃米其林二星 侯布雄新春法式饗宴只有5天
適逢新春歡聚時刻，米其林二星餐廳L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳日籍主廚松尾洋平（Yohei MATSUO），特別為龍年新春準備豐盛的美味饗宴，從食材挑選、特色、料理到食器，盡顯細膩巧思，在新春過年期間初一到初五（2月10日至2月14日午餐），以多道米其林星廚侯布雄原創的經典名菜，堆疊出層層風味，滿足饕客挑剔的味蕾。
「生食鰹魚與甜菜根韃靼綴Oscietra魚子醬」採用油脂豐富、清新爽口的鰹魚與口感甜脆的甜菜根做成韃靼，佐以芥末風味醬汁，讓微辛芥末風味刺激著味蕾，上方再點綴上魚子醬，盡顯鮮鹹滋味。
「薄脆蘑菇塔綴伊比利火腿絲」在酥脆的塔殼底部鋪上炒香過的洋蔥、蘑菇及火腿襯底，中間夾心為半熟蛋黃，最後鋪上牛肝菌慕斯，濃郁菇菌香，質地柔軟綿密細緻，令人驚艷。
「紅條魚與海藻奶油及蛤蠣高湯」將新鮮紅條魚乾煎至表皮焦黃微酥，肉質鮮美軟嫩，以法式清湯方式製作的蛤蠣高湯，加入法國手工製作的海藻風味奶油，增添高雅塩味，濃郁溫潤。
「胭脂鴨胸佐薑味柳橙苦苣」先將胭脂鴨表皮乾煎再低溫熟成，鎖住肉汁保留風味，再搭配淋上橙汁的苦苣，酸甜風味與鴨胸相得益彰。「『鞭炮聲』巧克力慕斯鑲苦味柳橙」在巧克力慕斯裡內鑲苦橙內餡，外層包覆巧克力薄片，貼上金箔及雕花糖片，底下鋪糖漬橙片及果醬，以俏皮可愛的鞭炮造型，傳遞濃濃的新春年味。
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