限定「草莓帕妃」必吃！富錦樹台菜香檳進駐台北101

自2014年開幕至今的「富錦樹台菜香檳」，主打精緻化的台菜料理，已經連續3年獲得米其林一星的肯定。1月31日起，富錦樹台菜香檳將於台北101開設「富錦樹台菜香檳101旗艦店」，不僅提供蟹黃海鮮豆腐煲、秘製酸菜鱘龍魚等6款旗艦店限定料理，更與冠軍侍酒師推出全新的Wine Pairing服務，還有期間限定的「草莓帕妃」限量登場。

全新登場的「富錦樹台菜香檳101旗艦店」位於台北101的5樓，佔地達151坪，為品牌之最。空間由設計師宋毅操刀，以「台灣」為出發元素，結合花蓮蛇紋石等在地自然建材，加上手工藤編設計、氣泡玻璃磚、翠綠植栽等元素，營造出新穎中帶著活力的用餐氛圍。同時餐廳共規劃7間獨立包廂，藉此滿足不同團體的用餐需求。

針對店內餐點，101旗艦店仍以經典菜單為基礎，同時提供6款旗艦店限定料理。其中「蟹黃海鮮豆腐煲」選用1公斤以上的沙母作為主角，蒸熟後手工拆出蟹肉入饌，並且搭配劍蝦、中卷、干貝、刺參、魚卵、炸芙蓉豆腐等食材，並以特製蟹黃醬增添香氣，溫潤中帶著鮮明海味，每份4,200元，需提前3天預定。

相較於坊間的酸菜魚多使用烏鱧，店內的「秘製酸菜鱘龍魚」精選宜蘭生食級鱘龍魚肉切片，湯底則是慢燉3小時製成的雞骨高湯，加上古法醃製的酸菜以及多種辛香料調味，酸中帶辣，還能品嚐到鱘龍魚肉飽滿軟嫩的肉質，每份3,280元。另款「清燉羊腩煲」選用肥瘦兼具的羊腩部位，搭配當季新鮮蘿蔔和高山高麗菜慢火燉煮。入味的羊腩可沾著特製腐乳醬一同品嚐，燉煮後的蔬菜則是釋放出自然鮮甜，有著另種迷人之處，每份3,280元。

同樣是旗艦店限定的「藥燉蒜香牛尾」，取用溫體牛尾搭配十餘種中藥材細火燉煮，加入特選雲林蒜頭，口感軟滑富彈性，並帶有溫和清爽的藥膳滋味，每份1,380元。「宮保土魠魚」則是將酥炸土魠魚塊搭配雞高湯、特調醬汁與柿子共同快炒，呈現酸鹹微辣的滋味，相當開胃，每份880元。至於「蕉蕉沙拉蝦」巧妙地將白蝦與台灣香蕉相互結合，轉化成明亮的創意水果風炸春捲，並可搭配橙汁優格醬品嚐，每份880元。

除此之外，101旗艦店更推出期間限定「草莓帕妃」。選用日本空運來台的草莓為原料，並且層層堆疊草莓冰淇淋、香草冰淇淋、香草卡士達、草莓果醬、草莓果凍、草莓慕斯等不同元素，最後再於頂部鋪滿日本草莓，帶來極為夢幻的甜蜜享受，每日限量預定，每杯680元。同時旗艦店也延續並強化品牌特色，針對酒單進行升級。藉與冠軍侍酒師何信緯（Thomas Ho）攜手，推出全新Wine Pairing服務，每組1,200元。

【富錦樹台菜香檳101旗艦店】 地址：台北市信義區市府路45號5樓 電話：(02) 8101-7770