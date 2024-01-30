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袁澧林、范少勳衝突美上身 前衛站台Prada 2024春夏新品

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
今日活動上，范少勳（右）以鮮明圖騰的印花襯衫搭配兩件短褲，袁澧林（左）則在細膩的淺綠色流蘇衫外「套」上一款仿舊感工裝大衣，呼應本季的二元對立衝突美。記者沈昱嘉／攝影
今日活動上，范少勳（右）以鮮明圖騰的印花襯衫搭配兩件短褲，袁澧林（左）則在細膩的淺綠色流蘇衫外「套」上一款仿舊感工裝大衣，呼應本季的二元對立衝突美。記者沈昱嘉／攝影

Prada今日發表2024春夏新品上市，本季強調品牌創意總監Miuccia Prada女士強調的衝突與二元性，除突破性別界線，展現形而上的自由與流動感，現場發表並邀請男星范少勳、香港氣質新生代女星袁澧林（Angela）氣質出席。

今日活動上，范少勳是以具鮮明圖騰風格的棉質印花襯衫搭配白色棉質短褲、菸草色羊毛短褲與黑色方頭休閒鞋，輕快、都會。袁澧林則在淺綠色流蘇衫、深藍色透膚及膝裙與鐵灰色羊毛短褲外，再批上一款工裝風的米咖色棉質皮革翻領大衣，透過內外的不對稱、多層次非水平線的流蘇與工裝大衣的仿舊感，營造出poor and rich的反差，同時呼應著本季強調的二元對立衝突美。

Prada本季大量將襯衫材質與西裝輪廓翻玩，並透過展現身體的流動，以聚焦於服裝本體；像是袁澧林身上的碎片洋裝便散發著輕盈、飄逸感，而以襯衫搭配短褲時則強調了雙腿的曲線，另外像是卯釘、扣環的設計，又或襯衫上以手工拼接鑲嵌的皮革花朵，皆體現了繁複費工、鮮明裝飾性的手作技藝。

男裝除了鮮明的軍事風格像是粉色的多口袋戰術背心，Re-Nylon系列包款的全面上市則是另一重點，一如范少勳便大讚今日造型中Re-Nylon系列雙肩後背包，除了成為父親角色之後，穿著多以耐髒、方便帶小孩為前提，而Prada的Re-Nylon大包正好以大容量特色、是一個給爸爸背的時尚「媽媽包」，合適於全家出遊、風格走跳。

Prada Re-Nylon後背包，11萬5,000元。圖／Prada提供
Prada Re-Nylon後背包，11萬5,000元。圖／Prada提供
近日在台拍攝戲劇的袁澧林，不時在IG上秀出台味滿點的生活照，討喜可愛。圖／翻攝自 IG @ angela.yuen（合成圖）
近日在台拍攝戲劇的袁澧林，不時在IG上秀出台味滿點的生活照，討喜可愛。圖／翻攝自 IG @ angela.yuen（合成圖）
Prada Re-Nylon晚宴包，未定價。圖／Prada提供
Prada Re-Nylon晚宴包，未定價。圖／Prada提供
Prada 2024春夏新品已經上市，並強調二元的衝突性，實穿、同時實驗意味鮮明。圖／Prada提供（合成圖）
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Prada Buckle皮革包，17萬元。圖／Prada提供
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以襯衫布打造成套西裝的Prada 2024春夏，並有多套造型貫穿男女裝。圖／Prada提供（合成圖）
以襯衫布打造成套西裝的Prada 2024春夏，並有多套造型貫穿男女裝。圖／Prada提供（合成圖）
為了拍攝台版《梨泰院Class》，袁澧林近日在台灣長居，不時曬出騎著Youbike或在電話亭的生活情境照，十足融入在地生活。圖／翻攝自 IG @ angela.yuen（合成圖）
為了拍攝台版《梨泰院Class》，袁澧林近日在台灣長居，不時曬出騎著Youbike或在電話亭的生活情境照，十足融入在地生活。圖／翻攝自 IG @ angela.yuen（合成圖）
范少勳（右）今日與香港女星袁澧林（左）一同出席Prada 2024春夏新品發表。記者沈昱嘉／攝影
范少勳（右）今日與香港女星袁澧林（左）一同出席Prada 2024春夏新品發表。記者沈昱嘉／攝影
Prada 綢緞露踭高跟鞋，39,500元。圖／Prada提供
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短褲 女星 PRADA

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