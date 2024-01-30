袁澧林、范少勳衝突美上身 前衛站台Prada 2024春夏新品
Prada今日發表2024春夏新品上市，本季強調品牌創意總監Miuccia Prada女士強調的衝突與二元性，除突破性別界線，展現形而上的自由與流動感，現場發表並邀請男星范少勳、香港氣質新生代女星袁澧林（Angela）氣質出席。
今日活動上，范少勳是以具鮮明圖騰風格的棉質印花襯衫搭配白色棉質短褲、菸草色羊毛短褲與黑色方頭休閒鞋，輕快、都會。袁澧林則在淺綠色流蘇衫、深藍色透膚及膝裙與鐵灰色羊毛短褲外，再批上一款工裝風的米咖色棉質皮革翻領大衣，透過內外的不對稱、多層次非水平線的流蘇與工裝大衣的仿舊感，營造出poor and rich的反差，同時呼應著本季強調的二元對立衝突美。
Prada本季大量將襯衫材質與西裝輪廓翻玩，並透過展現身體的流動，以聚焦於服裝本體；像是袁澧林身上的碎片洋裝便散發著輕盈、飄逸感，而以襯衫搭配短褲時則強調了雙腿的曲線，另外像是卯釘、扣環的設計，又或襯衫上以手工拼接鑲嵌的皮革花朵，皆體現了繁複費工、鮮明裝飾性的手作技藝。
男裝除了鮮明的軍事風格像是粉色的多口袋戰術背心，Re-Nylon系列包款的全面上市則是另一重點，一如范少勳便大讚今日造型中Re-Nylon系列雙肩後背包，除了成為父親角色之後，穿著多以耐髒、方便帶小孩為前提，而Prada的Re-Nylon大包正好以大容量特色、是一個給爸爸背的時尚「媽媽包」，合適於全家出遊、風格走跳。
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