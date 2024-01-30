袁澧林、范少勳衝突美上身 前衛站台Prada 2024春夏新品

Prada今日發表2024春夏新品上市，本季強調品牌創意總監Miuccia Prada女士強調的衝突與二元性，除突破性別界線，展現形而上的自由與流動感，現場發表並邀請男星范少勳、香港氣質新生代女星袁澧林（Angela）氣質出席。

今日活動上，范少勳是以具鮮明圖騰風格的棉質印花襯衫搭配白色棉質短褲、菸草色羊毛短褲與黑色方頭休閒鞋，輕快、都會。袁澧林則在淺綠色流蘇衫、深藍色透膚及膝裙與鐵灰色羊毛短褲外，再批上一款工裝風的米咖色棉質皮革翻領大衣，透過內外的不對稱、多層次非水平線的流蘇與工裝大衣的仿舊感，營造出poor and rich的反差，同時呼應著本季強調的二元對立衝突美。

Prada本季大量將襯衫材質與西裝輪廓翻玩，並透過展現身體的流動，以聚焦於服裝本體；像是袁澧林身上的碎片洋裝便散發著輕盈、飄逸感，而以襯衫搭配短褲時則強調了雙腿的曲線，另外像是卯釘、扣環的設計，又或襯衫上以手工拼接鑲嵌的皮革花朵，皆體現了繁複費工、鮮明裝飾性的手作技藝。