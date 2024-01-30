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BLACKPINK、碧昂絲和Dua Lipa愛牌來台 超合身剪裁挑戰性感美學

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
MUGLER的風格明確，辨識度極高，受到天后碧昂絲、天團BLACKPINK以及Dua Lipa等人的喜愛，成為演唱會造型必備品牌之一。圖／Onefifteen提供
MUGLER的風格明確，辨識度極高，受到天后碧昂絲、天團BLACKPINK以及Dua Lipa等人的喜愛，成為演唱會造型必備品牌之一。圖／Onefifteen提供

無論是天后碧昂絲，還是韓國天團BLACKPINK，以及Dua Lipa等人，在演唱會時總少不了一套MUGLER所設計的造型，而且極致剪裁特色，屢屢成為討論話題。現在台灣消費者不需出國，也能同步入手品牌最新款服飾，一起擁抱身體自由，挑戰性感底線。

由已故傳奇設計師Thierry Mugler所創立的MUGLER以其大膽而前衛又具性吸引力的風格，顛覆大眾對時裝的想像與定義，在時尚圈佔有一席之地。爾後更由創意總監Casey Cadwallader接手，延續其經典特色，並賦予新的格調，受到天后碧昂絲、天團BLACKPINK以及Dua Lipa等人的喜愛，成為演唱會造型必備品牌之一。而在今年MUGLER迎來50周年之際，複合式選品店Onefifteen初衣食午也引進最新春夏系列來台販售。這一季以超大寬肩、收腰設計等強調身材曲線的輪廓貫穿整個系列，推出緊身胸衣、大量鏤空、透視洋裝、優雅寬肩設計結合飄逸流蘇與薄紗等亮點單品，呈現出屬於MUGLER大膽且自信的態度。

質感選品店ART HAUS則自即日起到2月16日為止，舉辦KHAITE早春系列預覽會。圖／ART HAUS提供
質感選品店ART HAUS則自即日起到2月16日為止，舉辦KHAITE早春系列預覽會。圖／ART HAUS提供

不喜歡太性感、狂野風格也沒關係，質感選品店ART HAUS則自即日起到2月16日為止，舉辦KHAITE早春系列預覽會。主要訴求中性風的KHAITE早春系列將浪漫氣息結合硬挺輪廓來詮釋品牌剛中帶柔的特色。透過輕柔絲綢與率性皮革都展現出結構與流動的反差之美，打造剛柔並濟的都市女性面貌。設計師利用透膚、亮面皮革、丹寧、褶皺堆積應用在服裝上，並採用中性黑、白色與溫暖象牙白、卡其色、棕色為色調，演繹女性的柔美與堅毅。

MUGLER春夏系列推出緊身胸衣、大量鏤空、透視洋裝、優雅寬肩設計結合飄逸流蘇與薄紗等亮點單品。圖／Onefifteen提供
MUGLER春夏系列推出緊身胸衣、大量鏤空、透視洋裝、優雅寬肩設計結合飄逸流蘇與薄紗等亮點單品。圖／Onefifteen提供

MUGLER春夏系列推出緊身胸衣、大量鏤空、透視洋裝、優雅寬肩設計結合飄逸流蘇與薄紗等亮點單品。圖／Onefifteen提供
MUGLER春夏系列推出緊身胸衣、大量鏤空、透視洋裝、優雅寬肩設計結合飄逸流蘇與薄紗等亮點單品。圖／Onefifteen提供

MUGLER春夏系列黑色鏤空洋裝，39,980元。圖／Onefifteen提供
MUGLER春夏系列黑色鏤空洋裝，39,980元。圖／Onefifteen提供

KHAITE早春系列THE MINNIE長版大衣，12萬6,980元。圖／ART HAUS提供
KHAITE早春系列THE MINNIE長版大衣，12萬6,980元。圖／ART HAUS提供

MUGLER春夏系列牛仔造型包，60,580元。圖／Onefifteen提供
MUGLER春夏系列牛仔造型包，60,580元。圖／Onefifteen提供

MUGLER春夏系列黑色墊肩收腰西裝外套，80,280元。圖／Onefifteen提供
MUGLER春夏系列黑色墊肩收腰西裝外套，80,280元。圖／Onefifteen提供

KHAITE早春系列THE RHEA短版夾克，10萬5,980元。圖／ART HAUS提供
KHAITE早春系列THE RHEA短版夾克，10萬5,980元。圖／ART HAUS提供

KHAITE早春系列THE DILETTA條紋羊毛毛衣，38,680元。圖／ART HAUS提供
KHAITE早春系列THE DILETTA條紋羊毛毛衣，38,680元。圖／ART HAUS提供

設計師 品牌 演唱會 BLACKPINK 碧昂絲

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