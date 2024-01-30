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MOSCHINO新任創意總監是他 2月米蘭時裝周首亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
MOSCHINO創意總監由Adrian Appiolaza接任，將負責MOSCHINO女裝、男裝以及配件設計。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO創意總監由Adrian Appiolaza接任，將負責MOSCHINO女裝、男裝以及配件設計。圖／MOSCHINO提供

義大利時尚品牌MOSCHINO前創意總監Davide Renne在去年11月上任10天後不幸離世，今日MOSCHINO宣布創意總監一職將由前Loewe女裝成衣設計總監Adrian Appiolaza接任，將負責MOSCHINO女裝、男裝以及配件設計。

Adrian Appiolaza將與MOSCHINO 2024秋冬女裝系列一同亮相，這場時裝秀將在米蘭時裝周期間於2月22日晚間六點在Museo della ermanente舉行。這個地點對於品牌也相當有歷史意義，因為1993年在這裡舉辦了歷史性的展覽「Moschino - X anni di Kaos! 1983-1993」，慶祝了Franco Moschino創立品牌十周年。

Adrian Appiolaza於1972年在布宜諾斯艾利斯出生並長大，他在祖母的裁縫店度過了青少年時期，並從祖母那裡獲得了奠定之後職業的基礎。 對英國音樂的熱情，帶著他來到倫敦，不僅在這接觸到了音樂，也接觸到了多樣的藝術表現形式。他說：「那種絕對的自由讓我所著迷，那一刻，意識到我對時尚的熱愛可能會成為我的未來。我便因此進入了中央聖馬丁學院，同時為Alexander McQueen和Miguel Adrover擔任初級設計師，我對他們深感感激。」

改變他職業生涯軌跡的是Phoebe Philo。「她看到了我的畢業設計，並邀請我於2002年加入她在Chloé的團隊。 隨後，我在2006年加入了Miu Miu，在2010年加入了Louis Vuitton與Marc Jacobs一同工作；之後在2012年，我再次加入Chloé並擔任設計總監，與Clare Waight Keller共事。 最後在2014年，我開始了迄今為止職業生涯中最長的探險旅程，在 Loewe工作了10年並擔任女裝成衣設計總監，和J.W. Anderson並肩作戰」。

Adrian Appiolaza不僅是時尚創造者，也是一名收藏家，收集那些改變了時尚歷史的設計師們的服裝，而Franco Moschino一直是其中之一。

AEFFE集團主席Massimo Ferretti談到：「隨著Adrian加入MOSCHINO，他所帶來的獨特豐富經驗、創造力和時尚眼光，將為品牌的冒險歷程寫下全新的精彩篇章。他充滿了活力與熱情，而這些元素也始終彰顯著MOSCHINO的與眾不同。」

「我由衷地感謝Massimo Ferretti讓我進入Moschino的世界，也讓我進入到一個我所渴望的歷史品牌。我已準備好將品牌帶入新篇章，糅合些許戲趣，表達最為純粹的MOSCHINO。」Adrian Appiolaza表示。

Adrian Appiolaza的時尚履歷包括Alexander McQueen、Chloé、Louis Vuitton、Loewe。圖／摘自IG：adrianappiolaza
Adrian Appiolaza的時尚履歷包括Alexander McQueen、Chloé、Louis Vuitton、Loewe。圖／摘自IG：adrianappiolaza

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