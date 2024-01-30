7-ELEVEN推「星宇航空X史努比聯名精品」快閃購、集點！「限量機長絨毛娃娃、22吋行李箱、安全帽」鐵粉快收

史上最萌機長來了！7-ELEVEN攜手星宇航空，自2月5日下午3點起推出「星宇航空X史努比聯名精品」快閃購、集點活動，因應即將到來的農曆春節假期，以旅遊、居家2大生活需求，限定開發14款粉絲必收的限量旅遊系列商品，更與4大質感生活品牌合作引進逾30款史努比系列周邊商品，快閃購、集點當筆加價購最低169元起，首推「限量機長絨毛娃娃」、「限量Traveler’s Choice22吋行李箱」、「限量EVO安全帽」。

7-ELEVEN自2021年起連續4年與星宇航空合作，共同打造航空主題門市、首創飛機餐概念的微波鮮食、同步販售航點限定商品，吸引航空迷和旅遊達人矚目，今年更以「星宇航空X史努比聯名精品」快閃購、集點活動再創新話題，聯手經典漫畫角色「SNOOPY史努比」，懷抱飛行夢的史努比化身機長，還邀請他的好朋友們一起坐上飛機、翱翔天際。

本次開發特色明星單品包含粉絲必收的可愛小萌物「限量機長絨毛娃娃」、「限量單入絨毛娃娃鑰匙圈」、「限量迴力小飛機4入組」、「限量布偶小夜燈」；還有旅遊必備的「限量抱枕毯」、「限量造型眼罩枕」、「限量旅行硬殼收納包」、「限量Traveler's Choice22吋行李箱」、「限量密碼鎖束帶＋掛牌組」；日常不可少的實用小物則有「限量1L 304不鏽鋼雙面保溫瓶」、「限量USB電源供應器」、「限量EVO安全帽」、「限量皮革鑰匙圈3入組」等。

此外，7-ELEVEN更精選infoThink、甜蜜約定、Corelle Brands康寧餐具、Dream Castle享夢城堡等品牌，限定販售逾30款史努比系列限量商品，包含3C周邊、金飾、餐具、寢具、外出包袋等生活用品，還有龍年限定款周邊玩偶、包袋等，可以超實惠、最低下殺4折起的價格帶回。