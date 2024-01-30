過年訪友、走春拎這一手有夠威！RIMOWA首次推出限定單瓶紅酒箱

龍年到來，當其他品牌紛紛推出有著吉祥圖案、龍紋等限定商品時，豪華行李箱品牌RIMOWA考慮到民眾需要拜年、走春等外出需求，於是應景的推出了首個單瓶紅酒箱，讓人一出手就不同凡響。

發揮品牌長處，RIMOWA不依循其他精品作法，而是結合經典鋁合金行李箱的樣式，推出One Bottle Case Silver & Red單瓶酒箱。外觀看起來就是Classic系列行李箱，但搭配紅色皮革手把、箱身紅色封口條的設計及紅色行李牌，隨處可見的特色充滿濃厚新年氣息。同時RIMOWA One Bottle Case Silver & Red單瓶酒箱配有不同厚度的泡棉軟墊可靈活運用，依據瓶身的大小楔入瓶頸，將其固定在適當的位置，可以容納從法國波爾多到勃根地的任何葡萄酒瓶，以及更寬的香檳瓶，甚至還能維持數小時低溫，實用與時髦感兼具。

RIMOWA One Bottle Case Silver & Red單瓶酒箱，可容納從法國波爾多到勃根地的任何葡萄酒瓶，以及更寬的香檳瓶。圖／RIMOWA提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

而TUMI則是與中國藝術家張威莽合作，融合祥雲紋路和姿態傳神的舞龍呈現於不同系列限量商品中。像是19 Degree國際旅行可擴展四輪登機箱，就印有龍年圖騰，增添節日氣息。另外，TUMI還以刺繡方式於Alpha Bravo系列的後背包、斜背包呈現藝術家張威莽的設計。不僅如此，這系列還包括TUMI+旅行收納配件，限量版行李吊牌和收納包皆印上了祥雲和龍的圖案，寓意來年吉祥如意。

RIMOWA One Bottle Case Silver & Red單瓶酒箱，65,100元，預計於2月上旬於全台專門店限量發售。圖／RIMOWA提供

TUMI新年系列Alpha Bravo Compass斜背包，14,800元。圖／TUMI提供

TUMI新年系列Alpha Bravo Navigation後背包，25,800元。圖／TUMI提供