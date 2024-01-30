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2024最浪漫春酒禮 搖滾天王史汀葡萄酒搭配鮮花

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
帕拉吉歐氣泡酒的「紫韻新春」禮盒，售價4,480元。圖／浩詠國際提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帕拉吉歐氣泡酒的「紫韻新春」禮盒，售價4,480元。圖／浩詠國際提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

英國搖滾天王史汀（Sting）擁有許多令人朗朗上口的暢銷神曲，但是鮮少有人注意到，史汀同時也是酒莊莊主，自家酒莊所生產的葡萄酒，多半使用自己的歌名來命名。迎接嶄新的一年，史汀同名葡萄酒品牌「搖滾詩人史汀葡萄酒」，特別與各大國際精品指定花藝合作的「究客花木制所」攜手，推出充滿新春氛圍的獨家花酒禮盒，葡萄酒加鮮花的美麗組合，儼然成為2024年新春最浪漫的酒禮。

史汀於1997年買下位於佛羅倫斯近郊、擁有500年歷史的il Palagio莊園，想獻給心愛妻子Trudie作為禮物。他敦請義大利傳奇釀酒大師Riccardo Cotarella，擔任「搖滾詩人史汀葡萄酒」擔任首席釀酒師。他的葡萄酒初登場便橫掃各大國際權威獎項，榮獲包含義大利紅蝦評鑑三個杯子最高推薦、義大利侍酒師協會五串葡萄最高推薦、Wine Spectator Top 100等重要獎項以及各界權威酒評高分肯定。

這次「搖滾詩人史汀葡萄酒」挑選出「嶄新的一天（New Day Rosato）粉紅酒」以及「帕拉吉歐（Il Palagio Vino Spumante Brut）氣泡酒」兩個酒款，搭配3款花藝，組合成4款葡萄酒加鮮花的春酒禮盒，令人印象深刻。兩款葡萄酒除了精緻典雅的美麗酒標，帕拉吉歐氣泡酒同時也是現任天主教教宗方濟各的指定宴會用酒，為這份花禮組合更增添話題性。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嶄新的一天粉紅酒的「金光璀璨」禮盒，售價3,480元。圖／浩詠國際提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
嶄新的一天粉紅酒的「金光璀璨」禮盒，售價3,480元。圖／浩詠國際提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「春紅花禧」花酒禮盒系列，可搭配氣泡酒及粉紅酒。搭配帕拉吉歐氣泡酒，售價3,080元。搭配嶄新的一天粉紅酒，售價2,780元。圖／浩詠國際提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「春紅花禧」花酒禮盒系列，可搭配氣泡酒及粉紅酒。搭配帕拉吉歐氣泡酒，售價3,080元。搭配嶄新的一天粉紅酒，售價2,780元。圖／浩詠國際提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 義大利 詩人

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