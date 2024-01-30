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迎過年逛街人潮 大江購物中心首波改裝陣容2月1日見客

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大江購物中心今年初進行大規模品牌調整工程，集結輕奢名品、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲，2月1日首波進駐品牌開幕。圖／大江購物中心提供
大江購物中心今年初進行大規模品牌調整工程，集結輕奢名品、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲，2月1日首波進駐品牌開幕。圖／大江購物中心提供

疫後消費者回歸實體通路，享受逛街、美食、娛樂等實感樂趣。也愈來愈多網購出發的品牌，為擴大顧客體驗感，紛紛在實體通路展店。繼台灣服飾電商「美而快集團」匯集旗下六大服裝品牌：PAZZO、MEIER.Q、MERCCI22、MOUGGAN、nagumo miyuki、CHENN CHENN，以及人氣早午餐BRUN不然進駐信義ATT 4 Fun，桃園大江購物中心今年改裝重點包括迎來多家網路品牌實體店，滿足年輕客層的需求。

在迎來過年旺季前夕，桃園大江購物中心年度改裝帶來首波品牌與消費者見面。2月1日首波改裝先迎來包括D+AF、AIR SPACE、ROBINMAY、YBG等品牌進駐，除了新進駐品牌各有開幕優惠外，全館指定店櫃享當日消費滿5,000元送電子現金券350元回饋。

大江購物中心今年初進行大規模品牌調整工程，預估將為期半年，改裝坪數共416坪，屆時將集結輕奢名品、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等跨業種、零界線的混搭配置，要以非典型的百貨品牌組合吸納更多元的消費客層。

除了D+AF、AIR SPACE、ROBINMAY、YBG、METRO T等首波改裝品牌將於2月1日登場，第二波包括RHINOSHIELD犀牛盾，及原先進駐的未來實驗室、SMIME、SAIME MINI、ONE BOY共計19家品牌調整。 透過「線上廣度、線下深度」跨界合作提升商機以及年輕世代消費力崛起，網路新銳品牌為商場注入新活力。

台茂購物中心2月1日至2月14日推出「情人節特賣」：Mido、TISSOT、SEIKO等專區推出滿6,000送600元商品劵；萬寶龍、珠寶區滿1萬送500元。2月8日至2月19日「春節特賣」：卡友專屬活動，積點消費滿1,500元可兌換100元商品券，限量3000份及12家銀行滿額送商品券。

戶外5500坪公園綠地的台茂公園，在春節初一到初五天天安排精采表演節目，2月10日到2月14日集結36家攤位及餐車推出「春節市集」。

早午餐「BRUN不然」進駐ATT 4 Fun。圖／品牌提供
早午餐「BRUN不然」進駐ATT 4 Fun。圖／品牌提供
「美而快集團」匯集旗下六大服裝品牌與早午餐BRUN不然，推出「UR LIVING信義ATT概念旗艦店」。圖／品牌提供
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