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BOUCHERON探索訂製服 高級珠寶系列展現女性力量

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
BOUCHERON寶詩龍創意總監Claire Choisne解說最新高級珠寶系列的靈感和重點。圖／陳若齡攝影
BOUCHERON寶詩龍創意總監Claire Choisne解說最新高級珠寶系列的靈感和重點。圖／陳若齡攝影

又是高級訂製珠寶發表時節，巴黎凡登廣場26號BOUCHERON寶詩龍總店裡，創意總監Claire Choisne親自解說最新The Power of Couture高級珠寶系列，我們圍聚長桌，就像在聽好友侃侃而談，歡笑與驚豔聲中，但見深刻理念與絕美工藝。

BOUCHERON創始人菲德烈克．寶詩龍出生布商家族，因此出過許多服飾相關作品，但以服裝或織品為靈感的高級珠寶不少，如何汲取品牌歷史且做出特色，Claire選擇了典禮或儀式所穿的「禮服」。透過禮服硬挺威儀的意象，打造經典與創意兼具的風格之作。

The Power of Couture系列共24件作品，跳脫高級珠寶慣以成套或子題制式分類形式，直接以獎章(médaille)、衣領(col)、蝴蝶結(noeud)、針織品(tricot)、 鈕釦(boutons)、肩章(épaulettes)、飾帶(aiguillette)和刺繡品(broderies)等裝飾物名之，每件作品既可單獨也可以互搭，轉換式設計賦予多重配戴方式，現場就由女模演繹了四種風格。

靈感繆思是男人

自2021年起，BOUCHERON改以一年兩次發表高級珠寶系列，分別以運用現代語彙重繹經典的「Histoire de Style」以及著重創新歷程的「Carte Blanche」兩大主題，清晰傳遞品牌融合經典與創意的設計敘事。此次為「Histoire de Style」第四度發表，探索蘊藏品牌歷史中的服裝主題，但繆思卻是「男神」。

Claire拿出一張英國女王伊莉莎白二世的丈夫菲利普親王（Prince Philip）戴著受冕裝飾的帥氣照片，笑著說她的靈感正來自於此。但原本的勳章裝飾多是金色或其他色彩，Claire刻意選用白色調的石英、鑽石和白K金，希望以低調純粹的方式凸顯繁複精緻，當然也因為白色是她最喜愛的顏色。

以珠寶賦權女性

原為男性配戴、代表榮耀與權勢的訂製服儀裝飾，巧妙轉化為柔軟服貼的珠寶，也象徵權力符碼從男性轉移至女性，藉此傳遞賦權女性的核心創作精神。這也是此次不同以往跨越性別演繹，全以女性模特兒展演珠寶的原因。

純然白色調的珠寶，透過細膩工藝展現豐富層次，轉換式設計更讓配戴成為一種美麗遊戲。如耗時2600小時製作，以磨砂水晶表現羅緞紋理的蝴蝶結，可轉化出胸針、肩飾等六種配戴方式；古老水晶浮雕或陰雕工藝製作成的獎章，排列成項鍊，亦可拆下圓牌組合成胸針；禮服常見的編織飾帶也有了鑽石與水晶的奢華版本；如蕾絲衣領的項鍊，源自品牌1900年代的骨董冠冕，可拆組出三種戴法；1902年為威爾斯王妃Mary De Teck製作的王冠也獲得新譯，螺旋鑽石裝飾成為可轉化成手環的肩章。

針織和刺繡分別呼應了創始人家族淵源和鍾愛的蕨類植物，最令人耳目一新的，莫過一組15顆鈕釦珠寶。透過背後單獨旋轉固定的迴圈設計，可隨心所欲飾於衣領、頭髮、袖口等任何想要裝飾之處。在威儀與柔美之間，裝扮與翻玩之間，女性如此自信且美麗。

衣領，套件中的耳環，採用同樣鑽石蕾絲設計。圖／BOUCHERON提供
衣領，套件中的耳環，採用同樣鑽石蕾絲設計。圖／BOUCHERON提供
混搭刺繡髮飾、獎章項鍊與耳環、懸墜飾帶的造型。圖／BOUCHERON提供
混搭刺繡髮飾、獎章項鍊與耳環、懸墜飾帶的造型。圖／BOUCHERON提供
獎章，雕刻水晶圓牌造型戒指，呼應項鍊。圖／BOUCHERON提供
獎章，雕刻水晶圓牌造型戒指，呼應項鍊。圖／BOUCHERON提供
衣領，源自骨董皇冠的鑽石水晶蕾絲，可與另一項鍊組合。圖／BOUCHERON提供
衣領，源自骨董皇冠的鑽石水晶蕾絲，可與另一項鍊組合。圖／BOUCHERON提供
以針織品項鍊、飾帶耳環、肩章搭配的造型。圖／BOUCHERON提供
以針織品項鍊、飾帶耳環、肩章搭配的造型。圖／BOUCHERON提供
肩章手環，白金鑽石螺旋裝飾，可拆成對稱肩章。圖／BOUCHERON提供
肩章手環，白金鑽石螺旋裝飾，可拆成對稱肩章。圖／BOUCHERON提供
鈕釦可單顆飾於頭髮、針織胸針也可裝飾在腰部，另結合蝴蝶結項鍊。圖／BOUCHERON提供
鈕釦可單顆飾於頭髮、針織胸針也可裝飾在腰部，另結合蝴蝶結項鍊。圖／BOUCHERON提供

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