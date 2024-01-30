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基隆將打造40米以上摩天輪 謝國樑：北台灣觀光新亮點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆國門廣場將打造摩天輪，謝國樑：將成北台觀光亮點。記者游明煌／攝影
基隆國門廣場將打造摩天輪，謝國樑：將成北台觀光亮點。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天宣布，希望明年能夠在國門廣場增建一座固定式的摩天輪，高度規畫40米至60米之間，搭配市港的夜景燈光，成為北台灣重要觀光亮點。今年會在追加預算時編列預算，最快在明年度裝設起來，所需經費多少具體評估中。

謝國樑今天在市務會議後表示，希望明年能夠在國門廣場增建一座固定式的摩天輪，今年會先用暫時性的遊具，在國門廣場打造海景兒童樂園，今年會在追加預算時編列摩天輪預算，最快在明年度裝設起來。

謝國樑前天剛從日本回來，他說，看到橫濱的摩天輪，依維基百科的說法，因為橫濱博覽會在1989年開始運作，在1998年移到岸邊，1999年在新地點開始運作，至今30多年運作狀況良好，晚上燈光非常漂亮，是橫濱城市發展的關鍵景觀特色。

謝國樑表示，基隆是台灣重要的港口城市，希望未來摩天輪能夠成為北台灣重要的觀光景點，大家都會相要過來遊玩，現在東岸商場非常受關注，希望搭配摩天輪帶來更多的觀光旅遊和購物元素，西岸也積極在打造觀光遊遊、招商，希望結合起來打造很好的港景跟城市景觀。

未來摩天輪如何規畫？謝國樑說，國門廣場的摩天輪大約規畫40米至60米之間，重點是要搭配很好的夜景燈光，成為城市的重要裝飾跟景觀。他舉例台北新兒童樂園是40米高，美麗華摩天輪是70米高，但是是架在5、6層樓的高度上，基隆國門廣場不可能再架高。

謝國樑說，設置摩天輪需要多少經費正在具體評估中，未來應會採收費模式，因為要有商業模式才好營運下去，他要做的是長期性、永久性設施，一定會有一些收費功能，讓基隆的孩子與各地遊客開心的遊玩，小朋友則可以有一些優惠措施。

基隆國門廣場將打造摩天輪，謝國樑：將成北台觀光亮點。記者游明煌／攝影
基隆國門廣場將打造摩天輪，謝國樑：將成北台觀光亮點。記者游明煌／攝影
基隆國門廣場將打造摩天輪，謝國樑：將成北台觀光亮點。記者游明煌／攝影
基隆國門廣場將打造摩天輪，謝國樑：將成北台觀光亮點。記者游明煌／攝影

謝國樑 觀光景點

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