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LVMH表展／寶格麗經典迎周年 設計摩登生活化男女皆宜

聯合報／ 孫曼/即時報導
BULGARI BULGARI BULGARI黃K金腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI BULGARI BULGARI黃K金腕表。圖／寶格麗提供

第5屆的LVMH WATCH WEEK表展自1月28日起至2月1日止於美國邁阿密登場，精品集團LVMH旗下的製表品牌紛紛發表今年度第一波的新作。寶格麗（BVLGARI）以「光陰如金」為題，為旗下被歡迎的經典Bulgari Bulgari、Lucea珠寶女表、以及Octo Finissimo超薄男表推出新作，並發表了官方授權鐘表品牌書《Beyond Time》詳述品牌在製表領域的精采歷程。

即將迎接50週年的經典Bulgari Bulgari系列，是瑞士傳奇鐘表大師Gérald Genta為品牌打造的作品，彷彿古幣上鐫刻的古羅馬君王名號，在表圈上鐫刻了品牌名字共14個字母。新作選用珍貴雋永的黃金或玫瑰金製作，採用具有復古魅力的26毫米以及當代中性的38毫米兩種尺寸，黃K金款配襯黑色表盤，玫瑰金款則搭配銀白色表盤，展現當代魅力。

而今年適逢10週年的Lucea系列，則是在金屬表殼與表鍊的設計細節升級：V形鍊結輪廓在強調幾何形狀的同時，更保留了獨特個性。新品中33毫米尺寸款為機械機芯，28毫米款則搭載石英機心，精鋼表提供白色或綠色珍珠母貝面盤的選擇。而半金雙色腕表則採拋光用玫瑰金或精鋼材質交替呈現，配鑲鑽表圈，以及以珍珠母貝嵌花（Intarsio）或選用升級再造的孔雀石細片製成的細工鑲嵌表盤，勾勒當代女性的自信魅力。

而自2014年推出以來就屢屢締造世界紀錄的Octo Finissimo系列男表，以黃金鑄造的Octo Finissimo Automatic自動腕表，呼應寶格麗在1930年代末期推出第一款裝飾藝術風格腕表。另一款Octo Finissimo Tuscan Copper Automatic自動腕表，以同名金屬色調Tuscan Copper打磨紫銅色太陽紋表盤，配襯精鋼表殼表鍊，是流線且優雅的外型結合先進技術高級製表典範。

寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴BULGARI LVCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表，圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴BULGARI LVCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表，圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI BULGARI BULGARI玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI BULGARI BULGARI玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗官方授權鐘表品牌書《Beyond Time》。圖／寶格麗提供
寶格麗官方授權鐘表品牌書《Beyond Time》。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴BULGARI LVCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴BULGARI LVCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA綠色珍珠母貝面盤精鋼腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA綠色珍珠母貝面盤精鋼腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI BULGARI BULGARI玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI BULGARI BULGARI玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI OCTO FINISSIMO黃金自動腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI OCTO FINISSIMO黃金自動腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗全球腕表代言人Lorenzo Viotti配戴BULGARI OCTO FINISSIMO S緞面拋光精鋼自動腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗全球腕表代言人Lorenzo Viotti配戴BULGARI OCTO FINISSIMO S緞面拋光精鋼自動腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI OCTO FINISSIMO TUSCAN COPPER自動腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI OCTO FINISSIMO TUSCAN COPPER自動腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA白色珍珠母貝面盤精鋼腕表，圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA白色珍珠母貝面盤精鋼腕表，圖／寶格麗提供
BULGARI OCTO FINISSIMO黃金自動腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI OCTO FINISSIMO黃金自動腕表。圖／寶格麗提供

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