LVMH表展／寶格麗經典迎周年 設計摩登生活化男女皆宜

第5屆的LVMH WATCH WEEK表展自1月28日起至2月1日止於美國邁阿密登場，精品集團LVMH旗下的製表品牌紛紛發表今年度第一波的新作。寶格麗（BVLGARI）以「光陰如金」為題，為旗下被歡迎的經典Bulgari Bulgari、Lucea珠寶女表、以及Octo Finissimo超薄男表推出新作，並發表了官方授權鐘表品牌書《Beyond Time》詳述品牌在製表領域的精采歷程。

即將迎接50週年的經典Bulgari Bulgari系列，是瑞士傳奇鐘表大師Gérald Genta為品牌打造的作品，彷彿古幣上鐫刻的古羅馬君王名號，在表圈上鐫刻了品牌名字共14個字母。新作選用珍貴雋永的黃金或玫瑰金製作，採用具有復古魅力的26毫米以及當代中性的38毫米兩種尺寸，黃K金款配襯黑色表盤，玫瑰金款則搭配銀白色表盤，展現當代魅力。

而今年適逢10週年的Lucea系列，則是在金屬表殼與表鍊的設計細節升級：V形鍊結輪廓在強調幾何形狀的同時，更保留了獨特個性。新品中33毫米尺寸款為機械機芯，28毫米款則搭載石英機心，精鋼表提供白色或綠色珍珠母貝面盤的選擇。而半金雙色腕表則採拋光用玫瑰金或精鋼材質交替呈現，配鑲鑽表圈，以及以珍珠母貝嵌花（Intarsio）或選用升級再造的孔雀石細片製成的細工鑲嵌表盤，勾勒當代女性的自信魅力。