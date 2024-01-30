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魔法電影經典奶油啤酒 金色三麥桃園藝文店免費喝得到

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
店內裝潢靈感來自魔法學院，運用大面木質書牆、歐式櫥窗拱門、學院餐廳長桌等元素。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
店內裝潢靈感來自魔法學院，運用大面木質書牆、歐式櫥窗拱門、學院餐廳長桌等元素。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥瞄準大量遷入桃園的年輕族群，2024 年首間門市於桃園藝文特區正式開幕。「金色三麥桃園藝文店」緊鄰台灣最美圖書館「桃園市立圖書館總館」，店內以大面木質書牆展示氣勢磅礴的近萬冊藏書，呈現出魔法學院般的奇想世界，更為桃園消費者獨家帶來魔法世界的超人氣飲品「奶油啤酒」。即日起至 2月1日，每天前 100 名來店內用消費客人，免費招待獨家「奶油啤酒」乙杯。

全新開幕「金色三麥桃園藝文店」外文藏書近萬冊，涵蓋經典小說、影劇原著、休閒旅遊、社會人文、兒童讀物等類型，酒香和書香在「生命樹」概念的綠建築中，激盪出嶄新風格，開創在圖書館用餐的全新餐飲體驗。

店內裝潢靈感來自魔法學院，運用大面木質書牆、歐式櫥窗拱門、學院餐廳長桌、獨角獸等帶有魔法色彩的設計元素，走進門市就像穿越神秘月台直達另一個奇幻天地，遨遊在洋溢書香人文氣息的想像邊境。

「金色三麥桃園藝文店」更為桃園消費者獨家帶來經典魔法電影中的「奶油啤酒」，以焦糖氣息、麥香濃郁的啤酒為基底，搭配淡淡花果香的超綿密鮮乳奶泡，香甜滑潤的口感融和啤酒的飽滿麥芽香氣，彷彿用魔法變出一杯喝的奶油麵包；只在金色三麥桃園藝文店喝得到，魔法迷千萬不要錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥桃園藝文店緊鄰桃園總圖，店內蒐羅近萬冊藏書，書香遇上酒香，帶來獨特的用餐體驗。圖／金色三麥提供
金色三麥桃園藝文店緊鄰桃園總圖，店內蒐羅近萬冊藏書，書香遇上酒香，帶來獨特的用餐體驗。圖／金色三麥提供
金色三麥進駐桃園藝文特區，為桃園人打造全新歡聚據點。圖／金色三麥提供
金色三麥進駐桃園藝文特區，為桃園人打造全新歡聚據點。圖／金色三麥提供
金色三麥桃園藝文店以木質調書牆、歐式櫥窗等設計元素，打造出宛如魔法學院般的奇幻世界。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥桃園藝文店以木質調書牆、歐式櫥窗等設計元素，打造出宛如魔法學院般的奇幻世界。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥桃園藝文店推出門市限定獨家奶油啤酒，以麥香濃郁的啤酒為基底，搭配綿密鮮乳奶泡，呈現魔法世界的超人氣滋味。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥桃園藝文店推出門市限定獨家奶油啤酒，以麥香濃郁的啤酒為基底，搭配綿密鮮乳奶泡，呈現魔法世界的超人氣滋味。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園 金色三麥 園藝

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