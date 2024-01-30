聽新聞
test
0:00 / 0:00
魔法電影經典奶油啤酒 金色三麥桃園藝文店免費喝得到
金色三麥瞄準大量遷入桃園的年輕族群，2024 年首間門市於桃園藝文特區正式開幕。「金色三麥桃園藝文店」緊鄰台灣最美圖書館「桃園市立圖書館總館」，店內以大面木質書牆展示氣勢磅礴的近萬冊藏書，呈現出魔法學院般的奇想世界，更為桃園消費者獨家帶來魔法世界的超人氣飲品「奶油啤酒」。即日起至 2月1日，每天前 100 名來店內用消費客人，免費招待獨家「奶油啤酒」乙杯。
全新開幕「金色三麥桃園藝文店」外文藏書近萬冊，涵蓋經典小說、影劇原著、休閒旅遊、社會人文、兒童讀物等類型，酒香和書香在「生命樹」概念的綠建築中，激盪出嶄新風格，開創在圖書館用餐的全新餐飲體驗。
店內裝潢靈感來自魔法學院，運用大面木質書牆、歐式櫥窗拱門、學院餐廳長桌、獨角獸等帶有魔法色彩的設計元素，走進門市就像穿越神秘月台直達另一個奇幻天地，遨遊在洋溢書香人文氣息的想像邊境。
「金色三麥桃園藝文店」更為桃園消費者獨家帶來經典魔法電影中的「奶油啤酒」，以焦糖氣息、麥香濃郁的啤酒為基底，搭配淡淡花果香的超綿密鮮乳奶泡，香甜滑潤的口感融和啤酒的飽滿麥芽香氣，彷彿用魔法變出一杯喝的奶油麵包；只在金色三麥桃園藝文店喝得到，魔法迷千萬不要錯過。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言