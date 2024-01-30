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全家便利商店新推「草莓優格、巨峰葡萄」雙口味霜淇淋！「寶可夢紙杯」可愛加倍

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店與的「寶可夢」攜手合作，2月5日起推出「草莓優格」、「巨峰葡萄」雙口味霜淇淋。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與的「寶可夢」攜手合作，2月5日起推出「草莓優格」、「巨峰葡萄」雙口味霜淇淋。圖／全家便利商店提供

全家便利商店與風靡全球的「寶可夢」攜手合作，將於今年春季陸續推出多款系列商品與美食，適逢農曆春節即將到來，雙方合作鉅獻首發由「全家」最強明星Fami!ce霜淇淋領軍，為消費者帶來新春驚喜，2月5日起推出雙口味霜淇淋，不僅有2023年賣出300萬支的暢銷口味「草莓優格」，將草莓果汁含量升級回歸，更有使用日本山梨縣進口果汁製成的「巨峰葡萄」口味，再搭配以春天粉嫩視覺為主題的寶可夢霜淇淋紙杯，好吃、好看又好拍。為讓消費者便利品嘗喜愛的口味，2月5日至2月19日於「全家」官網及會員APP「地圖趣」限時增加可搜尋各店霜淇淋口味功能，不論草莓優格或巨峰葡萄都可查找。

「全家」Fami!ce霜淇淋以獨家產業鏈，打造口味品質兼具的超級商品，10年來穩坐超商社群聲量霸主，加上全台超過2千間販售店的通路優勢，為霜淇淋市場第一品牌。為回應消費者熱烈敲碗期待，此次Fami!ce再推出去年熱賣300萬支、居討論聲量冠軍的暢銷口味「草莓優格」霜淇淋，使用新鮮草莓果汁融合優質優格原料製成，草莓果汁更對比去年加倍提升，草莓香氣更突出，帶來酸甜適中的完美風味；「巨峰葡萄」霜淇淋使用日本山梨縣進口巨峰葡萄果汁製成，甜味與酸味達到最佳平衡，入口後濃郁果香在口中漫開，兩款都是今年開春最值得體驗的夯品，單支售價皆為售價49元，綜合口味結合淡粉、淡紫雙色更是夢幻唯美。

不僅如此，「全家」與寶可夢合作推出Fami!ce霜淇淋紙杯，以春天野餐的粉嫩色系為底，杯上有可愛的皮卡丘、可達鴨、謎擬Q、波加曼與咚咚鼠等寶可夢，搭配淡粉色與淡紫色霜淇淋超吸睛，兼具味覺與視覺享受。此外，2月5日至2月19日「全家」官網與會員APP「地圖趣」亦同步新增顯示霜淇淋口味功能，讓消費者便利找尋附近販售店舖及品嘗喜愛的口味，不論草莓優格或巨峰葡萄都可清楚查找，省去奔波各店蒐集口味的時間。

為歡迎消費者過年時期與親朋好友相揪到「全家」吃霜淇淋，Fami!ce推出線上、線下多重優惠，「全家」會員APP「隨買跨店取」2月1日至2月6日推出霜淇淋買2送2新品嘗鮮優惠（每會員限購3組、兌換期限至2月14日）；2月7日至2月14日再推55支霜淇淋1,688元多入組合（相當於62折，每會員限購1組，兌換期限至2015年12月25日）。線下優惠也不可錯過，2月7日至2月14春節連假期間「全家」會員至店舖購買Fami!ce霜淇淋可享第2支5元超級優惠，且不限支付方式。

●附註：詳細優惠活動內容以店舖、APP公告為準。

全家便利商店Fami!ce霜淇淋雙口味齊發夢幻登場，秒殺熱賣「草莓優格」回歸、日本「巨峰葡萄」果香濃郁。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋雙口味齊發夢幻登場，秒殺熱賣「草莓優格」回歸、日本「巨峰葡萄」果香濃郁。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce將於2月5日起推出「草莓優格」、「巨峰葡萄」霜淇淋，綜合口味的淡粉、淡紫夢幻色彩搭配寶可夢紙杯好吃又好拍。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce將於2月5日起推出「草莓優格」、「巨峰葡萄」霜淇淋，綜合口味的淡粉、淡紫夢幻色彩搭配寶可夢紙杯好吃又好拍。圖／全家便利商店提供
為歡迎消費者過年時期與親朋好友相揪到全家便利商店吃霜淇淋，Fami!ce推出線上、線下多重優惠。圖／全家便利商店提供
為歡迎消費者過年時期與親朋好友相揪到全家便利商店吃霜淇淋，Fami!ce推出線上、線下多重優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與風靡全球的「寶可夢」攜手合作，2月5日起推出雙口味霜淇淋，不僅有2023年賣出300萬支的暢銷口味「草莓優格」升級回歸，更有使用日本山梨縣進口果汁製成的「巨峰葡萄」口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與風靡全球的「寶可夢」攜手合作，2月5日起推出雙口味霜淇淋，不僅有2023年賣出300萬支的暢銷口味「草莓優格」升級回歸，更有使用日本山梨縣進口果汁製成的「巨峰葡萄」口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2月5日至2月19日於官網及APP「地圖趣」推出可查找Fami!ce霜淇淋口味功能，不論「草莓優格」或「巨峰葡萄」都可便利查找。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2月5日至2月19日於官網及APP「地圖趣」推出可查找Fami!ce霜淇淋口味功能，不論「草莓優格」或「巨峰葡萄」都可便利查找。圖／全家便利商店提供

霜淇淋 草莓 消費者

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