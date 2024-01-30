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與車銀優共度情人節！Chaumet獻美圖福利
西洋情人節將至，Chaumet發布一系列形象照，由品牌摯友車銀優化身浪漫送禮使者，以Chaumet多款經典系列珠寶演繹戀人們最純粹的愛，為全天下的有情人獻上祝福。在系列黑白灰階的照片中，留著飄長髮型的車銀優，混搭了經典的Liens系列和Bee My Love系列珠寶，而一起入鏡的女模則配戴了Joséphine系列及Liens系列，在互相呼應的設計元素中展現愛侶的相似與獨立。
Chaumet致力於創作「情感珠寶」，每件珠寶的設計都蘊含深刻的情思，是表達情感的首選。以兩個線條交錯為主要設計元素的Liens系列，透過不同的「連結圖案」，牽起兩人互相的紅線，在單獨、互相、或圓滿的符碼中，見證戀人從相識、相知到相戀的愛情旅程，最後將「無限」符號融入設計，以簡約的交叉圖騰結合晶亮鑽石，象徵相守不渝直至永恆的真摯情誼。
從蜜蜂蜂巢六角形圖案延伸出的Bee My Love系列，名字諧音「Be My Love」，六邊形幾何線條既摩登又中性；而以水滴形無案為主要設計元素的Joséphine系列，以拿破崙一生摯愛－約瑟芬皇后為靈感謬思，結合約瑟芬皇后鍾愛的梨形切割鑽石及「V」形鷺羽線條，歌頌拿破崙和約瑟芬之間不受歲月消磨的情感。
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