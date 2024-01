與車銀優共度情人節！Chaumet獻美圖福利

西洋情人節將至,Chaumet發布一系列形象照,由品牌摯友車銀優化身浪漫送禮使者,以Chaumet多款經典系列珠寶演繹戀人們最純粹的愛,為全天下的有情人獻上祝福。在系列黑白灰階的照片中,留著飄長髮型的車銀優,混搭了經典的Liens系列和Bee My Love系列珠寶,而一起入鏡的女模則配戴了Joséphine系列及Liens系列,在互相呼應的設計元素中展現愛侶的相似與獨立。

Chaumet致力於創作「情感珠寶」,每件珠寶的設計都蘊含深刻的情思,是表達情感的首選。以兩個線條交錯為主要設計元素的Liens系列,透過不同的「連結圖案」,牽起兩人互相的紅線,在單獨、互相、或圓滿的符碼中,見證戀人從相識、相知到相戀的愛情旅程,最後將「無限」符號融入設計,以簡約的交叉圖騰結合晶亮鑽石,象徵相守不渝直至永恆的真摯情誼。