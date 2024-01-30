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與車銀優共度情人節！Chaumet獻美圖福利

聯合報／ 孫曼/即時報導
Chaumet品牌摯友車銀優以Chaumet多款經典系列珠寶迎接西洋情人節。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌摯友車銀優以Chaumet多款經典系列珠寶迎接西洋情人節。圖／Chaumet提供

西洋情人節將至，Chaumet發布一系列形象照，由品牌摯友車銀優化身浪漫送禮使者，以Chaumet多款經典系列珠寶演繹戀人們最純粹的愛，為全天下的有情人獻上祝福。在系列黑白灰階的照片中，留著飄長髮型的車銀優，混搭了經典的Liens系列和Bee My Love系列珠寶，而一起入鏡的女模則配戴了Joséphine系列及Liens系列，在互相呼應的設計元素中展現愛侶的相似與獨立。

Chaumet致力於創作「情感珠寶」，每件珠寶的設計都蘊含深刻的情思，是表達情感的首選。以兩個線條交錯為主要設計元素的Liens系列，透過不同的「連結圖案」，牽起兩人互相的紅線，在單獨、互相、或圓滿的符碼中，見證戀人從相識、相知到相戀的愛情旅程，最後將「無限」符號融入設計，以簡約的交叉圖騰結合晶亮鑽石，象徵相守不渝直至永恆的真摯情誼。

從蜜蜂蜂巢六角形圖案延伸出的Bee My Love系列，名字諧音「Be My Love」，六邊形幾何線條既摩登又中性；而以水滴形無案為主要設計元素的Joséphine系列，以拿破崙一生摯愛－約瑟芬皇后為靈感謬思，結合約瑟芬皇后鍾愛的梨形切割鑽石及「V」形鷺羽線條，歌頌拿破崙和約瑟芬之間不受歲月消磨的情感。

Liens Évidence 18K白金手環，25萬元。圖／Chaumet提供
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Chaumet品牌摯友車銀優以Chaumet多款經典系列珠寶迎接西洋情人節。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌摯友車銀優以Chaumet多款經典系列珠寶迎接西洋情人節。圖／Chaumet提供
Liens Évidence 18K白金戒指內側鑲嵌1顆鑽石，11萬7,000元。圖／Chaumet提供
Liens Évidence 18K白金戒指內側鑲嵌1顆鑽石，11萬7,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金鑲鑽吊墜大型款，50萬2,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金鑲鑽吊墜大型款，50萬2,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，18萬4,000元。圖／Chaumet提供
Bee My Love 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，18萬4,000元。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌摯友車銀優以Chaumet多款經典系列珠寶迎接西洋情人節。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌摯友車銀優以Chaumet多款經典系列珠寶迎接西洋情人節。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens 18K白金鑲鑽戒指，10萬6,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens 18K白金鑲鑽戒指，10萬6,000元。圖／Chaumet提供
Liens Évidence 18K白金鑲鑽項鍊，26萬1,000元。圖／Chaumet提供
Liens Évidence 18K白金鑲鑽項鍊，26萬1,000元。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌摯友車銀優以Chaumet多款經典系列珠寶迎接西洋情人節。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌摯友車銀優以Chaumet多款經典系列珠寶迎接西洋情人節。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens 18K白金項鍊鑲嵌藍寶石與鑽石，22萬9,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens 18K白金項鍊鑲嵌藍寶石與鑽石，22萬9,000元。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌摯友車銀優以Chaumet多款經典系列珠寶迎接西洋情人節。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌摯友車銀優以Chaumet多款經典系列珠寶迎接西洋情人節。圖／Chaumet提供
Liens Évidence 18K玫瑰金戒指，57,200元。圖／Chaumet提供
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珠寶

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