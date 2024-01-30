台北福華攜手萬豪 2026掛牌／台灣首間傲途格精選酒店

老飯店翻新再一例！台北福華大飯店歡慶四十周年，宣布將斥資數十億進行內部改裝，並攜手萬豪國際集團，率先引進「傲途格精選酒店」高端新品牌，目標搶攻國際大型商務會展市場。計畫2025年初施工、2026年中完工並掛牌。

台北福華大飯店昨日宣布，已完成與萬豪國際集團（Marriott International）簽約，預計於2026年中改裝後正式更名為「台北福華大飯店，傲途格精選（The Howard Taipei, Autograph Collection）」。飯店內600間客房皆會根據傲途格精選國際規格進行全面翻新，同時將採用最新技術打造多功能Ideas Lab創新商務會議中心、可全方位滿足國際大型商務會展需求，也會繼續提供多元中西美饌的餐廳和酒廊服務，包含一間以海鮮及異國料理為特色的全天候餐廳。

福華集團董事長廖國宏表示，四十年來，台北福華大飯店已經成為台灣最珍貴的文化資產之一，台北福華秉持著創辦人廖欽福先生對「The Finest」的初衷，從生活哲學、美學風尚到飲食文化，以最周到的用心，在懷舊經典中發揮巧思創新，打造出最細緻的台灣款待之道，這些都與傲途格精選品牌所推崇的理念和體驗不謀而合。「期待此次透過與萬豪集團的合作，能夠成為在地風格生活與世界接軌最佳的新橋樑，將台灣深厚的文化底蘊，分享給更多來自全球的旅客，讓美好的台灣故事能夠持續傳遞出去。」

1984年創立的台北福華大飯店，以優雅的紅磚建築搭配溫潤的古典紅木傢具，以及數千件朱銘、畢卡索等珍稀藝術品收藏，是早期台北市中心少數五星飯店的代表之一。此次內裝改造工程，將由CCD香港鄭中設計事務所操刀。