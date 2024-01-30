水瓶、雙魚注意！星巴克星座工藝系列 3款新品齊發

2024星巴克星座系列即起推出年度鐫刻工藝系列新品，除了展現鐫刻工藝的馬克杯外，加碼推出星座提袋系列和星座雨傘系列。目前已登場提袋有水瓶星座提袋和雙魚星座提袋，將按照月份推出該星座系列。

星座提袋以星座符號、星象元素，搭配品牌經典女神LOGO設計，以神秘黑搭配細緻的印金、局部上光等多道印刷工藝呈現，為簡單實用的帆布提袋注入新樣貌，也為個人日常帶來獨特的生活品味、穿搭亮點。

陰雨綿綿的季節，星座雨傘則如同星空中的繁星，為每一天增添獨特光彩，星座雨傘系列有風、水、火、土四個星座象限詮釋設計，復刻星巴克第一代星座杯圖樣，讓層次交疊的金色星座圖案與迷人的星空夜色填滿傘面，內傘以各星象代表色撞色呈現。