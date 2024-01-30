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水瓶、雙魚注意！星巴克星座工藝系列 3款新品齊發

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克星座系列馬克杯推出新年度鐫刻工藝系列新品。圖/星巴克提供
星巴克星座系列馬克杯推出新年度鐫刻工藝系列新品。圖/星巴克提供

2024星巴克星座系列即起推出年度鐫刻工藝系列新品，除了展現鐫刻工藝的馬克杯外，加碼推出星座提袋系列和星座雨傘系列。目前已登場提袋有水瓶星座提袋和雙魚星座提袋，將按照月份推出該星座系列。

星座提袋以星座符號、星象元素，搭配品牌經典女神LOGO設計，以神秘黑搭配細緻的印金、局部上光等多道印刷工藝呈現，為簡單實用的帆布提袋注入新樣貌，也為個人日常帶來獨特的生活品味、穿搭亮點。

陰雨綿綿的季節，星座雨傘則如同星空中的繁星，為每一天增添獨特光彩，星座雨傘系列有風、水、火、土四個星座象限詮釋設計，復刻星巴克第一代星座杯圖樣，讓層次交疊的金色星座圖案與迷人的星空夜色填滿傘面，內傘以各星象代表色撞色呈現。

馬克杯已登場杯款有鐫刻水瓶星座馬克杯，以及鐫刻雙魚星座馬克杯，以細緻鐫刻的立體星座圖案，搭配經典永恆的霧面黑色釉料，還有精緻典雅的專屬外包裝禮盒，送禮或收藏都適宜。鐫刻工藝系列馬克杯和星座提袋都將依照月份上市，星迷們不要錯過。

星巴克星座雨傘系列有風、水、火、土四個星座象限詮釋設計。圖/星巴克提供
星巴克星座雨傘系列有風、水、火、土四個星座象限詮釋設計。圖/星巴克提供
同步推出星座提袋系列和星座雨傘系列。圖/星巴克提供
同步推出星座提袋系列和星座雨傘系列。圖/星巴克提供

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