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林口也吃得到PASTAIO 4家店聯合指定紅白酒「買1送1」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
PASTAIO林口店挑高四米二空間，內裝風格時髦，共有42個座位。圖／PASTAIO提供
PASTAIO林口店挑高四米二空間，內裝風格時髦，共有42個座位。圖／PASTAIO提供

當代義式料理餐廳PASTAIO繼光復店、內湖店、新店店後，第四店插旗林口，鄰近林口三井OUTLET PARK及機場捷運A9林口站，即日起進入試營運，手工義大利麵售價340元起。為歡慶第四店到來，PASTAIO四家店聯合自即日起至2月8日，推出指定紅白酒「買一送一」活動。

林口店試營運期間菜單包含多款口味新鮮義大利麵、義式街頭三明治、適合多人分享的西西里披薩，及佛羅倫斯燉牛肚、拿坡里燉牛頰、羅馬脆皮豬肉卷等經典義大利美饌，引領味蕾遨遊義大利。

新鮮手工義大利麵由製麵師使用義大利杜蘭小麥粉、00號麵粉每日製作麵糰，加入雞蛋、綠藻粉、番茄等天然食材賦予繽紛色彩，經手擀或製麵機製成如琴弦麵、寶咖咖麵、通心長管麵、雞冠麵、螺殼麵、貓耳麵等多樣麵體及麵餃、麵疙瘩等，創造餐點最大靈活性，搭配自製牛肚醬、波特酒燉牛頰、松子青醬、清炒臘腸、義式燉菜等經典風味，或融入辣味牛肉、生食胭脂蝦等亞洲元素，烹製出盤盤風味飽滿且各具特色的義大利麵。

源於佛羅倫斯的平民美食牛肚包與脆皮豬包，卡布里、臘腸、無花果義式火腿三款經典義大利巧巴達三明治，皆為輕鬆隨興的義式街頭點心，無論午晚餐期搭配手工義大利麵、肉類排餐眾人分享；或下午時段作為午茶點心皆宜，售價280元起。

正宗西西里披薩（PIZZA SICILIANA）以厚實麵包體製成長方形，PASTAIO使用自製佛卡夏鋪上各式食材與乳酪烘烤而成，橄欖油造就底層香脆口感，中間如海綿般軟彈可口。四種口味：瑪格麗特、義式火腿、松露野菇、以及最適合選擇困難者的披薩四重奏，為多人聚餐掀起美味高潮，售價420元起。

歷史悠久的羅馬脆皮豬肉卷（Prosciutto）、源於佛羅倫斯的庶民美食燉牛肚、義大利媽媽家常菜燉牛頰等耗時費工的義大利國民美食，皆在PASTAIO林口店豐美上桌，適合家庭聚餐分享。

◎PASTAIO林口店

．地址：新北市林口區文化三路一段394巷8號

．營業時間：11:30-16:00, 17:00-21:00

．座位數：42席

．訂位：https://linktr.ee/pastaiotaipei

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

PASTAIO最受歡迎的辣味牛肉麵。圖／PASTAIO提供
PASTAIO最受歡迎的辣味牛肉麵。圖／PASTAIO提供
四種口味的西西里披薩。圖／PASTAIO提供
四種口味的西西里披薩。圖／PASTAIO提供
羅馬脆皮豬肉卷。圖／PASTAIO提供
羅馬脆皮豬肉卷。圖／PASTAIO提供
牛肚包與脆皮豬包。圖／PASTAIO提供
牛肚包與脆皮豬包。圖／PASTAIO提供
PASTAIO主打形色多樣的新鮮手工義大利麵。圖／PASTAIO提供
PASTAIO主打形色多樣的新鮮手工義大利麵。圖／PASTAIO提供
松子青醬麵。圖／PASTAIO提供
松子青醬麵。圖／PASTAIO提供

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