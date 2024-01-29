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草莓、紅寶石巧克力入饌！8間「情人節甜點」香甜傳情

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Delle Bakery可麗露專門店「瑰蜜紅寶石可麗露」。圖／德麥食品提供
Delle Bakery可麗露專門店「瑰蜜紅寶石可麗露」。圖／德麥食品提供

每年的2月14日，就是別具意義的西洋情人節。許多甜點店、烘焙坊也推出各具特色的甜點，讓民眾可以在佳節傳遞心意、展露愛意。其中包括嘉麗寶Ruby紅寶石巧克力、榛果、覆盆子，或是應景的草莓，也都是討喜的元素。

七見櫻堂

位於台北的「七見櫻堂」，推出「堅果生巧塔-莓果紅寶石」，結合經典的法式生巧塔和堅果塔的元素，還選用嘉麗寶Ruby紅寶石巧克力搭配覆盆子果醬做主餡，外層以杏仁、榛果、核桃及草莓碎粒點綴，結合底部的酥香塔皮，讓人一次品嚐到酸甜、精緻、夢幻的平衡滋味。

稻町森法式甜點舖

板橋「稻町森法式甜點舖」的「覆盆子巧克力千層」選用法國GMP T55冠軍比賽專用粉、法國愛樂薇動物性鮮奶油做出酥脆口感的千層酥，再加上嘉麗寶Ruby紅寶石巧克力做裝飾，並搭配酸甜覆盆子凍，預計2月14日上市，為情人節增添了一份粉色浪漫。

Delle Bakery

Delle Bakery位於台中，招牌的「瑰蜜紅寶石可麗露」一直是店內的人氣招牌甜點。可麗露本體混合莓果醬烤製而成，帶有淡淡的莓果香氣，再選用粉色系的嘉麗寶Ruby紅寶石巧克力，及頂部淡雅的玫瑰花點綴，有著外脆內軟的口感與酸酸甜甜的滋味。

流浪者甜點研究室

台中流浪者甜點研究室的「沉默公爵」，使用嘉麗寶70.5%及54.5%兩款成分比例的苦甜巧克力鈕扣，混合唐寧伯爵紅茶製作成慕斯，中間夾層是可可蛋糕、伯爵香緹，底層為可可餅乾，增加整體豐富口感的層次，兼具巧克力與伯爵香氣。

仨丘咖啡Sachuu café

位於嘉義的「仨丘咖啡Sachuu cafe」的「巧克力草莓鮮奶油蛋糕」使用新鮮草莓內餡，融合法國愛樂薇雙效鮮奶油製成的香緹鮮奶油，搭配嘉麗寶防潮可可粉和戚風蛋糕體，帶來了酸甜滋味與冬日的溫暖。

Elolor法式甜點

台南「Elolor法式甜點」的創意甜點「巧克力泡泡」以大人為出發點設計，將甜點和煙燻元素做結合，中間的泡泡裹著櫻桃木煙燻氣味，戳破後煙燻香氣撲鼻而來，周邊使用嘉麗寶70%聖多美巧克力製成的巧克力慕斯搭配煙燻杏桃凍，每一口都是不一樣風味跟體驗。

蘇格蕾法式甜點

同處台南的「蘇格蕾法式甜點」搭配草莓季特別推出「草莓布丁裸蛋糕」，上層採用新鮮大湖草莓、藍莓，中間蜂蜜蛋糕體鬆軟綿密搭配上法國愛樂薇鮮奶油香緹、香草卡士達、嘉麗寶白巧克力起司餡與雞蛋布丁，還擠入了酸甜莓果醬提味，清爽不甜膩。

格那修手作蛋糕

開心果是「愛情的果實」，同時也代表「好運」。台南格那修手作蛋糕的「白色戀人」以開心果及嘉麗寶白巧克力、愛樂薇動物性鮮奶油製作成慕斯餡，創造出獨特的味道與堅果香氣，還以草莓巴芮脆片為整體增添口感。

Elolor法式甜點「巧克力泡泡。圖／德麥食品提供
Elolor法式甜點「巧克力泡泡。圖／德麥食品提供
稻町森法式甜點舖「覆盆子巧克力千層」。圖／德麥食品提供
稻町森法式甜點舖「覆盆子巧克力千層」。圖／德麥食品提供
仨丘咖啡Sachuu cafe「巧克力草莓鮮奶油蛋糕」。圖／德麥食品提供
仨丘咖啡Sachuu cafe「巧克力草莓鮮奶油蛋糕」。圖／德麥食品提供
蘇格蕾法式甜點「草莓布丁裸蛋糕」。圖／德麥食品提供
蘇格蕾法式甜點「草莓布丁裸蛋糕」。圖／德麥食品提供
格那修手作蛋糕「白色戀人」。圖／德麥食品提供
格那修手作蛋糕「白色戀人」。圖／德麥食品提供
流浪者甜點研究室「沉默公爵」。圖／德麥食品提供
流浪者甜點研究室「沉默公爵」。圖／德麥食品提供
七見櫻堂「堅果生巧塔 莓果紅寶石」。圖／德麥食品提供
七見櫻堂「堅果生巧塔 莓果紅寶石」。圖／德麥食品提供

甜點 巧克力 草莓

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