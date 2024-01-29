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王柏傑搶先上腳UNDER ARMOUR新跑鞋 回彈超有感萌生挑戰三鐵計畫

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
王柏傑今日出席運動品牌UNDER ARMOUR旗艦中底跑鞋上市活動，訪談中自曝雖膝蓋有舊傷，但穿上品牌新鞋後，讓他燃起想要挑戰三鐵競賽的計畫。圖／UNDER ARMOUR提供
王柏傑今日出席運動品牌UNDER ARMOUR旗艦中底跑鞋上市活動，訪談中自曝雖膝蓋有舊傷，但穿上品牌新鞋後，讓他燃起想要挑戰三鐵競賽的計畫。圖／UNDER ARMOUR提供

王柏傑今日出席運動品牌UNDER ARMOUR旗艦中底跑鞋上市活動，訪談中自曝雖膝蓋有舊傷，上下樓梯腳會痛，但穿上品牌新鞋，讓他燃起想要挑戰三鐵競賽的計畫。

小時候就是球隊的一員，所以慢跑對王柏傑來說就是日常，雖然後來沒有進一步成為選手，但運動已成為生活的一部分。不過受訪時，王柏傑提到，五年前腳受傷導致膝蓋骨頭磨損，得靠運動復健，「醫生說要動，但我很痛很害怕，結果不動就一直萎縮，我要忍耐跟它相處」。而出席UNDER ARMOUR旗艦跑鞋INFINITE上市活動時，搶先體驗了鞋款的強勁回彈力，讓王柏傑萌生想要挑戰高難度的三鐵運動。因為自身的經驗，聊到選購慢跑鞋，王柏傑首重的就是「包覆性」、「輕量」，INFINITE系列搭載全新中底HOVR+、INTELLIKNIT鞋面，不僅舒適透氣、更能有效鎖定貼合雙腳，並帶來有效的回饋腳感，讓他十分中意。

王柏傑搶先上腳UNDER ARMOUR INFINITE ELITE跑鞋，5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
王柏傑搶先上腳UNDER ARMOUR INFINITE ELITE跑鞋，5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

除了UNDER ARMOUR推出升級版跑鞋，為滿足不同消費者需求，HOKA也帶來新一代支撐型Arahi 7跑鞋，友善低足弓跑友設計J-Frame中底，加強支撐足底內側，達到穩定支撐與輕巧舒適的平衡。特別的是鞋面也全面更新，利用平面針織網布以及區域配置的透氣網洞，舒適貼合足部，搭配柔軟厚實的鞋舌和穩定包覆的鞋口，讓支撐跑鞋愛好者也能享受最輕快的慢跑節奏。

HOKA帶來新一代支撐型Arahi 7跑鞋，4,880元。圖／HOKA提供
HOKA帶來新一代支撐型Arahi 7跑鞋，4,880元。圖／HOKA提供

UNDER ARMOUR INFINITE Pro跑鞋，4,580元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR INFINITE Pro跑鞋，4,580元。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR INFINITE ELITE跑鞋，5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR INFINITE ELITE跑鞋，5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

運動 品牌 復健 王柏傑

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