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上47樓喝起來！信義區高空秘境酒吧 第2杯酒只要47元

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
SEA TO SKY Bar的輕食以「亞洲風味小點」為主軸。圖／SEA TO SKY Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SEA TO SKY Bar的輕食以「亞洲風味小點」為主軸。圖／SEA TO SKY Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市信義區高空秘境酒吧SEA TO SKY Bar，就位於微風信義百貨47樓海鮮餐廳SEA TO SKY的另一側，主打高空視覺系調酒與海鮮輕食餐點。迎接過年前聚餐旺季，SEA TO SKY Bar即日起推出第二杯酒47元特別優惠，不限定平假日、不限時段，包括紅白酒、調酒和啤酒等多達33款品項，皆可任意搭配，優惠以每桌人數計，每位賓客可享有1次第二杯47元優惠，結帳時以價低品項優先折扣。

佔地70坪的SEA TO SKY Bar擁有得天獨厚的絕佳高空景觀，可俯瞰台北101及信義區璀璨夜景，酒吧每一面向均可飽覽無敵城市美景；其中約80席的座位設有半露天餐桌，可同時享用晚餐與欣賞風景，若是單人獨飲也可選擇舒適自在的吧檯區座位。

酒吧以高空景觀中不同時刻的「光影」為靈感，發展出視覺系調酒，將戶外空間的光影色彩融入調酒設計。調酒風味以清新的春季風格為主軸，選用多款新鮮水果如葡萄、芒果、蜜梨、芭樂…等，與茶和香料做結合，果香清甜氣息搭配茶香提味，整體口感更加清爽，並使用香料與煙燻手法提升風味層次。

SEA TO SKY Bar同時提供多款精釀生啤酒，其中與台灣在地品牌啤酒頭聯名推出的「SEA TO SKY清新海鹽風啤酒」是獨家隱藏版口味，將海洋元素融入啤酒中，讓檸檬香氣與啤酒花結合，尾韻中的淡淡海鹽鹹味，讓口感更加獨特。酒吧也與餐廳共用紅白酒單，有上百款的紅白酒、烈酒和香檳可選擇。

除了可以享用到餐廳的菜單，SEA TO SKY Bar九點之後更提供別具風味的酒吧輕食。主廚團隊以「亞洲風味小點」為概念，以拿手的海鮮食材貫穿構思，推出一系列海鮮小點，西式手法結合亞洲風味，善用辛、香、麻、辣味點綴其中，非常適合佐酒。其中包含饒富趣味又吸睛的台式小點「迷你刈包、豬腹肉、紫甘藍」，中式川味微麻辛辣的「酥炸虎蝦、櫻花蝦、川味辣醬」，南洋香料氣息濃郁「軟殼蟹塔可、沙嗲」，更有搭配中式剁椒辣醬的「煙燻鮭魚、剁椒蕃茄辣醬」，中西手法融合，以亞洲風味層次點綴，讓餐酒搭配更具特色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒「SEA TO SKY Aviation」。圖／SEA TO SKY Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
調酒「SEA TO SKY Aviation」。圖／SEA TO SKY Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軟殼蟹塔可、沙嗲。圖／SEA TO SKY Bar提供
軟殼蟹塔可、沙嗲。圖／SEA TO SKY Bar提供
調酒「Midnight Love Affair」。圖／SEA TO SKY Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
調酒「Midnight Love Affair」。圖／SEA TO SKY Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
煙燻鮭魚、剁椒蕃茄辣醬。圖／SEA TO SKY Bar提供
煙燻鮭魚、剁椒蕃茄辣醬。圖／SEA TO SKY Bar提供
SEA TO SKY Bar擁有得天獨厚的絕佳高空景觀。圖／SEA TO SKY Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SEA TO SKY Bar擁有得天獨厚的絕佳高空景觀。圖／SEA TO SKY Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酥炸虎蝦、櫻花蝦、川味辣醬。圖／SEA TO SKY Bar提供
酥炸虎蝦、櫻花蝦、川味辣醬。圖／SEA TO SKY Bar提供

海鮮 餐廳 光影

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