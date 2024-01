上47樓喝起來！信義區高空秘境酒吧 第2杯酒只要47元

台北市信義區高空秘境酒吧SEA TO SKY Bar,就位於微風信義百貨47樓海鮮餐廳SEA TO SKY的另一側,主打高空視覺系調酒與海鮮輕食餐點。迎接過年前聚餐旺季,SEA TO SKY Bar即日起推出第二杯酒47元特別優惠,不限定平假日、不限時段,包括紅白酒、調酒和啤酒等多達33款品項,皆可任意搭配,優惠以每桌人數計,每位賓客可享有1次第二杯47元優惠,結帳時以價低品項優先折扣。

佔地70坪的SEA TO SKY Bar擁有得天獨厚的絕佳高空景觀,可俯瞰台北101及信義區璀璨夜景,酒吧每一面向均可飽覽無敵城市美景;其中約80席的座位設有半露天餐桌,可同時享用晚餐與欣賞風景,若是單人獨飲也可選擇舒適自在的吧檯區座位。

酒吧以高空景觀中不同時刻的「光影」為靈感,發展出視覺系調酒,將戶外空間的光影色彩融入調酒設計。調酒風味以清新的春季風格為主軸,選用多款新鮮水果如葡萄、芒果、蜜梨、芭樂…等,與茶和香料做結合,果香清甜氣息搭配茶香提味,整體口感更加清爽,並使用香料與煙燻手法提升風味層次。

SEA TO SKY Bar同時提供多款精釀生啤酒,其中與台灣在地品牌啤酒頭聯名推出的「SEA TO SKY清新海鹽風啤酒」是獨家隱藏版口味,將海洋元素融入啤酒中,讓檸檬香氣與啤酒花結合,尾韻中的淡淡海鹽鹹味,讓口感更加獨特。酒吧也與餐廳共用紅白酒單,有上百款的紅白酒、烈酒和香檳可選擇。

除了可以享用到餐廳的菜單,SEA TO SKY Bar九點之後更提供別具風味的酒吧輕食。主廚團隊以「亞洲風味小點」為概念,以拿手的海鮮食材貫穿構思,推出一系列海鮮小點,西式手法結合亞洲風味,善用辛、香、麻、辣味點綴其中,非常適合佐酒。其中包含饒富趣味又吸睛的台式小點「迷你刈包、豬腹肉、紫甘藍」,中式川味微麻辛辣的「酥炸虎蝦、櫻花蝦、川味辣醬」,南洋香料氣息濃郁「軟殼蟹塔可、沙嗲」,更有搭配中式剁椒辣醬的「煙燻鮭魚、剁椒蕃茄辣醬」,中西手法融合,以亞洲風味層次點綴,讓餐酒搭配更具特色。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康