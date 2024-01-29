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把羅馬永恆的光芒灑上身！寶格麗2024新包美極了

聯合報／ 孫曼/即時報導
義大利超模Vittoria Ceretti演繹2024春夏寶格麗配件系列。圖／寶格麗提供
義大利超模Vittoria Ceretti演繹2024春夏寶格麗配件系列。圖／寶格麗提供

寶格麗（BULGARI）2024年春夏配件系列，以充滿千變萬化的永恆之城羅馬為靈感，透過材質與工藝打造的調色盤，刻畫羅馬從日到夜的魔幻光線轉換，讓每一款精緻高雅的設計都體現品牌誕生之地的城市風景、奢華精神和歡樂生活方式。在背帶上的各種創新變化，也為日常穿搭變化出全新的豐富層次。

寶格麗經典標誌靈蛇Serpenti於本季再度煥新，可隨意調整長度的金屬鍊帶能輕鬆切換肩背和斜背造型，蛇首細節也有所變化。擁有提把的Serpenti Forever Top Handle包款和蜿蜒生動的Serpentine Top Handle包均推出小尺寸版本，提供更輕巧的選擇。而新款Serpenti Forever Top Handle包在保留既有的頂部皮革提把、迷人的蛇頭扣環之際，整體結構的調整使得容量更大，並附上全皮革可拆式肩背帶，確保舒適性。

新包款的色彩與材質靈感則來自羅馬從黎明到暮夜光線多變的景象。受到多色調大理石和羅馬標誌性的鵝卵石「sanpietrini」啟發Serpenti Top Handle中型包款有羅馬花崗岩色、象牙蛋白石色小牛皮兩種選擇，迷你包款則有黑色與水晶閃耀黑色小牛皮兩種版本，均搭配蛇首扣環、同色系琺瑯與金屬蛇鱗、並點綴黑縞瑪瑙蛇眼。日常耐用的小牛皮革材質也在新的迷你款與包身較為長窄的Serpenti Forever East West上幻化出猶如鑽石原石的深金色紋理，日為日常點綴奢華光彩。

珍稀皮革材質則是展現寶格麗皮革工藝與珠寶美學的絕佳舞台。奢華的金色鴕鳥皮Serpenti Top Handle迷你包平衡了皮革自然紋理的小圓點圖案與醒目的金屬皮革處理，另有橄欖石與桃紅碧璽色水蛇皮款。Serpentine Mini Top Handle則有手工多彩蜥蜴皮的奢華詮釋，Serpenti Top Handle包的水蛇皮則採用鮮跳翠綠的橄欖石色。

工藝包款則薈萃極為奢華瑰麗的刺繡與金屬裝飾。Serpenti Forever潟湖寶石藍閃耀水蛇皮Cabochon鉚釘迷你手提肩背包則將寶格麗象徵性的蛋面切割Cabochon化成鉚釘，共三種尺寸超過130顆金色水滴宛如光瀑灑落在珍貴皮革上。Serpenti Forever Crystal Sparkle Top Handle Mini包和Serpenti Vertical Tote包裝飾上萬顆奪目閃耀的水晶，Serpenti Forever Top Handle Rays of Light則將羅馬陽光轉化為金色小牛皮包上的手工刺繡細節，展現繽紛光影。

BULGARI Serpenti Forever金色鴕鳥皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever金色鴕鳥皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever橄欖石色小牛皮迷你肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever橄欖石色小牛皮迷你肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever深金色紋理小牛皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever深金色紋理小牛皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever潟湖寶石藍閃耀水蛇皮Cabochon鉚釘迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever潟湖寶石藍閃耀水蛇皮Cabochon鉚釘迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpentine淨白瑪瑙色閃耀蜥蜴皮迷你托特包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpentine淨白瑪瑙色閃耀蜥蜴皮迷你托特包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpentine橄欖石色光滑小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
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BULGARI Serpentine Ray of Light象牙蛋白色小牛皮迷你托特包。圖／寶格麗提供
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義大利超模Vittoria Ceretti演繹2024春夏寶格麗配件系列。圖／寶格麗提供
義大利超模Vittoria Ceretti演繹2024春夏寶格麗配件系列。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever潟湖寶石藍色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever潟湖寶石藍色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever桃紅碧璽色水蛇皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever桃紅碧璽色水蛇皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpentine水晶閃耀黑色麂皮迷你托特包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpentine水晶閃耀黑色麂皮迷你托特包。圖／寶格麗提供

羅馬 寶格麗 鑽石

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