把羅馬永恆的光芒灑上身！寶格麗2024新包美極了

寶格麗（BULGARI）2024年春夏配件系列，以充滿千變萬化的永恆之城羅馬為靈感，透過材質與工藝打造的調色盤，刻畫羅馬從日到夜的魔幻光線轉換，讓每一款精緻高雅的設計都體現品牌誕生之地的城市風景、奢華精神和歡樂生活方式。在背帶上的各種創新變化，也為日常穿搭變化出全新的豐富層次。

寶格麗經典標誌靈蛇Serpenti於本季再度煥新，可隨意調整長度的金屬鍊帶能輕鬆切換肩背和斜背造型，蛇首細節也有所變化。擁有提把的Serpenti Forever Top Handle包款和蜿蜒生動的Serpentine Top Handle包均推出小尺寸版本，提供更輕巧的選擇。而新款Serpenti Forever Top Handle包在保留既有的頂部皮革提把、迷人的蛇頭扣環之際，整體結構的調整使得容量更大，並附上全皮革可拆式肩背帶，確保舒適性。

新包款的色彩與材質靈感則來自羅馬從黎明到暮夜光線多變的景象。受到多色調大理石和羅馬標誌性的鵝卵石「sanpietrini」啟發Serpenti Top Handle中型包款有羅馬花崗岩色、象牙蛋白石色小牛皮兩種選擇，迷你包款則有黑色與水晶閃耀黑色小牛皮兩種版本，均搭配蛇首扣環、同色系琺瑯與金屬蛇鱗、並點綴黑縞瑪瑙蛇眼。日常耐用的小牛皮革材質也在新的迷你款與包身較為長窄的Serpenti Forever East West上幻化出猶如鑽石原石的深金色紋理，日為日常點綴奢華光彩。

珍稀皮革材質則是展現寶格麗皮革工藝與珠寶美學的絕佳舞台。奢華的金色鴕鳥皮Serpenti Top Handle迷你包平衡了皮革自然紋理的小圓點圖案與醒目的金屬皮革處理，另有橄欖石與桃紅碧璽色水蛇皮款。Serpentine Mini Top Handle則有手工多彩蜥蜴皮的奢華詮釋，Serpenti Top Handle包的水蛇皮則採用鮮跳翠綠的橄欖石色。