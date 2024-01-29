超人氣《樋口裕子展》與珍煮丹聯名 融入在地特色 經典角色躍上杯身

開展以來廣受台灣粉絲高度評價、正在中正紀念堂展出的「奇幻動物森林 樋口裕子展」，是日本知名藝術家樋口裕子首次的海外大型個展，從主題設定、空間設計、展品選擇到周邊商品開發等，全都親力親為，讓展覽一開幕就深受大眾好評，紛紛表示近千件作品根本看不完，更遑論誠意滿滿、只在台北站獨有的拍照打卡區、限定商品，根本要二刷、三刷才看得過癮。

不僅如此，以「奇幻動物森林 樋口裕子展」首次在台展出為契機，開展一個月之際，更驚喜宣布與台灣知名手搖品牌「珍煮丹」聯名，推出期間限定主題杯身及主題店。樋口裕子曾與眾多國際品牌合作，像GUCCI、迪士尼、寶可夢等，這次「奇幻動物森林 樋口裕子展」能與台灣品牌聯名，就與最接地氣的手搖飲文化結合，樋口裕子也表示相當期待。聯名杯身2/1上市，全台珍煮丹門市都買得到。

「奇幻動物森林 樋口裕子展」與珍煮丹合作推出期間限定杯身，2/1起全台珍煮丹門市都買得到。圖／聯合數位文創提供

推出三款限定版本 超卡哇伊經典角色一次蒐集

此次與珍煮丹合作，共推出三款限定杯身，兩款限定杯膜，樋口裕子筆下的經典角色全都躍上杯身，像是有著貓咪臉蛋，卻長出蛇手和章魚腳的GUSTAVE；以愛貓為創作靈感的BORIS；白色身軀上長著單隻眼睛、你以為它是生物其實是植物的HITOTSUME等，全都排排站準備開心出遊。仔細一看，大家都換上了新衣，原來是樋口裕子來台時，對台灣傳統印花、植物等留下深刻印象，因此特別繪製台灣限定版本，角色們以「來吧！我們要到台灣玩囉」的心情表現。每個設計都飽含樋口裕子的真心，相當具有收藏價值，預料將造成粉絲瘋搶。而這些繪畫原稿，都可以在「奇幻動物森林 樋口裕子展」親眼欣賞，千萬不要錯過！

此外，以三顆黑糖珍珠為品牌形象的珍煮丹LOGO，樋口裕子也因為這次合作特地畫了筆下角色版本，一款是BORIS、HITOTSUME、GUSTAVE相親相愛疊在一起；一款是兩隻可愛的貓貓BO和GRICO，搭配招牌珍珠奶茶的樣式，兩種設計各有巧思，只在合作期間看得到，歡迎在杯身上尋找他們的身影！

樋口裕子特地為台灣繪製的角色版本，都可以在展覽看到原稿。圖／聯合數位文創提供

台灣唯一 樋口裕子展主題門市開張

珍煮丹相當重視這次跟樋口裕子展的合作，創辦人高永誠表示「很開心促成這次合作機會，珍煮丹在日本澀谷也有門市，第一次跟國際級藝術家合作對象就是樋口裕子老師，真的相當榮幸。」也特地將位在信義市府的珍煮丹全球品牌概念店改造成樋口裕子展主題店，不僅桌面、牆面、玻璃都換上樋口裕子的繪畫作品，牆上的油畫布更見樋口裕子親筆簽名及小插畫，歡迎大家趁2、3月時來店裡拍照打卡。

位於信義市府的珍煮丹全球品牌概念店，將可看到樋口裕子老師的親筆簽名。圖／聯合數位文創提供

持限定聯名杯身看展，再享全票60元折扣

展覽主辦單位更加碼公布，凡2/1~3/31珍煮丹聯名杯身上市活動期間，持杯身至展覽現場票亭以現金購票，即可用360元優惠價購入原價420元的全票，現省60元，不論你是首刷，還是想要二刷、三刷的粉絲，千萬不要錯過這個好康機會！

「奇幻動物森林 樋口裕子展」集結樋口裕子近千件藝術創作，包括經典繪本、海報設計、包羅萬象的立體展示、與迪士尼及寶可夢的商業合作、和其他藝術家一起創作的跨界作品等，尤其台灣站獨家將經典角色立體化的拍照打卡區，以及意圖讓人出不來的台灣限定周邊店，更是廣受粉絲熱烈討論。台灣確定只有台北一站，可以趁著即將來到的新年假期來趟藝文之旅。

持珍煮丹主題杯身至「奇幻動物森林 樋口裕子展」現場購票，享全票再折60元。圖／聯合數位文創提供

《奇幻動物森林 樋口裕子展》

▍展覽日期：2023/12/30(六)~2024/4/7(日)，2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)休館。

▍開放時間：10:00~18:00

▍展覽地點：中正紀念堂2、3展廳

▍主辦單位：聯合數位文創、朝日新聞社

▍協辦單位：國立中正紀念堂管理處

▍主要贊助：中國信託銀行 CTBC BANK

▍官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/higuchiyukoten_taipei

▍官方粉絲團： https://www.facebook.com/higuchiyukotentaipei/

▍官方IG： https://www.instagram.com/higuchiyukoten_taipei/

▍購票連結： https://reurl.cc/lgy9kl

▍客服電話：(02) 2649-1689（每日 09:00~18:00，例假日中午休息時間12:00~13:00）