限時4天！7-ELEVEN咖啡買2送2 指定支付滿額最高現省160元
為滿足農曆春節辦年貨最後採買時機，7-ELEVEN預告將於除夕夜前夕推出「好運龍來buy好年」3大優惠，自2月6日至2月9日限時4天開跑，OPENPOINT會員購買指定12大品類商品，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，指定日本進口、精補類禮盒都有加入活動；全店指定商品單筆結帳金額滿999元，選用icash 2.0、icash Pay等5大支付工具結帳，再享立折50元好康；單筆結帳金額滿999元再享衛生紙、沐浴露、洗潔精、Hello Kitty磁鐵好禮4選1，三重好康優惠會員別錯過。
其中特別推薦購買指定禮盒2件9.5折、CITY PRIMA大杯精品美式買2送2、CITY CAFE大杯拿鐵買2送1、指定冰品買2送2、指定寵物食品組合價222元等豐富優惠，搭配指定品項與指定支付滿額立折、滿額再贈，折上折超划算。
而看準寒假出遊潮，即日起至2月18日民眾到ibon售票系統購買海內外指定票券輸入折扣碼「Dragon2024」可享立折120元，再享購票、取票優惠，推薦必敗包含日本環球影城入園門票、日本JR西日本全地區鐵路周遊券、沖繩Fun Pass六合一好玩護照等精選海外旅遊票券，新春出遊龍HAPPY。
此外，7-ELEVEN「人生飲料機」智FUN機已於全台各觀光景點、交通轉運等人潮熱點門市週邊設置近15台多元主題機台販售驚喜飲品，本週更於台北信義區香堤大道設置「OPEN! NEW YEAR」新春特別版，以「盲盒」概念創造出遊驚喜，機台妝點趣味插畫設計，以龍年諧音梗「紅包龍回收」、「拜拜龍好運」、「團圓龍平安」等吉祥祝福作為選項，共有12種選擇對應飲品，消費者於機台選擇想品嚐的滋味，就能用盲抽的方式獲得驚喜飲料，使用已綁定OPENPOINT會員帳戶的icash 2.0支付還能一次完成支付、累點、存發票3大流程，邀請消費者在農曆年期間揪家人朋友一起體驗。
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