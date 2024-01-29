快訊

國三重大車禍！高工局工程車遭撞落邊坡 送醫兩人1不治1輕傷可出院

日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

台股站穩萬八！漲124點收18,119點 AI 與 ASIC等族群強勢表現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時4天！7-ELEVEN咖啡買2送2 指定支付滿額最高現省160元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN限時4天推出「好運龍來buy好年」3大會員加碼優惠，搭配指定支付滿額立折最高現省160元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限時4天推出「好運龍來buy好年」3大會員加碼優惠，搭配指定支付滿額立折最高現省160元。圖／7-ELEVEN提供

為滿足農曆春節辦年貨最後採買時機，7-ELEVEN預告將於除夕夜前夕推出「好運龍來buy好年」3大優惠，自2月6日至2月9日限時4天開跑，OPENPOINT會員購買指定12大品類商品，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，指定日本進口、精補類禮盒都有加入活動；全店指定商品單筆結帳金額滿999元，選用icash 2.0、icash Pay等5大支付工具結帳，再享立折50元好康；單筆結帳金額滿999元再享衛生紙、沐浴露、洗潔精、Hello Kitty磁鐵好禮4選1，三重好康優惠會員別錯過。

其中特別推薦購買指定禮盒2件9.5折、CITY PRIMA大杯精品美式買2送2、CITY CAFE大杯拿鐵買2送1、指定冰品買2送2、指定寵物食品組合價222元等豐富優惠，搭配指定品項與指定支付滿額立折、滿額再贈，折上折超划算。

而看準寒假出遊潮，即日起至2月18日民眾到ibon售票系統購買海內外指定票券輸入折扣碼「Dragon2024」可享立折120元，再享購票、取票優惠，推薦必敗包含日本環球影城入園門票、日本JR西日本全地區鐵路周遊券、沖繩Fun Pass六合一好玩護照等精選海外旅遊票券，新春出遊龍HAPPY。

此外，7-ELEVEN「人生飲料機」智FUN機已於全台各觀光景點、交通轉運等人潮熱點門市週邊設置近15台多元主題機台販售驚喜飲品，本週更於台北信義區香堤大道設置「OPEN! NEW YEAR」新春特別版，以「盲盒」概念創造出遊驚喜，機台妝點趣味插畫設計，以龍年諧音梗「紅包龍回收」、「拜拜龍好運」、「團圓龍平安」等吉祥祝福作為選項，共有12種選擇對應飲品，消費者於機台選擇想品嚐的滋味，就能用盲抽的方式獲得驚喜飲料，使用已綁定OPENPOINT會員帳戶的icash 2.0支付還能一次完成支付、累點、存發票3大流程，邀請消費者在農曆年期間揪家人朋友一起體驗。

活動期間單筆結帳金額滿999元再享衛生紙、沐浴露、洗潔精、Hello Kitty磁鐵好禮4選1。圖／7-ELEVEN提供
活動期間單筆結帳金額滿999元再享衛生紙、沐浴露、洗潔精、Hello Kitty磁鐵好禮4選1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「人生飲料機」智FUN機於台北信義區香堤大道設置「OPEN! NEW YEAR」新春特別版。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「人生飲料機」智FUN機於台北信義區香堤大道設置「OPEN! NEW YEAR」新春特別版。圖／7-ELEVEN提供
活動期間購買指定禮盒單筆結帳金額滿222立折22元、滿999元立折110元。圖／7-ELEVEN提供
活動期間購買指定禮盒單筆結帳金額滿222立折22元、滿999元立折110元。圖／7-ELEVEN提供

日本 驚喜

延伸閱讀

研調：紅海商船遭攻擊、日本地震使面板供需轉偏緊

日本月球探測器SLIM重啟運作 開始觀測月表岩石

日本二廠傳最快2月6日宣布 台積電七個字回應了

成本高漲紛紛倒閉！日本拉麵店嘆外國客「慢慢吃」反不利經營

相關新聞

星巴克指定品項「買1送1」！連續3天、網推焦糖瑪奇朵

上班族星巴克喝起來！在農曆春節進入倒數計時的此刻，星巴克宣布於1月29至31日連續3天，推出「票選當紅必喝飲料推薦．指定...

Google Pixel新年推4大新功能 畫圈搜尋、AI寫作超神奇

Google宣布近期將在Pixel裝置上陸續推送4大新功能，加入了更多Google AI技術，讓手中裝置變得更方便又實用...

Dior Délicat高級珠寶 幾何有機線條重新詮釋經典蕾絲

巴黎高訂周期間，Dior發表全新Dior Délicat高級珠寶系列，在珠寶創意總監Victoire de Castel...

格蘭利威慶200周年 台中歌劇院19米曲牆變身時光畫布

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），正式迎來品牌200周年里程碑，特別以創新顛覆之姿，攜...

限時4天！7-ELEVEN咖啡買2送2 指定支付滿額最高現省160元

為滿足農曆春節辦年貨最後採買時機，7-ELEVEN預告將於除夕夜前夕推出「好運龍來buy好年」3大優惠，自2月6日至2月...

2024年新飯店來了！ 上半年這五家新飯店最受矚目

2024年入境旅遊可望復甦，國際旅客回升，加上2024年國旅補助方案出爐，看好飯店市場將蓬勃發展，今年上半年共計有六大指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。