影／視察桃園機場 林右昌呼籲旅客多使用e-Gate自動查驗通關
年關將至，出國人潮增加，內政部長林右昌上午前往桃園機場視察安檢作業，林右昌提醒國人出國前可以事先檢查有沒有帶到違禁品，提早處理跟丟棄，讓整個通關的過程更加順利。他也強調今年已經恢復到疫情前大概百分之八十二的旅客量，因此機場準備了快速通關，提醒民眾能夠盡量使用e-Gate（入出國自動查驗通關）的系統，就算沒有註冊也能在註冊與通關同時完成。
林右昌表示同時也準備了親子的通道，如果有帶12歲以下的小朋友沒辦法使用e-Gate通關的家長們，也可以使用親子的友善通道來加速通關的速度，另外桃機在十個日本機場有預先的通關作業，未來也希望能夠跟更多的國家還有機場有相關合作的協定，讓旅客在出國出關的時候能夠更加順暢、便利。
林右昌也特別提醒民眾台灣跟日本是亞洲唯二沒有非洲豬瘟疫情的國家，請大家出國去玩，回國的時候也為國家安全來盡一份心力，相關豬肉的製品不要帶回來、遵守相關規定。
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