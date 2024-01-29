影／視察桃園機場 林右昌呼籲旅客多使用e-Gate自動查驗通關

年關將至，出國人潮增加，內政部長林右昌上午前往桃園機場視察安檢作業，林右昌提醒國人出國前可以事先檢查有沒有帶到違禁品，提早處理跟丟棄，讓整個通關的過程更加順利。他也強調今年已經恢復到疫情前大概百分之八十二的旅客量，因此機場準備了快速通關，提醒民眾能夠盡量使用e-Gate（入出國自動查驗通關）的系統，就算沒有註冊也能在註冊與通關同時完成。

林右昌表示同時也準備了親子的通道，如果有帶12歲以下的小朋友沒辦法使用e-Gate通關的家長們，也可以使用親子的友善通道來加速通關的速度，另外桃機在十個日本機場有預先的通關作業，未來也希望能夠跟更多的國家還有機場有相關合作的協定，讓旅客在出國出關的時候能夠更加順暢、便利。