快訊

立院龍頭戰綠白下午閉門會！被指不挺游錫堃 柯建銘：柯文哲不懂我的心

MLB／道奇、教士海外開幕戰沒票了 短短8分鐘被搶光

賀瓏道歉酸「2028要輔選民進黨」 陳俊翰：大可不必勉強

影／視察桃園機場 林右昌呼籲旅客多使用e-Gate自動查驗通關

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
內政部長林右昌（右）今天到桃機視察旅客安檢作業，並發放紅包福袋給民眾。記者葉信菉／攝影
內政部長林右昌（右）今天到桃機視察旅客安檢作業，並發放紅包福袋給民眾。記者葉信菉／攝影

年關將至，出國人潮增加，內政部長林右昌上午前往桃園機場視察安檢作業，林右昌提醒國人出國前可以事先檢查有沒有帶到違禁品，提早處理跟丟棄，讓整個通關的過程更加順利。他也強調今年已經恢復到疫情前大概百分之八十二的旅客量，因此機場準備了快速通關，提醒民眾能夠盡量使用e-Gate（入出國自動查驗通關）的系統，就算沒有註冊也能在註冊與通關同時完成。

林右昌表示同時也準備了親子的通道，如果有帶12歲以下的小朋友沒辦法使用e-Gate通關的家長們，也可以使用親子的友善通道來加速通關的速度，另外桃機在十個日本機場有預先的通關作業，未來也希望能夠跟更多的國家還有機場有相關合作的協定，讓旅客在出國出關的時候能夠更加順暢、便利。

林右昌也特別提醒民眾台灣跟日本是亞洲唯二沒有非洲豬瘟疫情的國家，請大家出國去玩，回國的時候也為國家安全來盡一份心力，相關豬肉的製品不要帶回來、遵守相關規定。

內政部長林右昌今天到桃機視察旅客安檢作業，他呼籲民眾出國使用e-Gate（入出國自動查驗通關）的系統，以利快速通關。記者葉信菉／攝影
內政部長林右昌今天到桃機視察旅客安檢作業，他呼籲民眾出國使用e-Gate（入出國自動查驗通關）的系統，以利快速通關。記者葉信菉／攝影
內政部長林右昌（左）今天到桃機視察旅客安檢作業，並頒發加菜金勉勵同仁，航警局局長邱文亮（右）代表受領。記者葉信菉／攝影
內政部長林右昌（左）今天到桃機視察旅客安檢作業，並頒發加菜金勉勵同仁，航警局局長邱文亮（右）代表受領。記者葉信菉／攝影

桃園機場 林右昌

延伸閱讀

頒治安維護獎勵金 林右昌：感謝最支持警察的蔡總統

侯友宜「後時代」2026誰接棒？藍綠白都有呼聲人選

2024大選落幕 林右昌：勝敗都是人民民主精神的選擇跟表現

選後多縣市高階警官異動 林右昌證實：25億更新警裝備

相關新聞

星巴克指定品項「買1送1」！連續3天、網推焦糖瑪奇朵

上班族星巴克喝起來！在農曆春節進入倒數計時的此刻，星巴克宣布於1月29至31日連續3天，推出「票選當紅必喝飲料推薦．指定...

Google Pixel新年推4大新功能 畫圈搜尋、AI寫作超神奇

Google宣布近期將在Pixel裝置上陸續推送4大新功能，加入了更多Google AI技術，讓手中裝置變得更方便又實用...

UNIQLO人氣聯名春夏系列來了！ 親民價入手設計師細褶裙、百搭弧形包 營造毫不費力的時尚

上一季UNIQLO首度與設計師Clare Waight Keller合作，推出全新UNIQLO：C聯名系列，讓不少單品一上架就斷碼，品牌也補貨數次，成為消費者之間的話題。而迎接開春，UNIQLO：C也以「拿捏精緻與休閒兩種風格的巧妙平衡」為概念，呈現共26款新設計，讓女性輕鬆穿出毫不費力的時尚。

龍賀迎新春！有.設計萬元大紅包活動開跑 迎接2024金龍年

新的一年已開啟，即將迎來充滿喜氣的農曆新年，有.設計uDesign推出春節企畫搭配質感選物，除了應景的過年節慶掛飾之外，還準備了各式招福迎春小物，讓年節歡聚時刻更加美滿，喜愛設計質感品的你絕對不能錯過！

慢遊牡丹灣 獨享美人湯

到四季如春的恆春感受冬日暖陽，入住「旭海牡丹灣 villa」獨棟宅院別墅，每房皆有碳酸氫鈉泉野溪「美人湯」；聆賞排灣族鼻...

想紅想瘋了？民眾拍片「偷吃商品再放回架上」 全聯：將採法律行動

部分民眾為了想在社群平台吸引目光搏版面，無所不用其極，不僅不在意社會觀感，甚至犯法也在所不惜。近日有位自稱從電影演員轉換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。