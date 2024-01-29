星巴克指定品項「買1送1」！連續3天、網推焦糖瑪奇朵

上班族星巴克喝起來！在農曆春節進入倒數計時的此刻，星巴克宣布於1月29至31日連續3天，推出「票選當紅必喝飲料推薦．指定品項．好友分享日」優惠活動；活動期間上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的「指定品項」飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

「指定品項」包括香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、玫瑰蜜香茶那堤，以及焦糖星冰樂與雙果果汁星冰樂。

優惠消息一出，許多網友紛紛熱情留言，有些網友喜歡太妃風味，也有網友將目標鎖定在焦糖瑪奇朵，也有粉絲支持冷萃咖啡，更多網友直接Tag好友揪喝，還有上班族誠心喊話：「活動都是從11點才開始…體恤一下進公司就不方便再出公司門的上班族吧！」

要注意的是，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。