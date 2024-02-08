整理包／2024龍年限定春節禮盒推薦！15款質感過年伴手禮 送長輩、客戶、親友都大加分

農曆春節即將到來，你已經想好今年要送什麼伴手禮到親朋好友家拜年了嗎？如果不想每年都送類似的，又擔心禮數不夠周到，不妨參考以下整理了幾款2024龍年限定過年禮盒，不管送給長輩或平輩都很適合，除了外盒包裝有設計感，連口味上從傳統糕點到日式、西式、法式、港式甜點，各種款式都有，趕快來仔細挑選看看吧！

【甜點類+零食類禮盒】

【中式糕點禮盒】

微熱山丘

圖擷自微熱山丘

蘋果酥禮盒選用日本青森蘋果，煮出甜中帶酸的清香感蘋果醬，再襯上日本麵粉、法國奶油與健康飼養的鮮力蛋揉製而成的酥皮，最上層糖霜添上些許檸檬提味，賦予蘋果甜點全新的體驗。山丘芭娜娜襯托出山蕉濃郁果香，拌入可可脂的內餡，為酥軟的waffle增添滑順口感，剝開「春」字造型餅乾亦有趣味。

海邊走走

圖擷自海邊走走

新年限定海有運蛋捲禮盒，有花生、肉鬆、芝麻三種愛餡蛋捲，外盒找來知名插畫家王妤璇操刀，繪製著小朋友們用蛋捲鞭炮嚇跑年獸的故事，希望用炸年獸的寓意，能夠帶來事事如意，福運不斷的好意頭。

舊振南

圖擷自舊振南

喜巧玲龍禮盒，寓意喜巧如意迎龍年，團聚共歡欣故歲，品嚐精緻巧點，共享玩樂奇趣。內容物含杏仁粩、芝麻粩、南瓜子酥、腰果酥、綜合水果糖、棗枝。其他還有金玉滿堂禮盒、福氣丸及茂谷酥禮盒等。

sunfriendmouth 蠟筆小新烏魚子脆煎餅禮盒

台式傳統美食全新體驗，蠟筆小新最新禮盒商品，以年末送禮為主題打造金色喜氣包裝，脆煎餅精緻薄與細緻脆，無麩質、非油炸，撥開即是脆口瞬間，0.1~0.2cm的極緻超薄，特殊「米燒工法」多道工序研磨，使用水磨蓬萊米粉，添加新鮮蘋果泥加入麵糊，最後灑上台灣烏魚子，做出涮嘴脆煎餅。

【西式糕點禮盒】

一之鄉

圖擷自一之鄉

開運好玩的麻將蜂蜜蛋糕，烙印上 「168 一路發發發」的吉祥字，象徵著無盡的好運，福氣綿綿，財運自來；花開富貴禮盒內有喜慶的元寶燒、柿子燒、法式酥餅等美味糕點，造型可愛又吉祥，禮盒內充滿豐盛的好心意；財運旺來禮盒則有心型鳳梨酥，以及財神包裝的蜂蜜蛋糕。

The MAPLE MANIA 楓糖男孩

圖擷自楓糖男孩

來自東京車站西點類銷量排行榜連續五年獲得第一名殊榮，以楓糖甜點為主題的專賣店。2024新春限定禮盒，「楓糖奶油夾心餅乾」特地在中間的巧克力夾心層，保留純淨的奶油香氣；楓糖費南雪使用風味醇厚的加拿大魁北克產楓糖，為了使清爽的楓糖能達到「濃厚而富有層次的甜度」更加入黑糖作為隱味；年輪蛋糕加入楓糖糖漿，表面有焦糖化的鬆脆口感。

青鳥旅行

圖擷自青年旅行

萬花盛世－綜合經典蛋捲禮盒，攜手穿梭美好萬花世界，伴隨煙花絢爛綻放，期盼來年的新生與希望，內含原味肉鬆、芝麻沙沙、花生粒粒、醇黑真巧。茶系列則有伯爵真巧、鐵觀音真巧還有抹茶真巧。

新品上市的蜜香蘋果蛋捲，果香中帶點茶韻，使用台灣友善農法種植的高山蘋果乾，揉入白巧克力內餡，襯上蜜香紅茶酥脆皮，每一口都吃得到新鮮果乾。

波波諾諾

圖擷自波波諾諾

2024龍年春節禮盒，打造【龍】配對【龍蝦】的春節禮盒，內有磅蛋糕、手工餅乾、及雪球。

邀請台灣知名藝術家—Kingson，以細膩手法繪製祥龍與龍蝦，鮮活的姿態躍然紙上。經典香港電影「與龍共舞」中的龍門企業和Sit down please龍蝦裝是靈感來源，特別以龍和龍蝦為元素，設計濃濃港式復古風的雙龍系列禮盒，並推出限量【雙龍虹橋大作戰】桌遊，為龍年送禮團聚增添趣味和話題。

星巴克

圖擷自星巴克

星許豐盛寶盒包含星巴克莓果酥、紅椒起司曲奇餅乾、蝴蝶酥、杏仁蛋白霜薄餅、海苔肉鬆薄餅、經典可可薄餅、楓糖奶油腰果。大吉大利新春禮盒有白松露炒菇風味爆米花、咖啡焦糖爆米花；星巴克星韻有蜂蜜蛋糕脆餅、草莓年輪蛋糕脆餅、摩卡奶油捲、 Mini焦糖義式脆餅、茶瓦納伯爵茶、 茶瓦納阿里山烏龍茶；星意納福禮盒則有酥鬆可可餅點綴烘烤過焦糖醬，砂糖裝飾鑽石奶油餅，清新檸檬風味甜而不膩。

【日式糕點禮盒】

圖擷自辻利茶舖

辻利茶舖

手工木製祈福賽錢箱禮盒，內含抹茶、花生雙口味酥心糖，搭配松印玄米茶一起品嚐，一起共享新春美好饗宴。抹茶酥添加「丸倉」抹茶粉，製成濃郁抹茶花生內餡，外層包覆薄脆芽，透過反覆拉折，製成128層獨特口感不黏牙，尾韻茶感顯著，挑戰最濃抹茶酥。

松印玄米茶，日本茶鑑定士以完美比例混合經典煎茶與煎炒後的玄米，茶湯呈現淡綠色澤，渾厚茶香具有紓壓效果。

【港式糕點禮盒】

圖擷自望月

望月Patisserie La Lune

香港知名甜點望月推出春節限定雜錦禮盒，蝴蝶酥裹上深金黃色焦糖香甜外衣，混合了優雅奶油香與烘烤焦糖香，層次豐富，甜而不膩，還有焦糖肉桂口味。伯爵曲奇餅以紐西蘭濃醇奶油香為基底，加入英國 Twinings 唐寧伯爵茶葉，回甘紅茶味中，擴散著優雅的佛手柑清香，另有巧克力口味。

台北文華東方-雅閣

圖擷自台北文華東方-雅閣

手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒，包含鮑魚臘味蘿蔔糕及金箔桂花黑糖年糕各一搭配雅閣X.O.醬和冰糖燉燕窩各50毫升乙罐，純手工費時製作的極品美味，送禮自用兩相宜，亦是新春佳節不可錯過的奢華享受。

【茶類+咖啡類禮盒】

cama café

圖擷自cama café

Bean So Lucky 春節禮盒與大甲鎮瀾宮超強聯名，讓民眾喝cama咖啡搭配鎮瀾宮大甲媽祖的祝福「2024年有求Bean應」，推出推出「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」兩款超應景咖啡飲品，將桂圓與咖啡進行結合，打造最應景的春節限定新飲品！

京盛宇

圖擷自京盛宇

十全十美御守袋茶禮盒（2024龍年限定款），10入茶包禮盒含十款台灣好茶，包括阿里山金萱、不知春、高山小葉種紅茶、桂香包種…等，揉合傳統與現代各種元素，將茶風味感受圖像視覺化，搭配全新紅色系與龍年意象，充滿喜氣繽紛的活潑視覺，每款皆有中英日文風味介紹及不同祝福語。

唐寧茶TWININGS

圖擷自Twinings

唐寧皇室榮耀禮盒邀來英國紙雕藝術家Pippa Dyrlaga，以英國皇室加冕禮及東方龍年為創作靈感，營造出節慶氛圍。內含伯爵茶、早餐茶、錫蘭茶大吉嶺、香甜蜜桃、綜合野莓、檸檬茶、異國香蘋、香橙肉桂等。另外，還附有皇家伯爵香氛精油擴香組以及皇冠禮物麋鹿手工毛氈玩偶。