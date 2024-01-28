「幽遊白書」町田啟太演繹最潮穿搭不用千元即可入手！
曾因出演出演BL劇「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」而爆紅的日本男星町田啓太，先前又以改編人氣漫畫「幽遊白書」劇中的真人版「小閻王」角色受到矚目。擁有「犬系男神」稱號的町田啓太更是受到流行品牌GU的邀請，演繹冬日必備的禦寒單品，展現潮流感的一面，讓粉絲們又驚又喜！
因應寒冷的天氣，GU以厚實重磅布料與細節設計，重新詮釋經典休閒上衣、連帽外套等單品，加上內刷毛處理，使服裝保暖性更佳，讓搭配時也不會感覺臃腫。而「犬系男神」的町田啓太更是替品牌詮釋了三種不同風格造型，無論是俐落帶點藝術家氣息的黑色上衣與灰色寬褲Look；繽紛色系配搭牛仔寬褲，或是柔和粉嫩又清新的形象，都讓人感受到多變又和諧的格調。而且GU也重視實際穿著體驗，即便是蓬鬆厚實刷毛布料，連帽版型立體感十足，加上預留鬆份版型設計可以輕易活動。
除了重磅面料服裝之外，GU在迎接新年到來，也將自2月2日到2月18日推出新春購物優惠活動，讓消費者在年節期間、走春時都能穿新衣，最低290元起即可入手。GU將分成2月2日到2月8日以及2月9日起的兩波段活動，精選不同商品推出新春優惠價，包括女裝降落傘工作褲、女裝牛津短版襯衫、女裝休閒束口褲，以及男裝超寬版工作褲、男裝雙面織紋休閒上衣等多款人氣商品都在其中。而像是熱銷的柔軟尼龍弧形肩包，更是在首波活動期間，不到500元就能帶回家，絕對是消費者添購新裝的最佳時刻。
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