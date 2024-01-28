「幽遊白書」町田啟太演繹最潮穿搭不用千元即可入手！

中國大陸男星胡歌演活名導王家衛操刀的陸劇「繁花」中的寶總一角，人氣再度攀上巔峰，更讓上海各個歷史景點成為網友們打卡的熱門去處。不僅如此，胡歌代言的義大利精品Giorgio Armani也釋出了他演繹的龍年限定男裝帥照，霸氣外露的直視鏡頭，讓人感覺彷彿劇中的商業大亨再度上身。

2024-01-28 11:49