新年聚餐商機夯 環球買氣成長近一倍

距離春節只剩約兩個星期時間，許多民眾紛紛進行年菜訂購、採買年貨，春節團圓聚餐商機持續飆升，環球購物中心Global Mall環球Online自12月起開跑年菜預購，精選近250款年菜、禮盒，買氣較去年同期已成長近一倍。

環球購物中心表示，今年以高單價的中式年菜大份量組合、手路菜單品及鍋物最為熱銷，伴手禮則以企業大宗訂購健康堅果、春節應景或是具話題性的禮盒最受歡迎，同時全台八店也集結上百家餐廳推春節聚餐優惠，春節期間訂位率已超過八成。

環球購物中心指出，為助尚未訂購年菜或春節餐廳的消費者輕鬆準備，並迎來1月下旬至年前的採購買氣高峰，Global Mall加碼祭「春節聚餐晚鳥選購指南」，環球Online即日起至1月31日推年菜、伴手禮預購倒數，從團圓桌菜到單品人氣料理、鍋物推優惠7折起，指定商品滿2000元領券可再享現折150元、滿5000元現折450元，輕鬆預訂省時還能享好康；而全台八店則推4~8人團聚套餐優惠7折起，從中式圍爐、異國料理到燒肉、火鍋通通一應俱全，熱鬧歡喜迎金龍年。

環球購物中心也說，隨著社交訪親需求全面回溫，也湧現伴手禮採買熱潮，其中以企業大宗訂購健康、春節應景禮盒，或是展現創新口味或吸睛造型禮盒大受歡迎，像是創新烏魚子蛋捲、堅果、年糕禮盒，單次訂購最高達百盒以上。