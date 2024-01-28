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Thom Browne總不讓人失望 顛覆傳統打造最不新年的限定服裝

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
以前衛創意著稱的美國設計師服裝品牌Thom Browne即使是新年系列概念也非常顛覆，讓人想入手擁有。圖／Thom Browne提供
以前衛創意著稱的美國設計師服裝品牌Thom Browne即使是新年系列概念也非常顛覆，讓人想入手擁有。圖／Thom Browne提供

說到農曆新年，紅與金配色、爆竹、生肖圖騰都是印象中必備的傳統元素，也是多數服裝品牌推出應景系列單品時常用的設計之一。然而向來以前衛創意著稱的美國設計師服裝品牌Thom Browne果真沒讓人失望，即使是新年系列概念也非常顛覆，讓人想入手擁有。

提到專為華人市場而做的農曆新年限定系列服飾，多數品牌都會為了討好，運用大紅色、金色，以及各種充滿吉祥寓意的的圖騰來設計，讓消費者感到很中式文化氛圍。雖然這樣的做法並沒有對錯，但只能在新年期間穿搭，難免會讓人對於購買產生疑慮，而設計師服裝品牌 Thom Browne的新年系列卻不會給人相同感受，甚至不會覺得是為了中式年節而做。Thom Browne保有品牌貫有的學院風之外，還把「舞獅」的形象與近年的臘腸狗圖騰結合，搭配淺藍色的運用，整體看起來看更像是早春系列，因此即是過了新年穿著也不突兀，讓人心甘情願想擁有。

女星謝欣穎詮釋紐約時裝品牌alice+ olivia LUCKY針織上衣。圖／alice+ olivia提供
女星謝欣穎詮釋紐約時裝品牌alice+ olivia LUCKY針織上衣。圖／alice+ olivia提供

而紐約時裝品牌alice+ olivia精選一系列紅色單品，並提供龍年必備穿搭參考，讓女性懷揣自信開啟新年運勢。承接龍年好寓意，將銀色亮片元素融入服裝設計，推出限定亮片裙，同時搭配紅色鑲鑽蝴蝶結針織外套，將優雅浪漫與象徵傳統好運的意象融合為一。說到alice+ olivia一定會想到做工精緻的洋裝，這次將柔軟親膚的雲朵皮結合喜氣的嬌紅色運用在設計上，呈現錦簇花團嬌氣可愛的一面。同時備有手工釘珠刺繡幸運星、幸福四葉草、好運馬蹄鐵的LUCKY針織上衣，一穿在身好運連連。

Thom Browne新年系列保有品牌貫有的學院風之外，還把「舞獅」的形象與臘腸狗圖騰結合。圖／Thom Browne提供
Thom Browne新年系列保有品牌貫有的學院風之外，還把「舞獅」的形象與臘腸狗圖騰結合。圖／Thom Browne提供

alice + olivia AKIRA紅色水鑽蝴蝶結針織外套，21,500元。圖／alice+ olivia提供
alice + olivia AKIRA紅色水鑽蝴蝶結針織外套，21,500元。圖／alice+ olivia提供

Thom Browne龍年刺繡T恤，22,500元。圖／Thom Browne提供
Thom Browne龍年刺繡T恤，22,500元。圖／Thom Browne提供

Thom Browne龍年貼布繡開襟衫，51,600元。圖／Thom Browne提供
Thom Browne龍年貼布繡開襟衫，51,600元。圖／Thom Browne提供

alice + olivia LURLENE公主袖雲朵皮洋裝，17,900元。圖／alice+ olivia提供
alice + olivia LURLENE公主袖雲朵皮洋裝，17,900元。圖／alice+ olivia提供

alice + olivia MAEVE銀色亮片長裙，21,500元。圖／alice+ olivia提供
alice + olivia MAEVE銀色亮片長裙，21,500元。圖／alice+ olivia提供

Thom Browne龍年貼布繡運動衫，29,400元。圖／Thom Browne提供
Thom Browne龍年貼布繡運動衫，29,400元。圖／Thom Browne提供

Thom Browne龍年貼布繡Polo衫，39,800元。圖／Thom Browne提供
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