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De Beers拓點台中大遠百 絕美616克拉黃鑽原石限期展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Portraits of Nature高級珠寶系列Knysna Chameleon鑽石雞尾酒戒指，鑲嵌一系列彩鑽原石，主石為橢圓形切割重約1.5克拉帶褐色黃鑽，625萬元。圖／De Beers提供
Portraits of Nature高級珠寶系列Knysna Chameleon鑽石雞尾酒戒指，鑲嵌一系列彩鑽原石，主石為橢圓形切割重約1.5克拉帶褐色黃鑽，625萬元。圖／De Beers提供

2024開春，精品產業又有重量新消息。高級珠寶品牌DeBeers宣布前進中台灣，繼台北101購物中心後，開設了De Beers台中大遠百專賣店，也是全台第二間專賣店，別具指標意義。全新專賣店除了從品牌倫敦旗艦店得到設計靈感，更帶來包含Portraits of Nature系列、Metamorphosis by De Beers系列等全新珠寶，部分並為獨一無二之作，展現對中台灣珠寶藏家的重視與厚愛。

佔地約15坪、台中大遠百一樓的De Beers專賣店承襲了品牌的悠久歷史與頂級工藝，店內並引入特殊照明系統，進而呼應Be Beers品牌核心價值的「建設永恒」（Building Forever）永續框架。為慶祝新店開幕，De Beers並獻上一系列Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列和2024年全新的Spring春季套組白金作品。

其中Portraits of Nature系列的Okavango Chameleon鑽石耳環與Okavango Chameleon鑽石項鍊皆為全新創作，兩款皆為獨一無二、後者並以一系列罕見的彩鑽鑽擬現變色龍獨特的色彩質地，同時白鑽與彩鑽還可拆卸，風格多變。不容錯過的則還有一款The Alchemist of Light高級珠寶Midnight Aura高級珠寶鑽石項鍊，則以則以過百顆包鑲鑽石、主石的20.57克拉梨形切割白鑽與綠玉髓，還原了星宿銀河中的綠色星塵雲。

Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列的Spring 18K白金鑽石耳環、Spring 18K白金鑽石Toi et Moi戒指，以及Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊則亦為全新亮相。其中白金鑽石吊墜項鍊為轉換式珠寶，透過De Beers精湛的鉸接工藝、層層相疊的鑲鑽花瓣，重現了南非原生的帝王花花瓣，主石並為一顆1.65克拉枕形切割鑽石；同樣以帝王花為設計靈感的Toi et Moi戒指則以兩顆皆為1克拉的梨形切割與枕型白鑽，搭配三層以白金鑲鑽的帝王花瓣，因而將造物主的奇蹟與春日的芬芳，浪漫隨身。

De Beers台中大遠百專賣店已於即日起正式營運，同時店內正展出一顆極為珍稀、重達616克拉的黃鑽原石，可前往台中市西屯區台灣大道三段251號一樓，亦或電洽：04-2250-3380，提前預約鑑賞。

位於台中大遠百一樓的De Beers專賣店，整體空間選用了靜謐的金、灰褐和藍色為色彩主軸。圖／De Beers提供
位於台中大遠百一樓的De Beers專賣店，整體空間選用了靜謐的金、灰褐和藍色為色彩主軸。圖／De Beers提供
為慶祝De Beers台中大遠百專賣店開幕，店內還將展出一顆616克拉黃鑽原石。圖／De Beers提供
為慶祝De Beers台中大遠百專賣店開幕，店內還將展出一顆616克拉黃鑽原石。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring 18K白金鑽石Toi et Moi戒指，229萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring 18K白金鑽石Toi et Moi戒指，229萬元。圖／De Beers提供
明亮溫馨的VIP空間內並有特殊的照明系統，可突顯鑽石的生命力同時符合嚴格的耗能規範。圖／De Beers提供
明亮溫馨的VIP空間內並有特殊的照明系統，可突顯鑽石的生命力同時符合嚴格的耗能規範。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊，392萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊，392萬元。圖／De Beers提供
模特兒演繹了全新Spring 18K白金高級珠寶套組，閃耀、優雅。圖／De Beers提供
模特兒演繹了全新Spring 18K白金高級珠寶套組，閃耀、優雅。圖／De Beers提供
Portraits of Nature高級珠寶系列Greater Flamingo鑽石雞尾酒戒指，18K白金與玫瑰金，主石為1.55克拉梨形切割褐橘鑽，575萬元。圖／De Beers提供
Portraits of Nature高級珠寶系列Greater Flamingo鑽石雞尾酒戒指，18K白金與玫瑰金，主石為1.55克拉梨形切割褐橘鑽，575萬元。圖／De Beers提供

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