De Beers拓點台中大遠百 絕美616克拉黃鑽原石限期展

2024開春,精品產業又有重量新消息。高級珠寶品牌DeBeers宣布前進中台灣,繼台北101購物中心後,開設了De Beers台中大遠百專賣店,也是全台第二間專賣店,別具指標意義。全新專賣店除了從品牌倫敦旗艦店得到設計靈感,更帶來包含Portraits of Nature系列、Metamorphosis by De Beers系列等全新珠寶,部分並為獨一無二之作,展現對中台灣珠寶藏家的重視與厚愛。

佔地約15坪、台中大遠百一樓的De Beers專賣店承襲了品牌的悠久歷史與頂級工藝,店內並引入特殊照明系統,進而呼應Be Beers品牌核心價值的「建設永恒」(Building Forever)永續框架。為慶祝新店開幕,De Beers並獻上一系列Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列和2024年全新的Spring春季套組白金作品。

其中Portraits of Nature系列的Okavango Chameleon鑽石耳環與Okavango Chameleon鑽石項鍊皆為全新創作,兩款皆為獨一無二、後者並以一系列罕見的彩鑽鑽擬現變色龍獨特的色彩質地,同時白鑽與彩鑽還可拆卸,風格多變。不容錯過的則還有一款The Alchemist of Light高級珠寶Midnight Aura高級珠寶鑽石項鍊,則以則以過百顆包鑲鑽石、主石的20.57克拉梨形切割白鑽與綠玉髓,還原了星宿銀河中的綠色星塵雲。

Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列的Spring 18K白金鑽石耳環、Spring 18K白金鑽石Toi et Moi戒指,以及Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊則亦為全新亮相。其中白金鑽石吊墜項鍊為轉換式珠寶,透過De Beers精湛的鉸接工藝、層層相疊的鑲鑽花瓣,重現了南非原生的帝王花花瓣,主石並為一顆1.65克拉枕形切割鑽石;同樣以帝王花為設計靈感的Toi et Moi戒指則以兩顆皆為1克拉的梨形切割與枕型白鑽,搭配三層以白金鑲鑽的帝王花瓣,因而將造物主的奇蹟與春日的芬芳,浪漫隨身。