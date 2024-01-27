De Beers拓點台中大遠百 絕美616克拉黃鑽原石限期展
2024開春，精品產業又有重量新消息。高級珠寶品牌DeBeers宣布前進中台灣，繼台北101購物中心後，開設了De Beers台中大遠百專賣店，也是全台第二間專賣店，別具指標意義。全新專賣店除了從品牌倫敦旗艦店得到設計靈感，更帶來包含Portraits of Nature系列、Metamorphosis by De Beers系列等全新珠寶，部分並為獨一無二之作，展現對中台灣珠寶藏家的重視與厚愛。
佔地約15坪、台中大遠百一樓的De Beers專賣店承襲了品牌的悠久歷史與頂級工藝，店內並引入特殊照明系統，進而呼應Be Beers品牌核心價值的「建設永恒」（Building Forever）永續框架。為慶祝新店開幕，De Beers並獻上一系列Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列和2024年全新的Spring春季套組白金作品。
其中Portraits of Nature系列的Okavango Chameleon鑽石耳環與Okavango Chameleon鑽石項鍊皆為全新創作，兩款皆為獨一無二、後者並以一系列罕見的彩鑽鑽擬現變色龍獨特的色彩質地，同時白鑽與彩鑽還可拆卸，風格多變。不容錯過的則還有一款The Alchemist of Light高級珠寶Midnight Aura高級珠寶鑽石項鍊，則以則以過百顆包鑲鑽石、主石的20.57克拉梨形切割白鑽與綠玉髓，還原了星宿銀河中的綠色星塵雲。
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列的Spring 18K白金鑽石耳環、Spring 18K白金鑽石Toi et Moi戒指，以及Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊則亦為全新亮相。其中白金鑽石吊墜項鍊為轉換式珠寶，透過De Beers精湛的鉸接工藝、層層相疊的鑲鑽花瓣，重現了南非原生的帝王花花瓣，主石並為一顆1.65克拉枕形切割鑽石；同樣以帝王花為設計靈感的Toi et Moi戒指則以兩顆皆為1克拉的梨形切割與枕型白鑽，搭配三層以白金鑲鑽的帝王花瓣，因而將造物主的奇蹟與春日的芬芳，浪漫隨身。
De Beers台中大遠百專賣店已於即日起正式營運，同時店內正展出一顆極為珍稀、重達616克拉的黃鑽原石，可前往台中市西屯區台灣大道三段251號一樓，亦或電洽：04-2250-3380，提前預約鑑賞。
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