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古坑茂谷柑年節好評不斷 今上架劍湖山度假大飯店

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉茂谷柑節活動今在劍湖山渡假大飯店開幕，頗受好評的茂谷柑產品將在飯店西餐廳上架。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉茂谷柑節活動今在劍湖山渡假大飯店開幕，頗受好評的茂谷柑產品將在飯店西餐廳上架。記者陳雅玲／攝影

雲林古坑鄉茂谷柑進入產季，因外色橘黃亮眼，是許多消費者年節採購首選，鄉公所、農會輔導農民打造茂谷柑禮盒、雪Ｑ餅、茂谷柑果汁，頗受好評，今再與劍湖山渡假大飯店合作，上架曾獲世界柑橘果醬大賞的茂谷柑果醬，為古坑茂谷柑節活動揭開序幕。

古坑茂谷柑節今、明兩日在國道3號古坑服務區舉辦展售活動，並同步在劍湖山世界渡假大飯店開幕，公所、農會與在地業者研發「茂谷柑咖啡雪Q餅」、「100%茂谷柑果汁」，並將曾獲果醬界奧斯卡2021世界柑橘果醬大賽金賞獎業者「奶油巴士烘焙屋」研製的「純粹茂谷柑果醬」在飯店西餐廳上架，讓消費者用舌尖感受茂谷柑多元風貌。

農糧署中區分署副分署長鍾孟佳說，雲林縣古坑鄉茂谷柑種植面積約215公頃，是全台第二大產區，不僅鮮甜多汁、味美甜蜜，外觀呈現金黃色亮麗色澤，是過年過節訪友的伴手禮最佳首選。古坑鄉長林慧如說，先前曾到北港朝天宮行銷茂谷柑，香客詢問度很高，古坑茂谷柑品質相當受到市場肯定。

農業處長魏勝德說，雲林全縣茂谷柑種植面積380公頃，受極端氣候影響，今年減產約2至3成，但品質不受影響，甘甜更甚以往，頗受市場喜愛，因年節將近，目前銷售已突破7成。

劍湖山世界渡假大飯店總經理曾慶欑說，飯店協助推廣在地農產品經驗豐富，成效俱佳，飯店樂意與古坑鄉公所合作，除茂谷柑節，今年已規畫好竹筍節、咖啡節等系列活動，正在籌備當中。

雲林縣古坑鄉茂谷柑節活動今在劍湖山渡假大飯店開幕，頗受好評的茂谷柑產品將在飯店西餐廳上架。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉茂谷柑節活動今在劍湖山渡假大飯店開幕，頗受好評的茂谷柑產品將在飯店西餐廳上架。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉茂谷柑節活動今在劍湖山渡假大飯店開幕，頗受好評的茂谷柑產品將在飯店西餐廳上架。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉茂谷柑節活動今在劍湖山渡假大飯店開幕，頗受好評的茂谷柑產品將在飯店西餐廳上架。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉茂谷柑節活動今在劍湖山渡假大飯店開幕，頗受好評的茂谷柑產品將在飯店西餐廳上架。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉茂谷柑節活動今在劍湖山渡假大飯店開幕，頗受好評的茂谷柑產品將在飯店西餐廳上架。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉茂谷柑節活動今在劍湖山渡假大飯店開幕，頗受好評的茂谷柑產品將在飯店西餐廳上架。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉茂谷柑節活動今在劍湖山渡假大飯店開幕，頗受好評的茂谷柑產品將在飯店西餐廳上架。記者陳雅玲／攝影

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