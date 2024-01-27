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中台灣元宵燈會「Party All Night 龍」燈區 集結29區特色花燈

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市民政局打造「Party All Night 龍」燈區，集結29區地方特色花燈(圖為示意圖)。圖／台中市民政局提供
台中市民政局打造「Party All Night 龍」燈區，集結29區地方特色花燈(圖為示意圖)。圖／台中市民政局提供

2024中台灣元宵燈會「台中龍賀」2月16日至25日將在台中中央公園登場，民政局打造「Party All Night 龍」燈區，集結29區地方特色花燈，邀請國際藝術大師「洪易」打造專屬派對圖騰，並串連三大場景互動燈組，有巨型音響及大舞池，讓民眾盡情拍照打卡。

民政局長吳世瑋表示，「Party All Night 龍」燈區，代表英文的「Party All Night Long」，串聯全市山、海、屯、城區四大區域，展現29區樂活宜居、幸福台中的城市風貌與地方多元文化，以及各區SDGs永續發展目標施政績效。

吳世瑋說，主題燈組「龍好跳大舞池」，打造5米巨型音響、DJ台及螢光大舞池，並由樂活DJ「Party 龍」在主燈舞池，引領群眾跟著音樂一起律動；活動期間更有一系列精彩派對活動與民眾同樂，還有限量驚喜小禮，歡迎民眾來賞燈。

民政局指出，「Party All Night 龍」燈區主燈邀請國際藝術大師洪易跨刀設計，結合最具東方節慶意象，龍鳳盤騰其上，搭配搖曳灑落、繽紛多彩的花朵，象徵富貴榮華，分送滿滿福氣給大家。

另展區南側則打造5米高巨型音響結合龍型拱門的「咚滋龍」入口意象，利用動感燈光變化，炒熱派對氣氛；另北側則打造4.5米高巨無霸派對耳機，結合龍脊意象、泰雅族舞群燈組，展現和平區活力，動感迎賓。

台中市民政局打造「Party All Night 龍」燈區，5米高巨型音響結合龍型拱門的「咚滋龍」入口意象，利用動感燈光變化，炒熱派對氣氛(圖為示意圖)。圖／台中市民政局提供
台中市民政局打造「Party All Night 龍」燈區，5米高巨型音響結合龍型拱門的「咚滋龍」入口意象，利用動感燈光變化，炒熱派對氣氛(圖為示意圖)。圖／台中市民政局提供

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