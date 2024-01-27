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大苑子提前發紅包！優惠券、刮刮卡、轉盤 好運連發

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
最吉利的諧音「恭喜發財」飲品「柑禧發茶」即將登場。圖/大苑子提供
最吉利的諧音「恭喜發財」飲品「柑禧發茶」即將登場。圖/大苑子提供

大苑子提前歡慶新年，即日起推出「咚龍咚龍 握福財龍來報到」新春3重好禮活動，優惠連發之外，還有多款新品報到。

第一重是「握福財龍紅包袋咚咚送」，只要至全台大苑子門市完成單次消費任一飲品，即可獲贈「握福財龍紅包袋」乙組(內含優惠券乙張)，乙組二入，每間門市限量350組，數量有限贈完為止。

第二重即起至2/6，至全台大苑子門市單次購買二杯飲品，即贈刮刮卡乙張，只要刮中「握」、「福」、「財」、「龍」任一字，可於下次消費折抵5元；集滿「握福財龍」四張，就可兌換柚美粒一杯，每店限量500張。第三重則是大苑子APP會員加碼送，2/6前，使用大苑子PAY單次消費滿200元，可玩轉盤活動乙次，多種獎項有轉有好康，限量10,000 組。

此外，新品同步登場，「福桔滿滿」以多汁金桔加上甘甜梅汁，搭配清爽的茉莉綠茶，層層口感堆疊；1/29接力推出最吉利的諧音「恭喜發財」飲品「柑禧發茶」，使用台灣南投中寮盛產的茂谷柑鮮搾而成，搭配甘醇順口的古城錫蘭紅茶，是每年春節期間大苑子必推快閃的節慶飲品。

1/27起還有期間限定的莓好爆米花，原價65元，只要購買任一飲品即可以49元超值加購乙包。

大苑子「莓好時光」爆米花期間限定登場。圖/大苑子提供
大苑子「莓好時光」爆米花期間限定登場。圖/大苑子提供

紅包 快閃 春節

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