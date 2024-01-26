Uber Eats新春專區買1送1 賣場年菜、傳統市場、迪化街年貨一站購齊

迎接龍年新春，外送、貨運平台紛紛推出年節相關優惠。即日起至2月15日，Uber Eats App推出新春專區，「新春龍來呷」專區推出各式餐點、飲品買1送1的期間限定優惠，Uber One會員滿額可再享8.5折；「新春龍來買」專區則攜手21大商家合作夥伴祭出買1送1及多重優惠，包括DON DON DONKI、屈臣氏等，Uber One會員享精選商品最低6折起。

除了攜手大潤發、全聯、家樂福、優市等商家合作夥伴，提供眾多冷凍冷藏經典年菜商品，喜歡傳統年貨的消費者也可以在App上找到南門市場、台中向上傳統市場，高雄天天新黃昏市場等全台17個傳統市場推出的年味商品，Uber Eats今年更首次攜手台北迪化街商圈台北年貨大街在Uber Eats App推出「台北年貨大街」專區，超過300件年貨商品一站購齊。

Uber Eats自1月31日至2月13日農曆春節期間於指定餐廳點購餐點，還有機會獲得限量「舞龍迎春紅包」，紅包好禮新用戶除可享30天外送費0元外，新用戶輸入優惠序號，可享美食外送及乘車滿額優惠。

foodpanda也推出年菜相關優惠，pandamart熊貓超市祭出滿2件享9.5折，1月27日在指定分店滿649元輸入優惠碼「一袋一袋袋」再享7.5折，精選商品包含晶華酒店的火炯瑤柱燉雞湯、長榮礁溪的皇品金沙海鮮羹、嘉義林聰明的沙鍋龍虎斑魚頭魚肉組、鬍鬚張及老協珍的佛跳牆等。

即時貨運平台Lalamove迎接年節宅配物流高峰，即日起至1月31日成為Lalamove獎勵計劃新會員，加入即送500 Lala點，還可抽茶籽堂限量福袋；新會員完成首單再享500 Lala點及限量momo購物網100元折價券好禮雙重送。指定週末完成任一車型訂單均送5倍Lala點(原訂單$1=1 Lala點，即日起至1月31日期間，凡登錄活動並完成指定訂單任務，最高可享8,000 Lala點加碼入袋。